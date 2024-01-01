替代项 - Unified.to
Tray.io
tray.io
Tray.io 是最先进的集成平台，用于连接您日常使用的工具。使用我们的可视化工作流程编辑器轻松简化流程。通过点击或代码进行构建。
Snyk
snyk.io
Snyk 帮助软件驱动的企业快速发展并保持安全。持续查找并修复 npm、Maven、NuGet、RubyGems、PyPI 等的漏洞。
NexHealth
nexhealth.com
NexHealth | #1 患者体验平台 - 让更多患者使用 NexHealth 进行在线安排、通信、数字表格等。
entri
entri.com
Entri 是自定义域的 API。我们使您的应用程序能够轻松连接、保护、销售和支持自定义域。
Duffel
duffel.com
我们提供强大的 API，使任何旅游企业都可以在几分钟（而不是几个月）内搜索、预订和销售来自世界领先航空公司网络的航班。
Merge
merge.dev
Merge 的统一 API 使开发人员只需集成一次，即可让客户访问超过 150 个 HRIS、ATS、会计、票务和 CRM 集成。
Aurinko.io
aurinko.io
Aurinko 为核心通信功能提供支持，并提供开箱即用的 CRM 同步逻辑以及随时集成的 Gmail 和 Outlook 附加组件，允许业务平台（CRM、ATS、PM、PRM、LMS）实现智能关系管理。 *** CRM 同步逻辑 *** 启用智能关系管理 - 捕获电子邮件和日历活动并将其自动添加到 CRM 记录中，以预测已关闭/赢得的机会、检测丢失的 CRM 联系人并建议新的联系。 - 双向同步日历事件、联系人和任务，以了解关键关系和参与程度。 - 数以千计的 Salesforce CRM 用户使用经过验证的同步引擎。 *** 统一邮箱 API（电子邮件、日历、联系人、任务） *** 增强您的...
Phyllo
getphyllo.com
Phyllo 是一个数据网关，可直接从源平台访问创作者数据。 Phyllo 构建了与每个创作者平台连接的底层基础设施，维护这些平台用于管理创作者数据的系统的实时数据馈送，并提供规范化的数据集，以便企业可以以简单的方式利用创作者数据但有影响力。
SOOS
soos.io
应用安全态势管理平台 您组织的应用程序安全状况不应只是一个清单。 SOOS 的 ASPM 是一种动态、全面的方法，可保护您的应用程序基础架构在整个软件开发生命周期 (SDLC) 和实时部署中免受漏洞影响。一切尽在一个仪表板中。
Yapily
yapily.com
通过 Yapily 的开放银行 API 在几分钟内连接到 19 个国家/地区的数千家银行。访问数据、处理付款等等。你会建造什么？ 通过开放银行推动您的产品创新。连接到 Yapily 的开放银行平台，为消费者和企业账户提供覆盖英国和欧洲最广泛的服务。
Railz
railz.ai
Railz 正在为金融的未来构建最大的金融数据网络。我们的目标是在具有未来思维的金融机构和公司与其中小企业客户的财务数据之间架起桥梁。我们的会计数据即服务™解决方案使金融机构和金融科技公司能够快速处理混乱的数据并理解这一切。通过我们的单一 API，您可以从主要会计和金融服务提供商获取您所需的财务数据。使用 Railz 轻松获取实时会计数据、同步和分析。
Pyas
pyas.io
Pyas 是面向初创公司和独立开发人员的日历集成 API 解决方案。只需几分钟而不是几个月即可构建您的日历集成功能。轻松与 Google 日历和 Microsoft Outlook 集成。集成 Zoom 和 Google Meet 进行视频会议，全部使用单个 API。
Pinwheel
pinwheelapi.com
Pinwheel 致力于通过解锁薪资系统的 API 访问权限来创建更公平的金融系统。 Pinwheel 提供了一个平台，允许消费者将其工资帐户连接到任何应用程序。通过建立将这些系统连接到银行、贷方和其他服务提供商的管道，我们帮助服务不足的消费者在最需要的时候公平地获得当今的金融产品。
Truv
truv.com
与薪资账户最安全、最可靠的 API 连接，可实现收入和就业验证、直接存款转换等。
StackOne
stackone.com
凭借其强大的统一 API 产品，StackOne 正在改变 SaaS 提供商构建令人难以置信的集成的方式。借助 StackOne，企业可以轻松连接多个工具和数据源，从而跨不同平台和应用程序创建无缝体验和可扩展解决方案。 StackOne统一API旨在简化集成流程，让企业通过与StackOne的一次集成即可轻松集成多个数据源。这使其成为想要简化运营并减少与手动集成相关的时间和成本的企业的理想解决方案。 StackOne Unified API 的突出特点之一是其灵活性。该平台支持多种集成方法，包括 REST、SOAP 和 GraphQL，并为流行的应用程序和服务提供一系列预构建的连接器。这意味着...
