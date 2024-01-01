替代项 - TruCentive

Prepaidify

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Prepaidify 是一家领先的数字礼品卡网站，成立于 2018 年 7 月。我们专注于为客户提供来自顶级国内品牌的各种数字礼品卡，包括 Google Play、iTunes、星巴克、Nordstrom 等。在 Prepaidify，我们致力于为消费者和企业提供无缝、无忧的购买体验。我们的礼品卡有多种面额，可以通过电子邮件以数字方式交付，为我们的客户提供无与伦比的便利和价值。在 Prepaidify，我们的使命是通过将加密货币和零售世界结合起来，彻底改变零售行业。我们相信未来加密货币将被广泛接受为主要货币形式，并且我们致力于使这一愿景成为每个人的现实。我们的目标是使用户能够使用现有的礼品卡基...