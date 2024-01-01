Videoleap 是由 Lightricks 创建的一款功能强大且富有创意的视频编辑应用程序。它旨在使视频编辑变得更容易、更快、更直观，无论经验水平如何。 它为用户提供了一系列编辑工具、现成的模板、独特的音效、贴纸、字体、素材等。 Videoleap 提供了一个易于使用的平台，用户只需轻按几下即可创建令人惊叹的视觉效果。 此外，该应用程序还获得超过 130,000 名用户的 4.5 星评级，社交媒体账户上的 92 万关注者和 7500 万次下载。对于那些刚刚开始视频编辑的人以及经验丰富的电影制作人来说，这是一个很棒的应用程序。 借助 Videoleap，用户可以充分利用自己的创意流程并轻松个性化每一帧。

网站： videoleapapp.com

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