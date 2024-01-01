替代项 - User Evaluation

UserBit

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UserBit 是一个一体化平台，供用户体验自由职业者和设计机构管理和交付他们的研究工作。 轻松组织：将所有客户的数据安全地保存在单独的工作区中。 UserBit 的研究存储库提供参与者、访谈和调查管理以及 50 多种语言的视频和音频转录。 深入研究数据：使用 UserBit 强大的分析工具解压原始定性数据。利用标记、频率分析和相关性分析来创建引人注目的用户体验。 与客户无缝互动：UserBit 的专用客户门户可让您有效地传达见解。您还可以共享详细的设计交付成果，例如案例研究报告、用户角色、旅程地图、用户流程等。无论是单打独斗还是与团队合作，UserBit 都能帮助您将客户数据转化为可行...