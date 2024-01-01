替代项 - Vbee AI
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)...
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
VEED
veed.io
视频编辑变得简单。只需单击一下即可创建视频。添加字幕、转录音频等。
ElevenLabs
elevenlabs.io
有史以来最真实、最通用的人工智能语音软件。 Eleven 为寻求讲故事终极工具的创作者和出版商带来了最引人注目、最丰富、最逼真的声音。
Speechify
speechify.com
更聪明地阅读，而不是更努力地阅读。通过使用我们领先的文本转语音阅读器来聆听文档、文章、PDF、电子邮件（您阅读的任何内容）。
D-ID
d-id.com
面向未来的生成人工智能。 只需按一下按钮即可制作带有说话头像的定制视频，为企业和创作者提供超能力。
HeyGen
heygen.com
利用 AI 制作引人入胜的视频速度提高 10 倍 认识 HeyGen - 适合您团队的最佳 AI 视频生成平台。
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metaverse 的实时 AI 变声器。自信地说话并通过独特、超逼真的类人语音修改器让您的情感闪耀。
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker是一款免费的文本转语音工具，提供语音合成服务，支持多种语言，包括英语、法语、德语、西班牙语、阿拉伯语、中文、日语、韩语、越南语等，以及各种语音风格。您可以用它来朗读文本和电子书，或下载音频文件用于商业用途（完全免费）。作为一款优秀的免费TTS工具，TTSMaker可以轻松在线将文本转换为语音。
DeepBrain AI
deepbrain.io
使用简单的文本快速创建人工智能生成的视频。 通过 Metahuman 支持多语言 TTS。 与逼真的人工智能头像交谈。
Descript
descript.com
使用 Descript 录制、转录、编辑、混合、协作和掌握您的音频和视频。免费下载→。
Synthesia
synthesia.io
只需输入文本即可创建 AI 视频。易于使用、便宜且可扩展。直接通过浏览器与真人演示者制作引人入胜的视频
FakeYou
fakeyou.com
AI音乐、文字转语音、语音转语音。 使用 FakeYou 的深度假技术生成您最喜欢的角色的音频或视频，说出您想说的任何内容。
Narakeet
narakeet.com
使用逼真的文本转语音轻松创建画外音。 不再浪费时间录制声音、编辑错误以及同步图像与声音。 只需输入或上传您的脚本，从我们的 500 多种声音中选择一种，即可在几分钟内获得听起来专业的音频或视频。 免费试用 Narakeet 逼真的文本转语音，无需注册。
Fliki
fliki.ai
在 2 分钟内使用逼真的声音根据脚本或博客文章创建视频！
Wavel AI
wavel.ai
Wavel 为视频和本地化提供最佳的文本转语音解决方案。我们的声音自然、清晰、准确，而且我们的平台易于使用。
Resemble.ai
resemble.ai
使用 Resemble 的 AI 语音生成器免费克隆您的声音！使用 Resemble 的实时语音转语音软件创建听起来真实的 AI 声音。
PlayHT
play.ht
人工智能驱动的文本语音生成器。 使用我们的在线 AI 语音生成器和最佳合成语音生成逼真的文本到语音 (TTS) 音频。 立即将文本转换为听起来自然的语音，并下载为 MP3 和 WAV 音频文件。
Rask.ai
rask.ai
告别昂贵的翻译人员。我们的目标是通过人工智能提供与人类一样好的配音和翻译体验
Revoicer
revoicer.com
Human Souding AI 在线文本转语音。被评选为最佳在线人工智能语音生成器。 最真实的在线人工智能文本转语音，适用于销售视频、教育视频、播客视频
dupdub
dupdub.com
DupDub 是最好的在线 AI 语音生成器，可生成逼真的文本转语音。 立即使用我们的语音转换器/转换器将 400 多种文本转换为类似人类的语音！
Voicemaker
voicemaker.in
在线文本转语音将文本转换为非常人性化的自然人工智能声音。 您可以下载 MP3、WAV 音频格式的声音。 我们在全球拥有 1000 多种人工智能语音，涵盖 130 种语言。
LOVO
lovo.ai
您为 Metaverse 发声。捕捉网络上最真实的人工智能声音。
Rephrase.ai
rephrase.ai
由生成式人工智能和您提供支持的文本到视频。 Rephrase Studio 是一个文本到视频生成平台，可消除视频制作的复杂性，使您能够在几分钟内使用数字化身创建具有专业外观的视频。
Elai.io
elai.io
仅从文本创建 AI 视频。 无需使用摄像机、工作室和绿屏，只需几分钟即可与演示者一起制作定制的 AI 视频。
Synthesys
synthesys.io
AI 配音和 AI 视频生成器。 制作您的下一个专业视听内容，无需花钱聘请演员、摄像机或音频设备
Speakatoo
speakatoo.com
使用 Speakatoo（最好的文本转语音 AI 工具）将任何文本转换为所有印度语言的语音。获取 700 多个男性和女性文本转语音自然声音。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一个人工智能驱动的音频和视频创作平台，可帮助专业和业余播客在几秒钟内创建、编辑和分发生产质量的播客。该公司的使命是通过专业而有趣的易于使用的工具使广播故事的传播变得民主化。
Verbatik
verbatik.com
VERBATIK AI 支持文本转语音生成。 使用 AI 语音生成器和最佳合成语音生成逼真的文本到语音 (TTS) 音频。立即将文本转换为听起来自然的语音，并下载为 MP3 和 WAV 音频文件。
Yepic Studio
yepic.ai
使用 Yepic Studio 在几分钟内创建 AI 视频。使用 VidVoice 配音实时视频会议。使用我们的 API 个性化和缩放 AI 视频。免费试用。