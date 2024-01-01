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落实排放管理。 出于合规目的轻松量化和报告范围 1、2 和 3 排放，同时设定和跟踪公司级目标和净零计划。 Validere 是一家测量、报告和验证 (MRV) SaaS 公司，帮助能源组织将断开连接、不完整的数据转变为清晰且可立即采取行动的途径，以实现财务和环境价值。超过 50 家北美领先的能源公司依靠 Validere 的技术和多学科专家来了解他们的物理和环境商品，并清晰、轻松地应对日益复杂的环境。 Validere 的使命是通过提高能源供应链的效率和可持续性来促进人类繁荣。该公司在休斯顿、卡尔加里和多伦多设有办事处。

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