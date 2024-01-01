Verifact AI
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VerifactAI 的工作原理类似于抄袭检查器，但事实是：您输入文本，它会分析所写内容，并尝试在 Google 上查找来源。这样，您就可以在发布之前检查文本中是否有错误或人工智能幻觉。我们使用专有的机器学习算法来了解哪些陈述需要进行事实核查，然后在互联网上一一搜索其他有相同说法的来源。你知道什么是最好的吗？每条文本只需要大约一分钟！
网站： verifactai.app
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