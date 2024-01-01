Upwards 每天将成千上万的家庭与当地最好的护理人员联系起来，提供安全、实惠、高质量的托儿服务。 作为全国最受欢迎的经过审查、持照和背景调查的护理人员网络，Upwards 为家庭提供了一种轻松的方式来发现、会见和预订所在地区最好的、经过家长审核的护理人员的托儿服务。 为您的家人寻找完美的护理人员 Upwards 寻找满足您家庭独特需求的日托、保姆和保姆。无论您的日程安排、预算或特殊住宿条件如何，Upwards 都可以让您轻松匹配和审查提供商，找到最适合您孩子的住宿。许多看护者在加入 Upwards 时都会完成背景调查流程，但家长也可以在与托儿服务提供者会面之前要求应用程序进行全面评估。 使用 Upwards 应用程序进行虚拟会议以节省时间 我们知道，找到合适的看护者至关重要，而您作为家长的时间是有限的。 Upwards 使父母和看护者可以轻松地联系、聊天以及安排虚拟参观和面试，以确保合适的人选，而无需麻烦。找到匹配的人后，可以直接从 Upwards 应用程序轻松请求和安排托儿服务。 看着您的孩子成长和发展 Upwards 护理人员可以参加数百种教育活动和课程，旨在确保孩子们不断学习和发展。所有活动都包括针对每个年龄段（婴儿、幼儿、学龄前儿童和学龄儿童）的综合说明，以及家长帮助在家继续接受教育的指导。护理人员可以通过 Upwards 应用轻松分享照片和视频更新，这样家长就不会错过任何精彩瞬间。 与向上社区联系 通过 Upwards 社区论坛从您附近的其他家庭获得您所需的支持。从当地儿童保育和早期教育专家处获得有关儿童保育、行为和发展、育儿窍门以及棘手话题的解答。一旦您的问题得到解答，您还可以分享和了解适合儿童的活动以及与附近的孩子一起做的事情。 列出您的看护服务 申请加入美国最大的护理网络，与当地家庭匹配您所在社区的日托、保姆或保姆需求。收集家长的评论并建立您的 Upwards 护理人员档案，以便与社区中的家庭分享认证、经验、日程安排和您的护理理念。

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