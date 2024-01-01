TuneFlow是一个由AI驱动的智能音乐制作平台。它旨在简化和增强音乐创作，无论用户的专业水平如何。 通过 TuneFlow，用户可以使用一系列强大的人工智能功能，涵盖音乐制作的各个方面。这些功能包括语音克隆，允许用户选择和克隆语音或生成自己的语音； ChatGPT Lyrics，一个用于生成任何主题歌词的强大工具；智能作曲家，帮助用户通过预先设计的旋律和伴奏曲目启动他们的音乐创意； Smart Drummer，一种人工智能驱动的工具，可以自动用首选的节拍风格填充鼓片段；超清源分离器，可将混合音轨分离为单独的人声、鼓、贝斯和其他音轨。TuneFlow 还提供业界领先的音频转录，将歌唱或乐器录音转换为 MIDI 音符。 用户可以使用一键低保真插件轻松生成低保真嘻哈歌曲。此外，TuneFlow 还提供了一个插件市场，其中包含不断构建和共享新 AI 模型的 AI 音乐家社区。该平台可从任何具有云同步功能的设备访问，TuneFlow 桌面版提供高级音频编辑功能并支持 VST/VST3/所有插件。 用户还可以无缝导入和导出项目，并加入创意社区来分享他们的作品并与他人协作。 TuneFlow 定期更新新功能，并提供一系列定价选项，包括视频创作者、商家和企业为其项目访问免版税音乐 API 的选项。

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