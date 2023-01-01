替代项 - Upptic

ASOMobile

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ASOMobile 是一款面向开发人员、营销人员和 ASO 专家的综合移动应用程序分析工具。该平台是做什么用的？ • 进行移动应用程序市场的营销研究； • 关键词的选择和分析（60多个国家）； • 竞争对手研究； • 跟踪应用程序的位置和搜索查询的应用内购买。与其他分析相比，我们的优势是什么？ • 最准确的搜索查询流量指标； • 最方便、最友好的用户界面； • 用于进行营销研究和寻找最有利可图的利基市场的工具； • 跟踪App Store 的应用内购买情况； • 任何应用程序索引所依据的关键字的完整列表； • ASO 的创建速度快十倍； • 团队的多重访问。 ASO 工具： • 搜索查询的选择...