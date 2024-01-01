TutorEva 是一款由 GPT 提供支持的人工智能工具，旨在为学生提供教育支持和解决方案。该工具主要通过全天候提供人工智能驱动的解决方案来促进家庭作业和考试准备。 TutorEva 的服务范围从解决用户上传的具体问题到提供整体作业完成的指导。它旨在处理来自广泛大学学科的查询。 它具有多种功能，包括 AI CourseMate（可以吸收课程教科书和文档以帮助提高 GPA）和 DocSolver（允许用户上传整个作业以获取解决方案）。 此外，TutorEva 还提供经过专家验证的热门教科书解决方案以及带有详细指导说明的交互式 AI 辅导系统。 TutorEva 提供及时、详细的帮助，以个性化的指导和生动的解释超越聊天机器人级别的交互。而且，它还为用户提供了提问的平台，使学习过程更具互动性。 TutorEva 还可以通过 TutorEva Extension 提供教科书作业和在线学习困难的帮助。该扩展方便直接从用户屏幕上裁剪和解决问题，提高在线学习的效率。 Tutoreva 一直被描述为学习伙伴，不仅在解决问题方面提供支持，还为作业和考试的准备提供支持。

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