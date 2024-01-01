替代项 - Upheal
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Animaker
animaker.com
Animaker 正在颠覆公司通过 DIY 专业直播和/或动画视频在几分钟内培训、教学、激励、销售、交流、查看和分发内容的方式。 Visa、强生、葛兰素史克、麦当劳、戴尔科技等公司在 220 个国家/地区拥有 1500 万用户。无需技术专业知识，即可在几分钟内快速创建专业的 4k 质量视频（动画或直播），用于入职、营销、品牌推广、简化复杂概念等，使公司能够轻松适应市场变化，创造竞争优势。
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside 是您的在线工作室，可实现高质量录音和闪电般的编辑。它由 AI 提供支持，但专为人类对话而设计，因此无论您身在何处、Wi-Fi 性能如何不稳定，也无论您身在何处，从播客到视频营销的任何内容都可以通过像素完美的 4K 视频和水晶般清晰的音频进行捕捉。您的客人并不擅长按下按钮。把它想象成你的瓶中数字精灵，但你得到的不是三个愿望，而是无尽的、一流的录音和超级简单的编辑。从希拉里·克林顿 (Hillary Clinton) 到小型企业，再到 Spotify、Marvel 和 Verizon Media 等大型企业，Riverside 已成为广播故事的首选舞台，质量丝毫不差。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies 是一款 AI 语音助手，可帮助在会议期间进行转录、总结笔记和完成操作。我们的 AI 助手 Fred 与世界上所有领先的网络会议平台（例如 Zoom、Google Meet、Webex 和 Microsoft Teams）以及 Hubspot、Slack、Trello、Asana、Salesforce 等业务应用程序集成。记录：即时记录所有主要网络会议平台的会议。邀请萤火虫或让它自动捕捉它们。转录：Fireflies 可以转录实时会议或您上传的音频文件。浏览文字记录并同时收听音频。总结：AI超级摘要为您提供详细的会议概述、大纲、会议记录、关键词和行动项。在 5 分钟内快速跟踪...
Descript
descript.com
Descript 是一种新型视频编辑器，就像文档一样简单。 Descript 的人工智能功能和直观的界面为 YouTube 和 TikTok 频道、热门播客以及使用视频进行营销、销售以及内部培训和协作的企业提供了动力。 Descript 旨在使视频与文档和幻灯片一起成为每个沟通者工具包的主要内容。
Simplified
simplified.com
Simplified 是一个面向现代营销团队的设计和协作平台。现在可以跨所有渠道快速制作品牌内容，而无需在上传资源后进行手动编辑；简化为您完成这一切！通过这种方式，您可以最大限度地减少麻烦，同时为营销人员节省了数小时的时间，否则他们将花费在其代理机构的各种工具中发布或编辑媒体。
Notta
notta.ai
Notta 是一款领先的 AI 转录工具和会议记录工具，可帮助将任何语音对话快速转录和总结为可操作的文本，支持 58 种语言。 * 重要消息：Airgram 已加入 Notta！除了转录视频/音频文件、现场演讲之外，Notta 还与 Zoom、Microsoft Teams 和 Google Meet 等领先的视频会议平台集成，以生成自动会议记录。它还允许用户查看、搜索、编辑、导出记录并与团队成员共享记录，以实现无缝协作。 Notta 使您能够最大限度地发挥每次对话的价值。
Piktochart
piktochart.com
Piktochart 是一个直观、易于使用的视觉交流平台，用于设计视觉效果和重新调整视频的用途。它的信息图表、演示文稿、传单、海报和报告制作工具可帮助传播者讲述重要的故事并产生影响。通过有影响力的演示来表达您的观点，通过强大的报告说服您的利益相关者，并通过与观众对话的视觉效果在您的博客或社交媒体平台上获得更多参与度。从创建到发布的整个过程快速而简单 - 选择设计精美的模板，编辑或拖放您想要的元素，最后发布。就这么简单！其在线视频编辑工具使用户能够将长视频、网络研讨会、虚拟事件、缩放或网络摄像头录制内容转换为定制的小片段。可以自动添加字幕，视频是针对社交媒体定制的。Piktochart 是一款一...
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一个人工智能驱动的音频和视频创作平台，可帮助专业和业余播客轻松创建、编辑和分发高质量的播客。 该平台为用户提供了一套工具来录制和编辑音频和视频，并通过最多 10 名参与者的远程采访创建播客。 工作室品质的录音、人工智能支持的编辑和无缝导出都可以在一个基于网络的平台上实现。工具包括多轨录音、音频转录、直观编辑、文本转语音、Magic Dust、Revoice 和 Silence Removal，以及一套人工智能驱动的工具，如背景噪音消除、填充词检测、音频转文本、播客录制、MP3 到文本以及格式转换。 Podcastle 还提供 iOS 和 Android 应用程序，以...
