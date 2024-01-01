替代项 - Valence
Keka
keka.com
招聘不仅仅是一步完成的事情，因为它涉及整个过程中的各个复杂阶段。找到合适的人才是构建成功商业环境的基石。因此，Keka 将为您提供出色的功能，例如多平台候选人搜寻、技术评估、记分卡等，这将帮助您通过 Keka 的申请人跟踪系统提供面向未来的招聘体验。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表单生成器受到超过 20 多万用户的信赖，是从任何设备创建和发布在线表单的简单方法。该公司提供 10,000 多个现成的表单模板、100 多个与第三方应用程序的集成以及先进的设计功能，使其成为世界各地组织领先的在线表单生成器。它广泛用于创建付款表单、潜在客户生成表单、注册表单、联系表单、申请表等。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM 被超过 13,000 个品牌和 75% 的财富 500 强企业使用，是最值得信赖、智能且可扩展的一体化体验管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用于构建、启动和分析调查研究的基础研究工具。借助 CoreXM，您可以将孤立或外包的运营引入一个整体的端到端平台，以获得您希望收集并采取行动的所有见解。 CoreXM 具有适用于每个部门的功能和解决方案，可帮助您接触随时随地的受众，确保您比以往更快地获得见解。您甚至可以创建自己的项目，或使用 Qualtrics 专家设计的项目（用于品牌、客户洞察、产品研究或员工体验），以便您可以在最需要的地方采取行动。借助 ...
Lattice
lattice.com
Lattice 是一个人员管理平台，汇集了所有工具、工作流程和见解，帮助组织在获胜文化中培养敬业且高绩效的员工。通过将持续绩效管理、员工敬业度调查、薪酬管理和职业发展工具整合到一个互联解决方案中，莱迪思可以提供强大的人员分析，供人力资源和人员团队使用，以推动产生有影响力的业务成果。莱迪思连续三年跻身 Inc. 500 家增长最快的私营公司排行榜，并被 99% 的员工评为最佳工作场所，为全球 5,000 多家客户提供服务，包括 Slack、Cruise 和 Reddit。
Leapsome
leapsome.com
具有前瞻性思维的公司（包括 Spotify、monday.com 和 Unity）的首席执行官和人力资源团队使用 Leapsome 的平台来实现绩效管理、员工敬业度和学习之间的闭环。作为人才支持平台，Leapsome 结合了目标和 OKR 管理、绩效评估和 360 度、发展框架、员工学习和入职、员工敬业度调查、反馈和表扬、薪酬和晋升以及会议等工具。了解更多：Leapsome.com
Schoox
schoox.com
Schoox 是一款以人为本的工作场所学习软件。人不是齿轮，Schoox 是根据人类实际学习方式而设计的。我们让学习者无论身在何处（从前线到公司办公室）都能提供更多种类的内容，从而保持学习者的好奇心。通过让学习变得简单、容易、有价值和有趣，我们帮助您让每个人对自己的职业发展更加兴奋。学习者可以“提高”他们的技能，在工作中成长并完成更多工作，并且您可以衡量他们出色成就的影响。 Schoox 将学习、内容、参与、人才发展和业务影响工具整合到一个全面的解决方案中，鼓励学习者通过现代直观的用户界面参与相关的技能培养内容。
BetterUp
betterup.com
推动人才成果以转变业务成果。 通过唯一一个将辅导、科学和人工智能驱动的体验结合在一起的平台，用不确定性换取信心，以建立您的组织抵御任何风暴所需的敏捷性、弹性和适应性。
Workhuman
workhuman.com
Workhuman 是一家跨国公司，总部位于马萨诸塞州弗雷明汉和都柏林，提供基于云（软件即服务）的人力资本管理 (HCM) 软件解决方案。 其社会认可解决方案旨在让员工相互认可和奖励，以激励与公司价值观相匹配的绩效和行为。 Workman 的部分客户包括赛门铁克、Intuit、捷蓝航空、思科和洲际酒店集团。 2019 年 2 月，该公司更名为 Work human。
Culture Amp
cultureamp.com
作为全球员工体验平台的领导者，Culture Amp 彻底改变了 6,500 家公司的 2500 万名员工如何创造更美好的工作世界。 Culture Amp 易于使用的一体化平台使各种规模和行业的公司能够转变员工敬业度、培养高绩效团队、认可成功、推动员工发展并留住人才。在尖端研究、最新技术和世界上最大的员工数据集的支持下，Culture Amp 可以轻松构建自信的、数据驱动的人才战略，从而使员工受益并推动业务成功。
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor 是一个导师平台，将创始人、营销人员、增长从业者和产品专业人士与来自不同行业的经验丰富的导师联系起来。只需每月支付固定费用，用户就可以参加无限制的一对一课程，大多数导师无需额外付费即可提供他们的专业知识。该平台专注于单次会话参与，允许用户为他们的特定挑战选择最佳导师。 GrowthMentor 拥有近 1,000 名经过审核的导师，涵盖 34 个技能领域，包括营销、产品管理和团队建设，提供量身定制的实用建议，帮助用户解决问题并提升他们的职业生涯。其他功能包括支持性的 Slack 社区和人工智能匹配引擎，以简化导师选择。
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor 为组织和企业提供品牌可定制在线指导计划。我们先进且周到的指导技术与个性化的项目管理、咨询和支持相结合，打造出成功的指导解决方案。
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow 是一个端到端全渠道体验管理平台，捆绑了客户体验和员工体验工具，例如 NPS、离线、聊天、经典和 360° 调查，这些工具是移动优先、高度参与且用户友好的。对话式 UI 可让您的调查提供类似聊天的体验，并将调查完成率提高 40%。我们的主要功能包括： * 类似聊天的调查，从静态对话切换到动态对话。 * 一次提出一个问题的经典调查。 * 离线调查让您可以从最偏远的地方收集反馈，无需网络。 * 离线调查应用程序，用作离线数据收集的信息亭。 * NPS 调查通过一个问题来衡量客户情绪。 * NPS 词云和情绪分析，深入了解客户情绪。 * 360°评估，评估员工在各种能力方面...