API2Cart
api2cart.com
API2Cart 有助于将您的服务与多个购物车集成。它是 1 个 API，在所有不同的购物平台上以相同的方式工作，因此，如果您的客户在不同的平台上拥有商店，您不必为每个平台一一创建单独的 API 集成，您只需通过一。您可以轻松增加支持的平台数量。您可以从客户的商店获取（检索）有关产品、订单、客户、发货和其他类别的数据，并将其发送回商店。我们与超过 35 个平台集成，其中包括 Shopify、Magento、Bigcommerce、Woocommerce。
Truto
truto.one
Truto.one 使公司能够通过统一的 API 为客户提供跨 HRIS、ATS、CRM、服务台、票务、支付网关、订阅平台、会计、电子商务和电子邮件的集成。
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt 是一个嵌入式集成平台，可提供连接 SaaS 应用程序的无缝体验。借助 Cobalt，SaaS 公司可以以白标和本机方式为其客户提供集成。 Cobalt 的目录快速增长，包含 250 多个预构建集成，只需一个 API 即可广泛覆盖众多应用程序。这使得 SaaS 公司能够增强他们的产品，在人力资源、CRM 和会计等各个类别中提供深度集成，而不会压垮他们的工程团队。 Cobalt 的平台设计直观，确保易用性和高效的集成管理。
Codat
codat.io
Codat 帮助银行与企业客户建立更深层次的联系。我们提供的产品可以轻松访问、同步和解释客户财务软件中特定用例的数据，例如为供应商提供商业卡计划和承销商业贷款。全球最大的银行都使用 Codat 来增加钱包份额、减少客户流失并扩大业务规模。我们得到了领先投资者的支持，包括摩根大通、Canapi Ventures、Shopify、Plaid、Tiger Global、PayPal Ventures、Index Ventures 和 American Express Ventures。
Apideck
apideck.com
Apideck 使开发人员能够通过一组涵盖会计、CRM、HRIS、ATS、文件存储、项目管理和电子商务的统一 API 大规模构建集成。节省时间和维护成本，使工程师可以专注于核心产品。我们帮助 Invoice2go、Degreed、Gong 和 Personio 等全球 SaaS 公司通过单一平台加速其集成战略。
The Code Registry
thecoderegistry.com
代码注册表是世界上第一个由人工智能驱动的代码智能和见解平台，旨在保护和优化企业的软件资产。通过提供独立、安全的代码存储库复制并提供深入的分析和报告，代码注册表使业务领导者和高级 IT 专家能够更有效地管理其开发团队和软件预算。代码注册中心注重安全性、效率和透明度，正在为代码管理和分析制定新标准。通过注册我们的任何订阅级别，您将拥有完全访问权限； > 独立安全的自动化 Code Vault 备份 > 完整的代码安全扫描 > 开源依赖性和许可证检测 > 代码复杂性分析 > AI Quotient™ > 完整的 Git 历史记录 > 专有的“代码到复制”代码评估 > 自动比较报告。代码注册表。了解您...
Scribe Security
scribesecurity.com
Scribe 是一种 SaaS 解决方案，为软件工件的安全性和可信度提供持续保证，充当软件生产者和消费者之间的信任中心。 Scribe 集中式 SBOM 管理系统允许以受控和自动化的方式轻松管理和共享产品 SBOM 及其所有相关的安全方面。
Endor Labs
endorlabs.com
Endor Labs 软件供应链安全平台解决了三个关键的软件供应链安全痛点和成果： 开源代码安全：Endor Labs 通过在 SDLC 中选择和维护安全且高质量的依赖项，帮助工程师提高应用程序性能并最大限度地减少攻击面。 Endor Labs 取代了缺乏代码使用上下文的现有 SCA 解决方案，从而减少了约 80% 的 SCA 噪音，以便团队可以专注于重要的事情。 CI/CD 管道安全：Endor Labs 帮助您发现管道和影子工程，确保一致的安全工具覆盖范围，监控存储库的状态，并实施构建完整性验证，所有这些都通过集成到管道中的单个钩子和策略即代码框架来实现。合规性和 SBOM：Endor L...
