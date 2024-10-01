替代项 - VirtualPostMail
Anytime Mailbox
anytimemailbox.com
使用虚拟邮箱在线查看和管理您的邮政邮件。 虚拟邮箱允许您通过手机随时随地管理邮政邮件和包裹，这样您就可以阅读重要的邮政邮件、转发包裹、撕碎和处置邮件，并且真正不受位置限制。
iPostal1
ipostal1.com
iPostal1 是全球排名第一的数字邮箱服务。从美国和其他国家/地区的数百个真实街道地址中选择一个供企业或个人使用的邮寄地址，每月仅需 9.99 美元。获取您自己的数字邮箱，通过应用程序或在线，随时随地查看和管理您的邮政邮件和包裹，24/7。
Earth Class Mail
earthclassmail.com
加入数千名使用 Earth Class Mail 的远程个人和企业在线访问其邮政邮件的行列。迄今为止已处理 1600 万封邮件。
Thatch
trythatch.com
人工智能驱动的虚拟邮箱。 轻松浏览您的蜗牛邮件。 我们的安全邮件中心可立即打开、扫描和汇总您的邮件。
US Global Mail
usglobalmail.com
美国全球邮政今天提供虚拟地址并将您的纸质邮件数字化。我们提供企业邮件和虚拟邮箱的在线解决方案。
PostScanMail
postscanmail.com
PostScan Mail 提供虚拟邮箱和邮件转发服务。随时随地在线管理和访问您的邮件。非常适合商务人士和旅行者。