替代项 - VidGrid
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 通过强大的内容市场提供新鲜的、按需的学习内容，帮助公司在当今快速变化的工作场所中保持竞争力。我们的使命是帮助员工完成接下来要做的任何事情——无论是下一个要解决的项目、要学习的技能还是要掌握的角色。为此，我们精选了 15,000 多门 Udemy 顶级课程（仍然只占整个 Udemy 课程集合的一小部分）。我们的内容涵盖各种关键业务和技术主题，从开发和 IT 到领导力、营销、PM、设计和压力管理。 Udemy Business 致力于为全球所有员工提供真实的学习体验，并提供 10 种语言的热门主题，由主题专家用母语教授（超越内容配音和视频字幕的传统方法）。除了精选的内...
Genially
genial.ly
Genially 是交互式视觉传达领域的世界领先者。使用 Genially 作为一体化在线工具，创建令人惊叹的演示文稿、交互式图像、信息图表、档案、测验、简历等，并在几秒钟内通过交互性和动画效果丰富它们。您不再需要由设计师和程序员组成的团队即可通过引人注目的视觉传达瞬间产生影响。使用交互式和动画效果轻松地分层分发信息，供观看者探索和发现。抛弃过时的内容创建软件，用 Genially 震撼并吸引您的受众。只需点击几下即可获得令人惊叹的效果。从 1100 多个模板中进行选择，或者从头开始。加入由全球数百万用户组成的社区，其中包括商人、教师、营销人员、设计师以及 Hulu、达能、米其林和喜力等公司。...
Top Hat
tophat.com
Top Hat 帮助数以千计的学院和大学教师创建完美的课程，吸引学生并在课堂内外建立理解力。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon 是领先的视觉传播平台，任何人都可以在几分钟内创建具有专业外观和吸引力的视频和演示文稿，而无需任何设计或技术技能。超过 3000 万人（包括 96% 的财富 500 强公司）使用 Powtoon 来吸引受众——无论是企业培训和学习发展、人力资源、内部沟通、营销、销售等。 Powtoon 成立于 2012 年，在伦敦、旧金山、特拉维夫、乌克兰和菲律宾设有办事处。借助 Powtoon，您可以轻松创建自己的免费（或付费）工作室品质的高清直播和动画视频，从而消除雇用视频制作团队的高昂成本。 Powtoon 提供了一个庞大的专业设计模板、场景、角色、道具、视频、配乐等库。上传您自己的媒体、...
Visme
visme.co
Visme 是一个一体化平台，使来自领先公司的非设计专业人士能够在更短的时间内改变他们创建、共享和发布引人入胜的演示文稿、文档、可视化报告、数据可视化和其他可视化格式的方式。来自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用户以及其他 1500 万用户利用 Visme 作为内容创建工具来讲述和展示他们的故事，并将无聊的数据转化为引人入胜的视觉效果。单独工作或作为团队进行协作。在线发布、嵌入到您的网站或下载以供离线使用。用户可以协作，在文件夹中组织项目数据，并向相关团队或个人提供基于角色的权限。此外，Visme 还配备了多种用于发布和显示的自动化功...
Learning Studio AI
learningstudioai.com
使用 LearningStudioAI 将任何主题转变为令人惊叹的在线课程。 我们的人工智能创作工具使课程创建变得毫不费力，因此您可以专注于最重要的事情 - 构建引人入胜的内容。 享受跨所有设备的无缝扩展，以及让学习者感到愉悦的神奇功能。 LearningStudioAI 提供一流的学习分析服务质量，帮助您优化教学。
360Learning
360learning.com
360Learning 是用于协作学习的 LMS。我们通过将公司的专家转变为员工、客户和合作伙伴成长的支持者，帮助公司从内部提升技能。
LearnWorlds
learnworlds.com
从您自己的网站创建和销售在线课程。用于创建、销售和推广在线课程的最佳在线课程平台。开始将您的技能、经验和受众货币化。
Articulate 360
articulate.com
排名第一的工作场所学习创作者平台。 超过 118,000 个组织（包括《财富》100 强中的全部 100 个组织）使用我们的创建工具创建了数百万个课程。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble 是一个强大而直观的平台，可供组织创建和提供高质量的在线培训。 Coassemble 是同类产品中的首创，它将用户友好的学习管理系统与出色的快速创作功能相结合。借助 Coassemble，组织可以从单一集成平台创建和提供在线培训。
MindSmith
mindsmith.ai
利用生成式 AI 加速您的电子学习开发。 Mindsmith 是一款课程创作工具，它使用生成式 AI 来轻松（且极其快速）地创建和共享学习内容。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs 知识库软件是一款功能强大的工具，用于分别为员工和客户创建私有和公共知识库。它有助于减少客户票证、改善内部团队协作、简化业务流程并改善客户服务。通过跨多个设备和浏览器提供对信息的集中访问，ProProfs 确保员工和客户的信息收集变得简单、无缝。该软件支持 70 多种语言，有助于满足全球受众的需求。它易于使用，并提供从编辑内容到品牌化和定制的各种功能。主要功能如下：> 在线文本编辑器、上下文帮助、角色和权限、条件内容规则、品牌和定制、600 多种字体和主题、与其他工具集成、随时随地协作