Apiiro
apiiro.com
Apiiro 是应用程序安全态势管理 (ASPM) 领域的领导者，它将风险可见性、优先级和修复与深入的代码分析和运行时上下文统一起来。获得完整的应用程序和风险可见性：Apiiro 采用基于代码的深度 ASPM 方法。其云应用程序安全平台分析源代码并提取运行时上下文，以构建连续的、基于图形的应用程序和软件供应链组件清单。优先考虑代码到运行时上下文：借助其专有的 Risk Graph™️，Apiiro 根据风险的可能性和影响将来自第三方工具和本机安全解决方案的安全警报置于上下文中，以独特的方式将警报积压和分类时间减少 95%。更快地修复并预防重要风险：通过将风险与代码所有者联系起来，提供丰富的 L...
Xygeni
xygeni.io
保护您的软件开发和交付！ Xygeni Security 专注于应用程序安全态势管理 (ASPM)，利用深入的上下文洞察来有效地确定安全风险的优先级和管理安全风险，同时最大限度地减少噪音和压倒性警报。我们的创新技术会在新的和更新的组件发布后自动实时检测恶意代码，立即通知客户并隔离受影响的组件以防止潜在的违规行为。 Xygeni 广泛覆盖整个软件供应链（包括开源组件、CI/CD 流程和基础设施、异常检测、秘密泄露、基础设施即代码 (IaC) 和容器安全），确保为您的软件应用程序提供强大的保护。相信 Xygeni 能够保护您的运营，并使您的团队能够诚信、安全地构建和交付。
OX Security
ox.security
安全性应该是软件开发过程中不可或缺的一部分，而不是事后才想到的。 OX 由两位前 Check Point 高管 Neatsun Ziv 和 Lion Arzi 创立，是第一个也是唯一一个主动应用程序安全态势管理 (ASPM) 平台，将不同的应用程序安全工具（ASPM+AST 和 SSC）整合到一个控制台中。通过将风险管理和网络安全的最佳实践与为开发人员量身定制的以用户为中心的方法相结合，它可以在整个开发周期中提供完整的安全性、优先级和安全问题的自动修复，使组织能够快速发布安全产品。
Cycode
cycode.com
Cycode 是唯一的端到端软件供应链 (SSC) 安全解决方案，可在 SDLC 的所有阶段提供可见性、安全性和完整性。 Cycode 与您的所有软件交付管道工具和基础设施提供商集成，通过一致的治理和安全策略实现完整的可见性和强化的安全态势。 Cycode 通过一系列扫描引擎进一步降低了违规风险，这些扫描引擎可查找硬编码机密、IAC 错误配置、代码泄漏等问题。 Cycode 的专利知识图可跟踪 SDLC 中的代码完整性、用户活动和事件，以发现异常并防止代码篡改。
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security 是一个以开发人员为中心的软件安全平台，提供高级代码扫描和云漏洞评估。我们的平台优先考虑真正的威胁，减少误报，并使常见漏洞和暴露 (CVE) 易于理解。借助合气道，确保产品的安全性变得简单，让您可以专注于自己最擅长的事情：编写代码。
Nylas
nylas.com
全球数十万开发人员使用 Nylas 来提高速度，并通过最先进的 API 无缝构建可定制的电子邮件和日程安排功能。 Nylas 是唯一一个让开发人员通过单一集成普遍访问电子邮件、日历和联系人提供商的平台。开发人员及其团队越来越多地求助于 Nylas 来快速、安全地启动关键功能，使他们能够在基础设施上花费更少的时间，而将更多的时间用于构建具有无限潜力的软件。请访问 www.nylas.com 了解更多信息，并在 LinkedIn、Twitter 和 YouTube 上关注我们。
Alloy Automation
runalloy.com
Alloy 是一个嵌入式集成平台，工程和产品团队使用它来简化和加速集成开发的各个方面 - 从用户可定制性到轮询基础设施。