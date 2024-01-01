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使用 WebCatalog Desktop 上“Vivid”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Vivid 是一款基于人工智能的浏览器内可视化编辑器，可简化网页样式和开发。它通过自动为 Web 应用程序的前 80% 生成代码并为后 20% 提供样式工具，帮助开发人员和设计人员节省时间。 借助 Vivid，用户可以直接从浏览器编辑其 Web 应用程序的任何部分并预览样式，而无需猜测。人工智能驱动的代码生成每次都会输出可用于生产的代码，确保准确性和质量。 Vivid 还具有直观且用户友好的界面，使用户能够修改组件、检查元素以及进行复制和样式编辑，而无需接触代码。 借助 Vivid，开发人员和设计人员能够专注于重要的工作，而无需在繁忙的工作上浪费时间，从而节省时间并提高工作效率。

网站： vivid.lol

免责声明：WebCatalog 与“Vivid”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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