Torch
torch.io
Torch 是一个人才发展平台，可以释放人员、团队和组织的潜力。借助 Torch，您可以提供包容性、综合性和有影响力的辅导和指导计划，推动您的员工和组织取得成功。领先品牌利用 Torch 来培养员工、培养更强大的领导者和管理者，并提高业务绩效。
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach 是一个数字辅导平台，专为教练、顾问、治疗师和培训师等服务专业人士而设计。借助 Simply.Coach，您可以： 1. 数字化您的运营 节省高达 30% 的行政工作时间！ 2. 提升客户体验：通过高效协作、客户工作区等 3. 发展您的业务：通过可扩展的客户管理工具帮助您完成更多工作 受欢迎的功能包括： - 日程安排 - 记笔记 - 数字工具（调查和表格） - 教练匹配*新！* - 辅导计划*新！* - 目标设定和进度跟踪 - 资源共享 - 发票和收款等等！服务专业人员使用 Simply.Coach 来运行： 1. 1:1 和团体客户互动 2. 辅导计划 3. 他们的业...
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50 的 360 度反馈支持经过同行验证的实时职业发展。支持员工在组织内无限的职业发展。 360 Feedback 允许员工、领导者、导师和教练互相请求、接收和提供反馈。支持员工自我维持的职业发展。定期向您的员工提供他们需要的反馈，以与您一起不断改进和推进他们的职业生涯。
Qooper
qooper.io
Qooper 辅导和学习软件通过辅导计划设计模板、匹配、跟踪、培训、指导、报告解决方案以及强大的集成，帮助公司大规模运行辅导和学习计划。 Qooper 为 Google、美国空军、默克、美国航空、赫尔曼米勒、康奈尔大学、斯巴鲁、芭芭拉布什基金会等数百家顶级客户提供服务，在员工发展计划方面成为新的领导者。
Kahuna
joinkahuna.com
在人工智能的帮助下销售您的专业知识的订阅。 根据您独特的知识库，定制人工智能助手，增强您提供建议的能力。
Draup
draup.com
Draup 是一个人工智能驱动的平台，专为人力资源和销售领导者设计。它提供深入的见解和数据来支持人力资源领导者的劳动力规划、人才招聘和技能发展。 借助实时人才数据，人力资源领导者可以了解行业趋势、开发人才渠道并制定再培训策略。 Draup 还提供有关新兴角色、人才热点和紧缺技能的见解，以帮助规划未来的劳动力需求。对于销售领导者，Draup 提供的销售智能工具超出了基本的买家信息。 它可以根据兴趣、技术需求和外包关系对潜在客户进行微观定位。 Draup 提供详细的客户报告、利益相关者分布图，并帮助确定正确的决策者以制定有针对性的销售策略。 它还帮助销售团队探索各个行业的新服务提供商机会。D...
CoachHub
coachhub.io
CoachHub 是全球领先的人才发展平台，使组织能够为全体员工（无论部门和资历级别）创建个性化、可衡量和可扩展的辅导计划。通过这样做，组织能够获得多种好处，包括提高员工敬业度、提高生产力水平、提高工作绩效和提高保留率。 CoachHub 的全球教练库由来自六大洲 70 个国家的 3,500 多名经过认证的商业教练组成，提供 60 多种语言的辅导课程，为 500 多名客户提供服务。我们的项目基于我们的教练实验室的先进研发，由乔纳森·帕斯莫尔教授和我们的科学委员会领导。 CoachHub 得到了领先的科技投资者的支持，包括 Draper Esprit、Holtzbrinck Ventures、P...
Macorva
macorva.com
Macorva 的人工智能平台正在彻底改变企业处理绩效管理、反馈和客户满意度的方式。我们的解决方案将无摩擦的反馈、高级分析和人工智能结合在一起，将见解转化为有针对性的资源和响应计划，帮助组织充分利用其经验数据。不要陷入数据的泥潭，而是使用 Radiant AI® 来释放您的时间，并更多地关注能够带来影响力变革的行动。从将每一位员工和经理与经过验证的后续步骤联系起来，到关闭反馈循环和改善结果，Radiant AI 是您推动更好的员工和客户体验的私人教练。我们的解决方案：Macorva EX 是一个先进的、由 AI 驱动的员工体验平台，具有调查、脉搏检查、敬业度评分、基准测试、驾驶员分析、eNPS...
