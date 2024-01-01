Viso Suite 是一款一体化计算机视觉平台，允许用户无需代码即可构建、部署和扩展应用程序。该平台提供直观的可视化编程界面和预构建模块，以简化开发过程。 借助 Viso Suite，用户可以通过自动收集功能收集用于计算机视觉注释的数据，确保高质量的训练数据，同时保持控制和安全性。 该平台还允许用户使用一系列自动化和半自动化标签工具对图像和视频数据进行注释，促进团队之间的协作并提高数据集质量。 Viso Suite 支持计算机视觉应用的整个生命周期，从数据收集到模型训练和开发、部署、操作和维护。 用户可以通过监控仪表板可视化和监控应用程序的性能，并使用构建块和流程建模器自定义功能。 该平台提供对象存储、设备管理、远程维护和安全工具等功能，以确保高效运营和保护隐私的人工智能。Viso Suite 满足各个行业的需求，包括交通、农业、科技、医疗保健、智慧城市、零售和零售业。制造业。 《财富》全球领先公司信任 Viso Suite 的先进功能以及加速计算机视觉应用程序的开发、部署和扩展的能力。 总体而言，Viso Suite 是一个全面且用户友好的平台，使用户无需具备编码专业知识即可利用计算机视觉的力量，使其成为寻求利用人工智能技术的企业的宝贵工具。

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