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Konfirmasi Data Pengguna Dengan Platform Verifikasi Terintegrasi。建立数字化基础设施和用户的技术和验证系统。 Verihubs 是印度尼西亚的身份和风险决策平台。我们已帮助银行、金融科技、电子商务、保险和其他数字领域等多个领域的290多家领先企业/初创企业预防欺诈发生。我们基于人工智能的人脸识别 (FR) 技术在性能和准确性方面被国家标准与技术研究院 (NIST) 在印度尼西亚排名第一，成为数字加速新时代预防欺诈的主要手段。我们的解决方案得到了印度尼西亚最大的私人银行 BCA、IFG（最大的国有保险之一）、联邦银行、Maybank、Bukalapak、FAZZ、ULA 和许多其他行业领导者的信任。

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