Gnowbe
gnowbe.com
在几分钟内创建交互式、基于小组的微学习体验！ Gnowbe 屡获殊荣的创作工具使创作者能够设计、促进和分析共享学习体验 - 非常适合培训和入职培训。主要功能包括： - 微学习 - 社交学习 - 推送和电子邮件通知 - 离线访问 - 移动优先设计 - 可在任何设备上访问 - 深入的数据和分析 - 游戏化 - 认证 - 个性化 - 预定的会话部署 - 与超过 200 个平台集成 Gnowbe是基于前沿研究和学习科学而设计的，使得创建高度有吸引力和影响力的培训变得非常容易，从被动的内容消费转变为反思性应用。凭借无缝的桌面/移动体验以及对 100 多种语言的支持，Gnowbe 可以随时随地为创作者提供...
Rise
rise.com
Rise是员工喜爱的在线培训系统。它是一个一体化系统，使在线培训变得易于创建、令人愉快且易于管理。您可以在一个直观的企业级系统中获得管理在线培训所需的一切。借助精美的示例、有用的模板和数百个预构建的业务课程，任何人都可以快速创建课程、指南和其他培训内容。 Rise 中的培训具有互动性和吸引力，因此您的团队会真正享受它。由于它是一个一体化系统，因此培训的分发、跟踪和分析非常简单。
PandaSuite
pandasuite.com
最具互动性的无代码生成器。 PandaSuite 由 Parisian 团队开发并于 2015 年推出，是一个简单而富有创意的 SaaS 平台，无需一行代码即可构建应用程序和交互体验。使用 PandaSuite Studio 进行视觉创作：设计屏幕、使用 +40 个组件并创建动画。部署为 Web 应用程序、移动/平板电脑（iOS、Android）和桌面（MacOS、Windows）的本机应用程序。免费开始并从 79/月/应用程序开始部署。
Instruqt
instruqt.com
Instruqt 是一个可实践的虚拟 IT 实验室，旨在实现以产品为主导的增长。我们通过浏览器提供实际产品体验，帮助软件公司大规模产生需求并提高采用率和使用率。 Instruqt 在受保护的实验室环境中实例化软件的运行版本。通过实验室环境，您可以使用真实场景、基础设施和技术创建产品教程、演示和培训。由于 Instruqt 是基于浏览器的解决方案，因此 Instruqt 消除了防火墙、配置笔记本电脑或虚拟机的麻烦。 Google Cloud、Hashicorp、Puppet、Red Hat、Sysdig、Solo.io、Kasten 等公司使用 Instruqt 来创建产品导览、自助演示和培训。...
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激发并连接您的整个公司！ MangoApps 是一个统一的员工体验平台，将内联网、培训、团队合作和内容管理整合到仪表板和工作区中。我们用户友好、可无限定制的方法适合您公司现有的业务方式，创建一个单一的数字中心，弥合您的办公桌和一线员工之间的差距。员工可以在可定制的基于小部件的仪表板中找到他们需要的所有公司信息以及通信和协作工具，该仪表板充当单一事实来源。我们的产品适用于各个行业各种规模的团队，并具有企业规模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的界面基于现代社交媒体，包含主题、评论、表情符号反应以及团队和项目组。因此，我们客户的员工立即发现它直观且用户友好。此外，容纳所有这些工具...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs 是一个由 Gen AI 驱动的员工学习和敬业度平台，通过交互式学习模块、基于情商的软技能课程和敬业度调查，帮助企业入职、提高技能和留住员工。该平台可以帮助企业使用生成式人工智能大规模构建个性化学习旅程，从而降低每位员工的培训成本并提高课程完成率。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon 的 LMS（学习管理软件）使您能够提供引人入胜的学习体验，从而影响重要的事情——绩效、保留率和成长。 通过 LearnUpon，为您的团队提供工具来提供引人入胜的学习体验，从而影响重要事项（绩效、保留率和成长）。
7taps
7taps.com
三年前，7taps 在企业学习与发展领域率先提出了有效实施微学习的概念，并且我们将继续在这一领域占据主导地位。我们独特地提供闪电般快速、高质量的微学习创建，使您能够与无论身在何处的学习者建立联系。 7taps 科学驱动的方法不仅确保有效的知识吸收，而且确保持久的保留。
CLASSUM
classum.com
通过基于云的平台，课程成员可以通过帖子、生活会话、聊天和独特的互动进行联系，CLASSUM 提供无缝通信，以增强所有在线或面对面的学习环境。 --- CLASSUM 由韩国科学技术院 (KAIST) 的两名女学生 Chaerin Lee 和 Youjin Choi 于 2018 年创立，旨在解决她们作为学习者面临的挑战。仅仅 3 年之后，CLASSUM 现已被全球 23 个国家的 3,700 多家机构使用，并继续打破沟通障碍，构建促进成长和协作的学习环境。用户包括韩国科学技术院、延世大学和梨花女子大学等机构，以及 LG、三星电子、资生堂、现代、世界宣明会和保诚集团等跨国公司。我们的目标是将学习...