Tactiq
tactiq.io
主导对话，我们来处理笔记。借助 Taactiq 的 Google Meet、Zoom、MS Teams 和 Webex 实时转录功能，您将永远不会错过任何一个字。
Happy Scribe
happyscribe.com
转录和字幕一体化平台。 最先进的人工智能与最优秀的语言专家并肩工作。
Rewatch
rewatch.com
告别无休止的会议和记笔记。 Rewatch 是唯一结合了人工智能笔记、屏幕录像机和协作视频中心的解决方案，因此您可以消除无用的会议、降低成本并专注于工作。从全体会议到项目更新，Rewatch 让您的团队所需的信息触手可及。通过 Rewatch 保持一致、更快地协作并推动工作。
tl;dv
tldv.io
适用于 Zoom 和 Google Meet 的人工智能会议记录器 - tl;dv。 探索基于 GPT 的会议软件来视频录制、转录、突出显示和共享您的在线会议。免费试用 tldv！
Rev
rev.com
Rev 是一家语音技术公司，旨在释放人类语音的全部力量。 Rev 提供人类人工智能解决方案，帮助世界各地的品牌和声音将音频和视频转化为有意义的知识。 Rev 专为准确性和规模而设计，可生成准确率超过 99% 的文字记录、字幕和隐藏式字幕。在 650 万小时的真实数据和 72,000 名人工转录员的支持下，Rev 构建了最大、最多样化的自有语音数据集，通过节省时间的人工智能和人类主导的语音转文本解决方案提升了任何音频和视频操作的质量。快速创建内容。此外，Rev 还提供基于转录服务构建的自定义 API，以进一步提高参与度和功能。在 rev.com 上，每一个字都能发挥更多作用
Sessions.us
sessions.us
通过互动会议和网络研讨会让您的参与者惊叹不已。 Sessions 在 1 个平台上提供一切：日程安排、成绩单、房间、云存储和人工智能。
Trint
trint.com
Trint 是一款人工智能驱动的软件工具，专门用于将视频和音频文件转录为文本。它提供了一种快速有效的解决方案，可将各种媒体格式转换为书面内容。 Trint 支持 30 多种语言，确保准确的转录结果，准确率高达 99%。转录后，用户可以利用 Trint 的内容编辑功能来验证、编辑、搜索和播放转录。 该工具还允许用户实时协作，通过突出显示和评论工具促进团队合作。精细的访问权限和共享驱动器可实现无缝共享和签核。Trint 提供灵活的工作流程集成选项，允许用户将成绩单导出为多种格式或将其与其他平台集成。 该工具通过提供隐藏式字幕和自动翻译成 50 多种语言来增强可访问性和全球影响力。 Trint...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智能会议助手，旨在使会议流程更加高效和富有洞察力。该工具提供会议的自动视频录制功能，再加上人工智能驱动的转录功能，以便于稍后轻松查看和理解会议内容。 除此之外，MeetGeek 还包括自动摘要等功能，帮助用户有效地了解会议要点，而无需查看几个小时的内容。 该工具还利用人工智能提取并突出显示每次会议的关键主题，提供一种快速了解过去事件的方法。搜索功能使用户能够从一个位置轻松访问过去的会议、录音、文字记录和亮点。 MeetGeek 还强调团队协作，允许共享有关会议内容的规则。其“对话智能”功能为会议中产生的销售和客户洞察提供人工智能驱动的分析。 此外，MeetG...
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker 是一款基于人工智能的工具，旨在彻底改变会议期间的笔记记录方式。它专注于即时总结会议，使用户能够专注于对话而不是记录细节。 该工具的工作原理是记录、抄写、突出显示和总结会议期间讨论的要点。会议结束后，Fathom 会提供摘要，这些摘要会在会议结束后在简洁的时间内准备好。除了转录和摘要之外，Fathom 还提供共享会议特定部分的剪辑的选项，这对于向同事或同事提供背景信息非常有用。利益相关者。 除了其功能之外，Fathom 还自动将会议摘要和任务同步到用户的客户关系管理 (CRM) 软件，从而为用户节省大量会议后数据输入任务的时间。 Fathom 旨在兼...
Grain
grain.com
Grain 是一款由人工智能驱动的会议记录工具，可以让以客户为中心的人员轻松了解和倡导客户的需求。 Grain 连接到 Zoom、Google Meet 或 Microsoft Teams 等会议平台，以自动记笔记、保存记录并从每次客户对话中捕获洞察。与常规会议录音、笔记或收入情报工具不同，Grain 简单、易于访问且适合所有角色。任何人都可以轻松地用自己的声音直接在 Slack、Notion、HubSpot、Salesforce 等工具中分享客户的观点，以创建与客户保持一致的团队和明智的决策。
Zeemo
zeemo.ai
Zeemo 使内容创作者能够以最先进的准确率自动生成和翻译 18 种语言的视频字幕。 Zeemo 利用先进的语音识别和自然语言理解技术，自动识别视频中的人声并将其转换为字幕。这一创新解决方案提供自动视频字幕服务，增强可访问性并改善用户体验。申请：https://zeemo.ai/zmapp/
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款人工智能驱动的视频会议和会议工具。借助人工智能驱动的会议摘要，Vowel 使每次会议都更具包容性和价值，并提供简单、安全和可靠的体验。主持、录制、转录、剪辑、搜索和共享会议 - 无需任何附加组件！主要功能： - 人工智能驱动的会议摘要，挂机后立即可用 - 人工智能驱动的行动项目（实时建议） - MeetingGPT，人工智能驱动的会议问答 - Catch Me Up 会议回顾 - 在以下位置举办愉快的视频会议您的浏览器 - 一键记录和转录，即使是免费计划 - 实时协作处理议程和会议记录（包括行动项目） - 在所有会议内容中搜索说过的每一句话 - Zapier 集成 - 剪辑会...
