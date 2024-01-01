Vivid 是一款基于人工智能的浏览器内可视化编辑器，可简化网页样式和开发。它通过自动为 Web 应用程序的前 80% 生成代码并为后 20% 提供样式工具，帮助开发人员和设计人员节省时间。 借助 Vivid，用户可以直接从浏览器编辑其 Web 应用程序的任何部分并预览样式，而无需猜测。人工智能驱动的代码生成每次都会输出可用于生产的代码，确保准确性和质量。 Vivid 还具有直观且用户友好的界面，使用户能够修改组件、检查元素以及进行复制和样式编辑，而无需接触代码。 借助 Vivid，开发人员和设计人员能够专注于重要的工作，而无需在繁忙的工作上浪费时间，从而节省时间并提高工作效率。

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