Edform
edform.com
一个智能的职业和雇主参与平台，帮助雇主寻找和培养有才华的学生和毕业生。
Mentornity
mentornity.com
Mentornity 是一款用于构建和管理有效的指导计划的指导软件。 Mentornity 是一个可定制的解决方案，可用于员工指导、社区指导、反向指导、校友网络指导和企业家指导。 Mentornity 管理门户具有匹配、入职、报告、批量邮件和跟踪功能。 Mentornity 导师-学员门户具有日程安排、日历同步、会议记录、反馈、私信和视频通话等功能。
Slidergap
spidergap.com
Spidergap 是一款在线工具，旨在创建和运行 360° 反馈评估，让个人发展变得轻而易举！通过以员工为中心的反馈报告，反馈接收者可以快速确定改进优先级并采取行动。 Spidergap 是拥有 10 到 10,000 名成员的大型或小型组织的首选解决方案，通常是人力资源、学习和发展人员、领导团队和顾问的首选。创建和管理评估从未如此有趣且用户友好！ Spidergap 的在线设计器为制作完全可定制的调查问卷提供了令人愉快的拖放体验。此外，组织还可以通过定制品牌添加自己的风格。反馈报告和个人发展计划是一种理解的乐趣，让最终目标始终在眼前。它们清楚地展示了员工的绩效结果、最大优势以及需要额外关爱...
Leadr
leadr.com
Leadr 是一个数字工作空间，可帮助组织培养有效的领导者，创建健康的团队，从而提高成果。 Leadr 通过提供 1:1 会议和团队会议、更有针对性的反馈、目标设定和跟踪绩效评估、员工敬业度等平台，为管理者提供了培养健康领导习惯所需的工具。最好的部分？您可以在一个易于使用的平台上完成所有这一切以及更多操作。该平台增强了组织各个层面的一对一领导力发展，创造健康的反馈和学习文化。每个员工都有一个声音。每个经理都是教练。是时候将人员管理转变为人员发展了。
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam 致力于帮助议会了解最重要问题的核心。我们的员工和社区洞察平台以洞察力取代猜测，可实现更明智、更快速的决策，以便您的议会可以将资源集中在能发挥最大作用的地方。通过 AskYourTeam，您可以获得相关且可操作的见解。当您可以衡量这些行动的影响以验证和庆祝进展或在需要时引导事情回到正轨时。这就是我们帮助议会培育持续改进和有影响力变革的文化的方式。这就是我们每天早上起床的原因。为什么选择询问你的团队？ 100% 以理事会为中心 - 我们了解如何构建繁荣的社区 一体化解决方案 - 单一、易于使用的平台，可提供社区和员工见解 行动见解 - 发现相关见解 - 专注于最具影响力的行...
Feebee
getfeebee.io
Feebee 是一个面向初创公司的变革平台，与 Slack 无缝集成，重塑反馈文化。它将 360° 绩效评估、评估、认可、公司价值观和 eNPS 调查等基本工具汇集到一个用户友好的平台中。通过简化绩效管理并通过与公司价值观保持一致来培养归属感，Feeebee 使初创公司能够推动增长并正面应对保留挑战。借助 Feebee，简化反馈流程、提高员工敬业度，并在当今竞争激烈的商业环境中释放您的初创公司的全部潜力。
Progression
progression.co
使用排名第一的职业发展平台 Progression 定义和衡量您组织的职业发展。借助 Progression，您可以： - 使用模板和人工智能，在数小时（而不是数月）内构建和可视化职业框架 - 养成简单的习惯，以证明成长 - 通过丰富、实时的见解使您的团队取得进步 - 参与、激励和推动让您的员工拥有自己的职业生涯 - 在创纪录的时间内实现员工的卓越成长。通过 Progression 建立、部署和保持一流的技能和职业道路。立即加入数千个团队，推动员工真正成长并减少员工流失。
Klaar
klaarhq.com
全球 150 多个组织的领导者和人力资源团队信任并喜爱 Klaar，将其作为人工智能驱动的行动系统，结合了持续绩效管理、继任计划和准备、指导和员工敬业度调查。借助 Klaar，人力资源领导者第一次能够获得有助于回答问题的基准外部见解
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic 为成长型企业提供人员和绩效管理工具。我们正在申请专利的技术将参与度和倦怠信号整合到一个 StayFactor™ 分数中。结合我们的组织网络分析图 (ONA)，您将拥有培养高绩效团队、发现内部协作模式、识别孤岛和瓶颈以及突出联系最紧密和联系最紧密的员工所需的一切。借助 Peoplelogic，您将获得做出有影响力的业务决策所需的所有数据和见解。
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman 平台支持员工在个人和职业方面的成长和适应人类状况的独特领域。我们通过福利辅导、领导力发展、销售绩效和指导来满足全体员工的需求，采取全面的方法来实现专业卓越。