Sonix
sonix.ai
Sonix 是一款语音到文本翻译软件，可提供快速、准确且经济实惠的音频翻译服务。该平台利用人工智能技术，将音频快速转换为文本，然后提供40多种语言的翻译服务。 用户可以将音频和视频文件上传到 Sonix，Sonix 会首先将音频转录为文本。然后可以在系统翻译之前对其进行编辑。 整个过程只需几分钟即可完成。 Sonix 旨在自动执行复杂且耗时的转录和翻译任务，使内容更易于访问并确保完美的准确性。 该平台提供强大的自动转录功能和用户友好的界面。借助 Sonix，用户可以将音频和视频文件翻译成多种语言，从而将其覆盖范围扩大到国际客户，而无需昂贵的专业翻译服务。 Sonix 还提供音频到音频转...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一个也是唯一一个为客户成功经理构建的数字助理。通过集成到 Zoom，我们可以自动记笔记、捕获和分配行动项目、识别风险并提供产品反馈。更好的是，我们可以帮助您起草后续电子邮件并为明天的电话做好准备。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 减轻了压力，并发现他们第一次赢得了行政工作的战争。
Claap
claap.io
Claap 是一款一体化视频工作区，将屏幕录制、会议录制和视频 wiki 集于一处。使用 Claap，您可以： - 用短视频代替您的下一次会议。通过注释、话题和视频回复更快地获得反馈 - 使用亮点、文字记录和 AI 笔记记录您的会议。并让您的队友赶上关键时刻。 - 通过专为您的组织设计并与您喜爱的应用程序连接的视频工作区扩展您团队的知识。
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics 是全球领先的语音智能专家，结合人工智能和机器学习的最新突破，释放人类语音的商业价值。全球范围内的企业都在使用 Speechmatics 来准确理解人类级别的语音并将其转录为文本，无论人口统计、年龄、性别、口音、方言或位置如何，都可以实时在录制媒体上进行。 将这些文字记录与最新的人工智能驱动的语音功能相结合，企业可以构建利用摘要、主题、情绪、章节、翻译等的产品。 Speechmatics 每月以 50 种语言处理全球 300 多年的转录。其神经网络在语音识别领域开创了机器学习的先河，考虑了声学、语言、方言、多个说话者、标点符号、大写、上下文和隐含含义。 Speech...
Exemplary AI
exemplary.ai
Exemplary AI 是一款一体化内容创建工具，它将 AI 驱动的多语言转录、翻译和内容生成集成到一个平台中。 其用户友好的界面可以轻松提取洞察和创建内容，包括摘要、听力图、字幕和实时人工智能聊天。此外，用户还可以生成 AI 剪辑、特定于平台的字幕和主题标签，从而简化直接从平台发布社交媒体的操作。 Exemplary AI 凭借其尖端的 AI 解决方案简化了工作流程、提高了工作效率并改善了内容的可访问性，非常适合内容创作者、研究人员、记者和专业人士。
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一个使用先进的人工智能工具来简化播客制作的平台，提供快速转录、说话者识别、元数据生成和支持人工智能主持人交互等功能。
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai 是一个对话智能平台，使用先进的深度学习模型为开发人员提供非结构化对话数据的实时转录和见解。 该工具为各个行业提供解决方案，例如收入情报、活动和网络研讨会、远程协作、联络中心和招聘情报。 Symbl.ai 的功能支持自定义跟踪器、摘要、主题建模、转录、对话分析以及用于语音、音频和文本数据的预构建 UI 和组件。 凭借其 API 技术，Symbl.ai 可以对非结构化人类对话进行实时异步语音识别，使该工具能够通过单个 API 调用来添加智能。 此外，该平台还通过批处理/异步请求在不到 400 毫秒的时间内提供实时关键字、短语和意图检测。 Symbl.ai 包含语音到文本...
Transcript LOL
transcript.lol
由最佳人工智能提供支持的最高质量转录。支持 100 多种语言。除了为您的音频或视频文件生成高质量的转录之外，您还可以从内容中生成高质量的见解，例如 - 高级和详细的摘要、博客文章、社交媒体帖子、Twitter 线程、时事通讯以及您可以的任何其他内容想到。每个转录还附带一个内容机器人，该机器人专门针对您的音频或视频内容进行训练，以根据您的内容回答任何问题或请求。