Lingio
lingio.com
面向一线工人的游戏化技能和语言学习平台。支持 100 多种语言！在几秒钟内创建高度相关的人工智能课程我们的人工智能课程创建器可以在几秒钟内快速将培训材料转化为刺激的定制课程，使员工能够超越期望并享受学习。入门很简单：只需将您的培训材料提交到 AI 课程创建器即可。只需点击几下，您就可以在几秒钟内获得一个交互式、定制的、针对特定行业的课程，并可以分享。
Flowclass
flowclass.io
Flowclass 是一个专为教育工作者和导师设计的平台，用于构建课程登陆页面，这些课程可以用作独立的个人资料页面或集成到现有网站中。我们将营销工具、预订和支付系统集成到同一平台中，以便您可以扩展您的教育业务并招收更多学生。
Exly
exlyapp.com
Exly 是一个无代码一体化 SaaS 平台，可帮助您从头开始构建和发展您的业务。您不仅可以组织录制的课程，还可以组织现场课程和网络研讨会，并通过 WhatsApp 发送链接。您可以记录和管理您的课程，并将它们列在使用 Exly 创建的网站的销售页面上。它甚至提供组织一对一咨询以提供个性化服务的选项。现在，利用 Exly 的一系列服务，事半功倍，包括： 一对一咨询、录制和现场课程、网络研讨会和研讨会 自动电子邮件水滴活动和提醒 定制网站构建器 带有定制支付链接的无缝支付网关 折扣代码、品牌/附属机构合作伙伴关系，早鸟提供超级丰富的分析
Disco
disco.co
通过 Disco 释放学习社区的潜力。通过 Disco 屡获殊荣的平台优化会员入职、利用人工智能辅助并获得可行的见解。 Disco 被《Fast Companies》评为教育领域最具创新性公司（2023 年）之一，并被 EdTech 突破奖评为年度 EdTech 初创公司。
AcademyOcean
academyocean.com
探索全面的学习管理系统 (LMS) 和电子学习平台软件，旨在轻松创建和提供企业培训课程。立即体验快速课程开发并安排演示！ AcademyOcean 是一个 LMS 系统，通过提供业内排名最高的易用性软件（满分 9.9 分），帮助企业对员工、客户和合作伙伴进行自动化培训。
Coursebox
coursebox.ai
AI 支持的 LMS（学习管理系统）中的 Coursebox。 AI 功能将为您创建草稿课程，并将其置于拖放课程编辑器中，以便您可以编辑课程并添加任何缺失的部分。这大大减少了创建课程作业所需的时间。组织可以使用这个平台来培训员工，也可以供在线销售课程的企业使用。教育机构也可以使用 Coursebox。
BranchTrack
branchtrack.com
在您的浏览器中创建、设计和提供引人入胜的基于场景的电子学习。与 Lectora、Storyline、Captivate 和几乎所有其他电子学习软件一起使用。
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS 集团在数字学习模块的开发方面拥有多年的经验。基于这一愿景，成熟的 FLOWSPARKS Suite 应运而生。您可以通过结合 FLOWSPARKS 创作工具中的学习格式、智能模板和智能程序来轻松开发交互式电子学习。将其链接到我们广泛的学习管理系统 (LMS)，您就拥有了创造最佳数字学习体验所需的一切手段。或者为那些希望顺利登记访客的人选择快速通行证。此外，我们保证为每位客户提供最好的支持。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn 是一款强大的学习管理解决方案，可让您轻松分配培训并跟踪员工进度。其直观的课程构建器简化了内容创建，预建课程库可提供您的员工所需的培训和技能提升。 https://auzmor.com/