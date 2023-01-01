替代项 - Twig
Showpad
showpad.com
Showpad 销售支持平台将行业领先的培训和辅导软件与创新内容解决方案集成在一起，推动销售增长。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家总部位于安大略省基奇纳的软件公司，开发用于托管和分析视频性能的软件。公司成立于2010年5月。
Allego
allego.com
虚拟学习和支持解决方案的市场领导者。使用专为当今的分布式团队构建的移动平台来转变您的组织。
OneMob
onemob.com
隆重推出 OneMob - 终极一体化平台，可在几秒钟内创建、共享和跟踪美丽的微型网站！无论您从事销售、营销、客户成功还是内容创建者，OneMob 都能提供您提升外展范围并吸引更多关注、参与和响应所需的一切。借助 OneMob 强大的微型网站构建器、内容上传器和管理功能，您可以轻松创建令人惊叹的定制微型网站，以专业且引人入胜的方式展示您的品牌和内容。您将可以访问各种模板和标记选项来自定义您的微型网站，以匹配您的品牌并瞄准您的受众。但这还不是全部 - OneMob 包含多种功能，可帮助您像专业人士一样创建、共享和跟踪您的内容。您可以使用 OneMob 的移动、网络和屏幕录像机随时随地创建视频，并...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood 专门构建的销售支持解决方案通过加速销售生产力在准备度、有效性和执行方面的突破，大规模复制顶尖绩效者。让您的收入团队与交互式培训和入职培训保持同步。通过精心策划的内容复制成功的销售策略。通过买家支持不断达成更多交易 SalesHood 通过提供销售支持软件、销售培训内容和咨询服务，破解了建立高绩效团队的密码，以快速解决收入问题。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 来快速实现收入成果。 SalesHood 不仅仅是一个销售支持平台。我们了解执行对收入指标和 KPI 产生积极影响的支...
Recapped
recapped.io
完成交易和吸引客户的速度加快 25%。立即创建共同行动计划，帮助您更快地完成交易，了解交易中实际发生的情况，并为您的支持者提供支持。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一个内容体验平台和软件，使营销人员能够为买家旅程的每个阶段创建带有内容的数字体验。
Paage
paage.io
数以千计的 AE 使用 Paage.io 来更快地完成交易。这一切都从“页面”开始，这是一个迷你登陆页面，您可以与买家共享，其中包括他们在内部向您推销所需的所有资源。与其在收件箱中丢失带有附件的长电子邮件，不如发送页面并让您的产品栩栩如生。
Katalyz
katalyz.co
Katalyz 是一个“交易室”，使收入团队（销售和客户成功）能够在共享项目空间（与您的 CRM 集成）内与客户更有效地协作。机会（新客户或扩张）关闭速度加快 25%，变得更加可预测，同时避免无效的电子邮件循环、错过最后期限和混乱的 CRM。
eyezon
eyezonthis.com
Eyezon是一个直播视频购物沙盒，通过个人点播直播将人际互动带入现代购物。
haeppie
haeppie.com
haeppie 专为销售和客户成功团队打造 - 将买家旅程转化为更多收入，并通过 haeppie Sales Spaces 让所有决策者达成共识。创建个性化的互动空间，在几秒钟内完成更多交易。通过一个链接集中您的买家旅程，加快从冷接触到入职的销售周期。与您的 CRM（Hubspot、Pipedrive）无缝集成，使每个人都能快速轻松地使用 haeppie。一键共享演示后跟进、入职或交易信息，并集成您已使用的工具中的所有现有材料。
Klyck.io
klyck.io
Klyck 是您组织、查找和共享信息的首选内容解决方案。集中您团队的知识，提供对所有内容的快速、轻松访问。在针对每种情况量身定制的自定义页面中使用您的内容，以节省时间、金钱和无尽的电子邮件线程。通过将您的内容和知识结合在一起，Klyck 可以帮助您在需要时找到所需的内容。
envivo.io
envivo.io
envivo 是一个数字销售加速器，使企业能够轻松地为潜在客户和现有客户提供个性化优惠，从而在买家和卖家之间创建一个有吸引力的环境。 envivo 帮助您抓住从潜在客户到交易的机会，一切都集中在一个地方，同时与您现有的 CRM 无缝集成。获得您以前从未有过的关于销售内容如何以及何时被消费的见解！您甚至可以集成您最喜欢的数字签名技术来签署文档，并添加调度解决方案以允许潜在客户轻松安排演示或会议。环境。从潜在客户到交易。吸引人。高效的。优雅的。
DealLab
deallab.io
DealLab.io 将整个交易整合到一个协作平台中，同时获取有关“如何”推进交易以及“做什么”来完成交易的情报。发现危险信号并处理风险，避免在混乱的电子邮件线程和过时的文件上花费无数时间。简化沟通，始终让利益相关者保持一致并承担责任。通过提高交易可见性、组织最佳实践、完善的后续步骤和共同行动计划模板，提高销售团队的获胜率并缩短创收时间。
Valuecase
valuecase.com
