Usedesk

Usedesk

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：usedesk.com

使用 WebCatalog Desktop 上“Usedesk”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Usedesk 是一个客户支持平台，用于自动化、分析和提升客户服务，有助于提高客户的忠诚度。 1. 在一个窗口中处理有关您公司的所有请求、评论和提及。无需在通讯工具、聊天、社交网络、电子邮件、应用程序、评论网站和论坛之间跳转。一切都存储在一个地方。 2. 高速支持自动化日常工作：模板、触发器和自动回复。保存聊天记录并自动回答常见问题，以将更多时间花在非标准情况和问题上。 3.分析：部门、代理、期间的工作。选择条件并在方便的表格中分析结果。每个员工的响应速度、处理的请求数量以及客户的满意度现在都一目了然，只需在“报告”部分中单击一下即可。我们知道客户服务可能具有多大的挑战性，并尽最大努力打造一个成熟且友好的客户服务，而不是一个没有灵魂的系统： - 在线下和线上分享我们的知识：通过网络研讨会、聚会和会议。 - 培养最优秀的客户服务经理。 - 并随时为您提供帮助:)
目录:
Business
帮助台软件

网站： usedesk.com

免责声明：WebCatalog 与“Usedesk”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

替代项

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

Help Scout

Help Scout

helpscout.net

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

您可能还会喜欢

SentiOne

SentiOne

sentione.com

WotNot

WotNot

wotnot.io

OmniOmni

OmniOmni

omniomni.io

Jigsaw Interactive

Jigsaw Interactive

jigsawinteractive.com

Playvox

Playvox

playvox.com

Mojo Helpdesk

Mojo Helpdesk

mojohelpdesk.com

Ringostat

Ringostat

ringostat.com

Amio

Amio

amio.io

LabiDesk

LabiDesk

labidesk.com

Aizzy.ai

Aizzy.ai

aizzy.ai

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

Cohere

Cohere

cohere.io

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策