替代项 - Upwork
Fiverr
fiverr.com
Fiverr 是一个提供自由职业服务的在线市场。该公司为自由职业者提供了一个为全球客户提供服务的平台。
Dribbble
dribbble.com
Dribbble 是设计师获得灵感、反馈、社区和工作的地方，也是您发现世界各地设计师并与他们联系的最佳资源。
Freelancer
freelancer.com
以低廉的价格寻找和雇用顶级自由职业者、网络开发人员和设计师。世界上最大的50m市场。在几秒钟内收到报价。立即在线发布您的工作。
PeoplePerHour
peopleperhour.com
在 PeoplePerHour 上完成任何工作。免费发布职位寻找专业自由职业者，分分钟找到自由职业！ PeoplePerHour 是一个将世界各地的小企业、初创公司、企业家、公司、企业、中小企业和自由职业者连接在一个值得信赖的环境中购买和销售服务的市场。
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球团队的一体化人力资源平台。这意味着任何地方的任何团队都可以进行端到端的人力资源管理。在几分钟内即可合规地雇用、入职全职员工或独立承包商并为其支付工资。您将第一次在一个地方集中了解整个员工队伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的内部后台办公室和本地实体实现全球薪资发放。员工、经理和领导者可以通过 Deel 的现代化自助界面更新提款详细信息、可视化团队结构、监督工资支出总额以及完成数十项其他任务。如今，Deel 为从中小型企业到上市公司的 20,000 多家客户提供服务，帮助超过 120,000 名员工从任何地方获得工资。创建本地化的法律合同、跟踪休假、发放奖金、管理股...
Jobscan
jobscan.co
Jobscan 可以针对任何工作优化您的简历，突出招聘人员需要了解的关键经验和技能。
Superset
joinsuperset.com
Superset 使大学能够实现端到端校园安置的自动化，帮助雇主从全国各地的大学聘用年轻人才，并让学生能够以民主的方式获得机会。
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation 是排名第一的 IT 现场服务劳动力市场，将公司和熟练的技术人员联系起来，在全国范围内完成出色的工作。我们的平台使服务交付团队能够识别和他们一样关心结果的独立专业人士并与之合作。借助 Field Nation，公司可以建立和部署值得信赖的按需劳动力，而技术人员可以选择符合自己兴趣、技能和日程安排的工作。建立更好的工作方式。与 Field Nation 一起建造它。挑战：对熟练技术人员的需求空前高涨。有工作要做，但工人不够。由于过时的人才战略，公司越来越厌倦了牺牲控制权并使客户关系面临风险。然而，拥有 IT 现场服务技能和热情的人仍然存在，他们仍然致力于自己的职业，但不是...
Malt
malt.com
Malt 是欧洲自由职业者的创新市场。 麦芽是基于国家的。我们完全可以在： - BE：www.malt.be België（荷兰） - BE：fr.malt.be Belgique（法语） - 德国：www.malt.de Deutschland（德语） - DE：en.malt.de 德国（英语） - ES：www.malt.es España (español) - 法国：www.malt.fr 法国 (français) - FR：en.malt.fr 法国（英语） - NL：www.malt.nl Nederland（荷兰）
Remote
remote.com
Remote 是您用于管理和支付全球全职员工和合同工工资的一体化解决方案。我们的平台处理多个国家/地区的国际薪资、福利、税收、股票期权和合规性。无论您的团队位于何处，Remote 都能通过强大的全球就业解决方案确保最佳体验。我们无与伦比的知识产权保护和顶级安全措施让您在全球范围内高枕无忧。此外，Remote 提供统一费率定价模式，无隐藏费用，帮助您有效管理预算，同时专注于推动业务增长。
Airtasker
airtasker.com
Airtasker（ASX：ART）是澳大利亚领先的本地服务在线市场，将需要完成工作的个人和企业与想要工作的人联系起来。 Airtasker 的使命是让人们充分发挥其技能的价值，旨在通过创造真正灵活的工作和赚取收入的机会，对未来的工作产生积极影响。自 2012 年推出以来，Airtasker 已创造了超过 20 亿美元的工作机会，并为全球超过 130 万独立付费客户提供服务。
Bark.com
bark.com
Bark.com 审查当地企业并帮助您找到最好的专业人员来快速完成您的工作。
Toptal
toptal.com
Toptal 是一个旨在将企业与其专业网络中的顶级无代码和低代码开发人员联系起来的平台。 Conneciton 只需 48 小时即可完成，从而可以在几周内验证并发布最小可行产品 (MVP)。 开发人员经过专业审查，使其成为关键任务项目的可靠选择。在参与之前，企业可以进行无风险试用，只有在满意后才付款。 Toptal 拥有各种角色的专业人员，能够开发定制应用程序、创建自动化工作流程、集成第三方 API 以及优化数据库性能。 他们还提供跨多个平台的专业知识，包括 Adalo、AirDev Canvas、Airtable、Appgyver、Appian、AppSheet、Backendless...
