替代项 - User Evaluation
Dovetail
dovetail.com
Dovetail 可帮助您在一个地方存储、分析和协作进行用户研究，从而轻松查看模式、发现客户见解并决定下一步该做什么。我们的客户包括波士顿咨询集团、思科、CSIRO、Deliveroo、Elsevier、Kayak、Mastercard、Sketch、Shopify、Square、Thoughtworks 和 VMware。
Productboard
productboard.com
Productboard 以客户为中心的产品管理平台。加速创新，创造可增加收入并提高生产力的产品。
Maze
maze.co
伟大的产品建立在良好的习惯之上。 使产品发现持续不断。利用整个团队可以收集、使用和采取行动的用户洞察来验证总体和日常产品决策。
Canny
canny.io
Canny 帮助您收集和组织功能请求，以更好地了解客户需求并确定路线图的优先级。
ProdPad
prodpad.com
ProdPad是产品管理软件，帮助产品经理制定产品策略。轻松管理团队、客户和路线图。免费试用！
UserVoice
uservoice.com
B2B 用户反馈软件可帮助您倾听和指导客户、优先考虑重要的产品功能并高效创新。
Notably
notably.ai
更快地从客户数据中获取洞察。 借助 Notously 的人工智能平台，立即从研究数据中发现见解。
Marvin
heymarvin.com
你好，你好，很高兴认识你。我们是 Marvin，一个定性数据分析平台和研究存储库，旨在帮助您集中所有客户知识并设计以用户为中心的产品。在先进人工智能的支持下，我们将繁琐的研究部分自动化，以便您可以自由地组织、分析、发现和分享丰富的用户见解。请访问 heyMarvin.com 预订演示，看看我们的客户称之为“令人印象深刻的新功能——用户体验研究领域的巨大转变”。
NEXT
nextapp.co
NEXT 是一个人工智能驱动的产品发现平台，可将客户互动转化为产品洞察。 NEXT 收集客户互动，准确理解这些互动，并提供基于证据的见解，团队使用这些见解来验证日常产品决策和总体想法。结果？ - 打造更好的产品。 - 加快产品适应市场的时间。 - 开发成本减少高达 50% Deloitte、Autodesk、Bosch 和数百家其他组织使用 NEXT 让客户参与每一个决策。 欲了解更多信息，请访问 www.nextapp.co
GetCurious
getcurious.io
GetCurious 使产品公司能够更快地进行更深入的用户研究 该产品允许产品团队在参与者使用目标 Web/应用程序/原型时通过视频、音频和屏幕共享收集见解 通过 UserStudy 的参与者小组可以快速招募参与者，以便团队可以专注于产生见解
Olvy
olvy.co
您的人工智能驱动的变更日志。 通知您的用户有关产品更新的信息，而无需每周花费数小时编写版本。 通过漂亮且有效的变更日志独立页面和应用内小部件宣布新功能。
Savio
savio.io
根据客户反馈构建合适的产品。跟踪和组织功能请求以做出数据驱动的产品决策。
Screeb
screeb.app
Screeb 是一个以产品为主导的用户研究平台，帮助产品团队通过更好地了解用户来构建更好的产品。产品分析、应用内调查、社区、网络和移动 SDK...Screeb 是一个功能齐全的平台，可提高您的成长、采用率和保留率。
IdeaPlan
ideaplan.io
快速收集客户反馈。推出令人惊叹的产品。企业家、初创团队和产品经理使用 IdeaPlan 的产品管理操作系统来众包、确定优先顺序并推出客户喜爱的功能。
Featurebase
featurebase.app
创建可定制的反馈板和小部件，以轻松捕获所有用户反馈、功能请求和错误报告。分析反馈，通过功能投票确定开发优先级，并通过公共产品路线图和变更日志让客户了解情况。
UserBit
userbit.com
UserBit 是一个一体化平台，供用户体验自由职业者和设计机构管理和交付他们的研究工作。 轻松组织：将所有客户的数据安全地保存在单独的工作区中。 UserBit 的研究存储库提供参与者、访谈和调查管理以及 50 多种语言的视频和音频转录。 深入研究数据：使用 UserBit 强大的分析工具解压原始定性数据。利用标记、频率分析和相关性分析来创建引人注目的用户体验。 与客户无缝互动：UserBit 的专用客户门户可让您有效地传达见解。您还可以共享详细的设计交付成果，例如案例研究报告、用户角色、旅程地图、用户流程等。无论是单打独斗还是与团队合作，UserBit 都能帮助您将客户数据转化为可行...
Looppanel
looppanel.com
Looppanel 是一款由人工智能驱动的研究分析和存储库产品，使发现和分享用户见解的速度提高了 5 倍。
Condens
condens.io
Condens 是一款软件工具，可以让存储、分析和共享用户研究数据变得更容易、更快、更愉快。由于特别注重易用性和快速入门，您可以在几分钟内开始使用 Condens。主要优势包括： • 更快地从原始数据获得见解 • 与同事合作进行定性数据分析 • 轻松在线共享研究成果 • 构建用户体验研究存储库 主要功能： • 自动转录、视频剪辑和精彩片段 • 人工智能辅助标记• 通过亲和力集群组织证据 • 建立和管理您的参与者小组 • 专用的利益相关者存储库，供同事查找过去的研究
Chisel
chisellabs.com
传统的路线图工具已被破坏。凿子是一种现代解决方案。与其他路线图平台不同，Chisel 将反馈融入产品开发生命周期的各个方面，并为您提供更多内置反馈收集工具、更好的反馈合成以及所有工作流程中的直接连接和可见性。凭借强大的人工智能，Chisel 可以在不到 30 秒的时间内将数百个想法转变为完全实现的 PRD。这就是Chisel在G2上排名如此之高的原因。请访问我们的网站获取演示，并了解 Chisel 如何帮助您的现代产品团队。
CoNote
conote.ai
当您与团队合作时，CoNote 会转录、分析和组织您的定性研究。
Tetra Insights
tetrainsights.com
Tetra 平台提供专为洞察驱动型企业设计的功能和优势，包括： - 所有客户音频和视频的单一事实来源 - 上传和同步来自任何来源的大型视频文件 - 强大的研究和洞察存储库 - 所有上传文件的自动转录 -对所有数据、文字记录和分析进行直观搜索 - 为专业研究人员提供强大的分析工具 - 自动生成视频集锦 - 符合 GDPR
Great Question
greatquestion.co
Great Question 是 Canva、Drift 和 Brex 等一流团队的用户体验研究中心。招募研究参与者，进行用户访谈、调查和焦点小组，并通过全球激励措施表示感谢。然后在中央存储库中存储、分析和分享您的所有见解、亮点、录像、录音和文字记录。