Unwrap.ai 是一个人工智能驱动的反馈分析平台，可帮助企业了解客户需求并构建客户真正关心的产品。 通过将客户反馈转化为可行的见解，Unwrap.ai 使产品团队能够增强其产品并提高客户满意度。 Unwrap.ai 的主要功能之一是它能够从公共和私人来源收集反馈，从而无需手动操作和电子表格。 其人工智能技术自动识别反馈中的关键见解和模式，使产品团队能够更深入地了解客户的偏好和优先事项。 然后可以应用这种理解来改进产品路线图并有效地确定功能开发的优先顺序。 Unwrap.ai 还提供消息传递功能，使企业能够通过批量电子邮件直接向客户宣布产品改进，表明他们的反馈已被听取并考虑在内。该平台提供用户友好的仪表板和可定制的警报，以确保产品团队随时了解反馈数据中的异常情况和阈值。 此外，Unwrap.ai 还提供了一个 API，允许企业以定制的方式利用其 NLP 技术来满足其特定需求。借助 Unwrap.ai，企业可以通过简化反馈分析流程并最大限度地利用其工程资源来节省时间和资源。 该平台得到了世界级投资者的支持，旨在帮助公司真正了解客户需求，使他们能够打造非凡的产品。

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