替代项 - Upodi

Buzops

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Buzops 不仅仅是一个健身房管理系统。我们是一个团结的团队，其使命是为健身房业主提供帮助，并成为提高健身业务效率和增长的忠实合作伙伴。 2009 年，迈克尔创立了一家私人培训公司，业务范围迅速扩大到 300 万美元，分布在五个地点。在遇到现有健身房管理软件的运营挑战时，Michael 与他的软件工程师朋友合作，为他的业务需求创建了个性化解决方案。随着他的企业不断发展，在 10 年的时间里增加了 3 个精品健身房和 90 多个个人训练地点，这相当于每月管理 10,000 次训练课程，最初的软件逐渐发展成为一个全面的管理工具。它经过精心改进，可以有效管理复杂的操作，确保支付处理和会话管理的准确...