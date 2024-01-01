替代项 - Useberry

Synack

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按需安全的首要平台。 PTaaS 渗透测试即服务。进攻性安全测试可随着时间的推移改善您的安全状况 一个平台，多种用途。期望战略渗透测试能够提供完全的控制和可见性，揭示安全计划中的模式和缺陷，使组织能够改善整体安全状况，并为领导层和董事会提供执行级别的报告。 Synack 的智能安全测试平台包括自动化和增强智能增强功能，可实现更大的攻击面覆盖范围、持续测试和更高的效率，从而为您面临的挑战提供更多见解。该平台全天候 24/7/365 无缝地协调人类测试人才和智能扫描的最佳组合，一切都在您的控制之下。与往常一样，Synack 不仅部署精英 Synack Red Team (SRT) 来测试您的资产，...