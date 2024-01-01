BOS 是一个低代码/无代码平台，使开发人员和企业能够快速轻松地创建和部署 Web 应用程序，而无需丰富的编码经验。 借助 UBOS，用户可以无缝集成 OpenAI 的 ChatGPT、Dalle-2 和 Codex 等 API，甚至可以使用自定义 ML 模型。他们还可以创建自定义管理客户端和 CRUD 功能，以有效管理销售、库存、合同等。 此外，UBOS 使用户能够创建动态仪表板，将数据转化为可操作的见解并推动业务创新。它还允许用户轻松创建聊天机器人，以改善客户支持，并通过多种集成创建真正的全渠道体验。UBOS 的一体化云平台将低代码/无代码工具与边缘技术相结合，使 Web 应用程序可扩展、安全、并且易于管理。 其工具包括用于集成和 ETL 的低代码/无代码 Node-Red 流程构建器、用于内部工具的 Appsmith UI 构建器、UBOS.tech 的扩展 UI 编辑器、Airtable 等无代码数据库工具等等。 UBOS 还提供 AI Creator 功能，用于使用 ChatGPT 创建 UI 小部件、CI/CD 部署管理器以及用于创建或安装复合应用程序的应用程序模板。 UBOS 拥有一个工作空间，可作为管理工具和服务的单一空间。UBOS 还帮助企业优化运营、降低成本并通过低代码云解决方案推动增长。 该平台的速度、安全性和可扩展性是成功软件开发的基石。其功能包括基于LLM/GPT-3类型模型的AI助手、视觉开发工具、后台工作人员和自动化服务的尖端生态系统以及无缝协作工作空间。 UBOS 的高级集成解决方案可连接到任何数据源，与任何遗留或外部系统集成，并轻松执行业务流程。 总体而言，UBOS 是一个用户友好的低代码平台，允许用户轻松快速地创建功能强大的 Web 应用程序。

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