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TrustPulse 是一款独立的社交证明应用程序，可与包括 WordPress 在内的所有网站平台集成。您必须拥有 TrustPulse 帐户才能利用此插件。单击此处开始使用 TrustPulse FOMO 应用程序。 TrustPulse 附带一个易于使用的社交证明通知生成器，可让您创建漂亮的 WordPress FOMO 弹出窗口，并且经证明可以进行转换。您可以自定义消息、颜色、图像等，以将您的 FOMO 社交证明通知与您的网站相匹配。 通过 TrustPulse，您可以在 2 种类型的 FOMO 活动中进行选择： * 最近活动：显示网站活动的实时流，例如 WooCommerce 购买、会员网站注册、电子邮件注册等。 * On-Fire：显示给定时间内在您的网站上采取行动的人数。 使用 TrustPulse WordPress FOMO 插件，用户可以看到转化率立即提升。
网站： trustpulse.com
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