UserQ - Tester

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网站：userq.com

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UserQ 是第一个完全远程用户研究解决方案，可满足中东和北非研究人员和测试人员的需求 - 提供阿拉伯语和英语测试选项，并利用本地测试人员小组。我们的使命是让中东和北非地区的每个品牌、经理和研究人员都能进行用户体验研究。使用我们的 UserQ 面板，您可以即时访问中东和北非地区超过 10K 的用户，这些用户来自 100 个国家和不同的人口统计数据。您可以从与您的目标受众相匹配的各种质量测试人员中招募。我们的远程测试工具包括最流行的解决方案，可在数小时内从目标用户获得各种反馈。 UserQ 使您能够轻松构建卡片分类、树测试、偏好测试、原型测试等等。我们所有的测试工具都可以用英语或阿拉伯语创建和发布，使每个专注于阿拉伯人口的本地品牌都可以使用阿拉伯语研究。当选择阿拉伯语时，测试人员将体验到完全镜像的界面，以确保研究内容完全清晰。有了 UserQ，您就可以告别紧缩的月费或年费。作为 Uxers 本身，我们了解能够依赖在非线性、迭代设计过程中跟随我们的研究工具的重要性。我们灵活的信用模式意味着您只需按使用量付费。我们的积分永不过期。

目录:

Software Development
用户研究软件

网站： userq.com

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