昨天，销售一片混乱，充斥着无尽的电子邮件、丢失的附件、行动计划电子表格，以及不知所措的前景。如今，销售是通过 Valuecase 完成的。因此，潜在客户可以更快地移动，卖家最终知道机会是否仍在移动。各种规模的销售和客户成功团队都选择 Valuecase 来吸引客户、简化协作并在此过程中发现前所未见的见解。文件？共同行动计划？广告？借助 Valuecase，它们都位于一个美丽的空间中，只需单击一下即可与潜在客户共享。从第一次接触您的产品，到销售，再到入职，等等。
Heybase
heybase.io
Heybase 是一款数字销售室软件，提供协作共享空间，卖家可以在其中创建个性化的买家体验，并在单一数字位置与潜在买家进行沟通。卖家可以使用拖放编辑器嵌入个性化销售材料，与买家合作，并使用 Heybase 分析买家参与度。
SPCE
spce.com
SP_CE 提供数字房间，您可以在其中安全地邀请人员、共享内容和协作。同时获得有关买家旅程的可行见解。我们的客户通常有三个共同点： 1. 销售周期长 2. 需要多次联系才能完成交易，内部和买方方面的许多利益相关者都需要协调一致。 3.销售过程中有很多内容可以分享。 SP_CE 通常用于 B2B 公司的营销、销售和客户成功。借助该平台，您可以： – 在您的组织和其他组织之间创建数字房间 – 安全地共享内容并与所有利益相关者协作，同时保持合规性 – 获得可行的见解以跟进并做出数据驱动的决策 在 SP_CE 中，您可以处理 B2B 中的整个买家旅程。为您的产品或客户设置专用空间，并跟踪从第一个接触点...
Aligned
alignedup.com
销售团队 - 简而言之，ALIGNED 是一个数字销售室 - 为您的团队和买家提供的协作平台。它使您能够协调复杂的交易、提高买家参与度并缩短价值实现时间。如何？ Aligned 将所有客户沟通、内容、流程和工具简化为一个个性化的客户工作区（是的，确实如此）。不再需要一周又一周地追查电子邮件——这只是一个链接，通向一个数字房间，统治一切。您还可以通过发现客户旅程中的盲点来获得前所未见的见解，最终帮助您获得更多控制权，吸引所有利益相关者，提高效率，并……更快地达成更多交易。我们的工具美观、使用简单，并且可以免费试用，无需信用卡或试用期 - 立即注册 Aligned 并亲自体验。
ClientPoint
clientpoint.net
我们的企业平台可帮助您轻松管理每位潜在客户、现有客户和合作伙伴的业务关系工作区，您可以在一个地方安排、会面和共享材料。培养更有效的领导，更快地提出和完成交易，以及更好地加入和服务客户。从营销（潜在客户参与和内容管理），到销售（提案管理和电子签名），到客户关怀（客户入职和关系管理），再到扩展（升级和更新），ClientPoint 帮助您建立更强大、更有价值的业务关系。集成：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
Salesroom
salesroom.com
体验 Salesroom（我们的人工智能视频会议平台）的强大功能。 Salesroom 不仅跟踪买家参与度，还教授虚拟沟通最佳实践。通过实时访问您的知识库，Salesroom 旨在提高代表在会议中的表现以及整个团队的配额达成情况。
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub 重新定义了销售、营销和服务流程，使团队能够更智能、更快速地合作，以获得最佳结果。 Bigtincan Content Hub 凭借先进的人工智能驱动功能和自动化支持购买流程的每个阶段，使团队能够通过提供更好的客户体验来推动业务成果的改善。同时，Bigtincan Content Hub 使销售、服务和营销团队能够随时随地在任何设备上以最佳、最成功的销售内容推动销售流程。 Bigtincan Content Hub 是业界第一个销售支持自动化平台。其人工智能驱动的实时自动化增强了客户体验，并为销售和营销团队提供了交付更好业务成果所需的工具。它旨在满足移...
Prelay
prelay.com
Prelay 的团队销售平台可帮助公司简化复杂的交易并最大限度地利用最有价值的内部资源，从而作为一个团队更快地增加收入。太多的收入团队让静态 CRM 文件和遗留工具抑制了他们的销售潜力。如果没有专门构建的解决方案来管理复杂交易，内部利益相关者就会求助于临时电子邮件、聊天和文档，而没有任何集中跟踪、监督或学习。结果？内部延迟、盲点和交易延误。 Prelay 通过专门构建的团队销售平台克服了交易混乱。作为内部编排层，Prelay 在与您的关键软件集成的一个地方组织交易协调。销售代表及其同行的头痛问题减少了，销售、售前和销售领导者可以深入了解团队能力以及交易成功的因素。无论您是进行评估、路由交易台审...
GTM Buddy
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GTM Buddy 的销售支持平台通过相关、可信且引人注目的内容帮助销售代表建立客户关系并增加收入。
Dealintent
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Dealintent 使用人工智能来揭示买家个性并生成个性化的数字销售室，从而激发买家兴趣并识别销售渠道中的高意向交易
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RELAYTO 将您的 PDF、演示文稿、视频和其他内容转换为具有即时品牌推广、分析等功能的交互式 Web 体验
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