WorkMarket
workmarket.com
ADP 的 WorkMarket 提供了最先进的技术平台，使您的企业能够在当今的竞争格局中进行扩展。我们的平台使公司能够高效、合规地组织、管理和支付其扩展的劳动力。 WorkMarket 位于纽约州纽约市，成立于 2010 年，2018 年被 ADP 收购。
WorkGenius
workgenius.com
快速高效地寻找和聘用杰出人才。 WorkGenius 提供市场上领先的端到端自由职业招聘和管理解决方案。我们提供基于创新技术的人员配置方法，以行业领先的价格更快地获得经过审查的人才，同时减少付款和合规问题。
Andela
andela.com
我们的人才社区包括 77K 多种软件和 100 多种技能，遍布 60 多个国家/地区。我们为您寻找、评估、匹配和雇用工程师。
Arc
arc.dev
Arc 是一个远程职业平台，可帮助开发人员在任何地方建立令人惊叹的职业生涯。一站式在线查找数千个顶级远程开发人员职位！
Alura Market
alura.io
Etsy 卖家排名第一的自由职业服务市场。我们将 Etsy 企业与经过审查的自由职业者联系起来，提供帮助 Etsy 卖家取得成功的服务。
talent.io
talent.io
Talent.io 是技术人才找到自己喜欢的工作以及公司建立优秀技术团队的最简单方法。我们的精选平台拥有一个由 100,000 名合格技术专业人士和欧洲 7,000 家公司组成的社区。我们支持长期和自由职业、现场和远程工作，并已帮助 6,000 多名候选人找到了他们应得的工作。
notch
order.notchordering.com
notch 简化了各种规模的餐厅和供应商的食品和饮料批发订购。在一处完成所有订单、聊天和付款。
Turing
turing.com
图灵为管理复杂数据的组织构建和部署生成式人工智能产品和解决方案。我们深受全球商业企业的信赖，帮助他们解决人力智能业务挑战并提高生产力。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 正在通过 Braintrust AIR 彻底改变招聘方式，这是世界上第一个也是唯一的端到端人工智能招聘平台。 Braintrust AIR 经过人类洞察和专有数据的培训，可将招聘时间从数月缩短至数天，立即为您匹配经过预先审查的合格候选人，并为您进行第一轮电话筛选。 Braintrust AIR 受到雀巢、保时捷、Atlassian、高盛和耐克等数百家财富 1000 强企业的信赖，使人才招聘专业人员的效率提高了 100 倍，并为公司节省了数十万美元的招聘成本。
Codementor
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通过从事实际项目来提高您的编程技能。加入我们的免费社区讨论项目、审查代码并向同行和导师学习。
Comeup
comeup.com
2013 年创建的 100% 在线服务交付平台。浏览网站，选择适合您的服务，然后点击几下即可下订单。
Codeable
codeable.io
Codeable 是唯一的 WordPress 自由职业者平台。我们将客户与最好的 WordPress 专家相匹配。我们帮助客户解决任何 WordPress 问题。
WriterAccess
writeraccess.com
雇用最好的自由职业者并简化您的工作流程。 我们的内容创建平台为您提供扩展内容营销、发展业务或代理机构以及掌握内容营销以赢得在线胜利所需的人才、工具和培训。
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR 是一个项目管理工具，可以简化所有相关方的流程。它使项目所有者、解决方案提供商（软件开发人员、撰稿人、设计师等）、利益相关者和贡献者能够在通用平台上跟踪项目的进度。 MaestroCR 与其他项目管理工具的区别在于，它使您能够控制项目从估算到交付的每个阶段。 MaestroCR 将项目级联为提案、估算、工作量、交付、批准和发票。在每个阶段，项目所有者和解决方案提供商必须就期望达成一致。因此，可以防止由于错过电子邮件、电话或消息而导致的通信故障，并确保透明的通信。运行多个项目可能会导致截止日期被忽视、消息丢失或请求被忽视。 MaestroCR 的创建是为了帮助您克服这些挑战。从...
Proxify
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Proxify 的使命是将世界各地的顶级开发者与他们应得的机会联系起来。自推出以来，Proxify 的开发人员已成功与 1200 多家满意的客户合作，构建他们的产品和增长功能。 3500 多名才华横溢的开发人员信任 Proxify 及其网络来实现他们的梦想和目标。 Proxify 是由对远程全职工作感兴趣的才华横溢的开发人员组成的全球网络打造的。
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