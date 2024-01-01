替代项 - Trint
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Animaker
animaker.com
Animaker 是一款在线 DIY (#DIY) 动画视频制作工具，为每个人带来工作室品质的演示。动画视频，做得对！
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm 使播客和媒体公司可以轻松地以录音室质量录制远程采访。最终结果？ 4k 视频和 WAV 音频内容。
Murf AI
murf.ai
使用多功能人工智能语音生成器从文本到语音。 支持人工智能，真实的人们的声音。 在几分钟内制作工作室品质的配音。使用 Murf 逼真的 AI 声音进行播客、视频和所有专业演示。
Fireflies.ai
fireflies.ai
记录、转录和搜索您的会议！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自动会议记录。
Descript
descript.com
使用 Descript 录制、转录、编辑、混合、协作和掌握您的音频和视频。免费下载→。
Simplified
simplified.com
一体化数字设计平台可帮助您以前所未有的方式创建内容、扩展品牌并与团队协作。讲述故事所需的一切都集中在一处。
Notta
notta.ai
录制并转换您最喜爱的播客、新闻和谈话广播、Discord 聊天、Zoom Classes 音频到文本。您可以播放录音并编辑文字记录、添加注释、标签、插入图像以捕获每次对话中的有价值信息。
Rev
rev.com
将音频和视频转换为文本。人类与最好的语音转文本人工智能并肩工作。
Happy Scribe
happyscribe.com
转录和字幕一体化平台。 最先进的人工智能与最优秀的语言专家并肩工作。
Tactiq
tactiq.io
主导对话，我们来处理笔记。借助 Taactiq 的 Google Meet、Zoom、MS Teams 和 Webex 实时转录功能，您将永远不会错过任何一个字。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一个人工智能驱动的音频和视频创作平台，可帮助专业和业余播客在几秒钟内创建、编辑和分发生产质量的播客。该公司的使命是通过专业而有趣的易于使用的工具使广播故事的传播变得民主化。
Sessions.us
sessions.us
通过互动会议和网络研讨会让您的参与者惊叹不已。 Sessions 在 1 个平台上提供一切：日程安排、成绩单、房间、云存储和人工智能。
Rewatch
rewatch.com
为您的整个团队提供支持的视频 Rewatch 是协作视频工作区，旨在帮助团队了解更多信息并快速采取行动。
tl;dv
tldv.io
适用于 Zoom 和 Google Meet 的人工智能会议记录器 - tl;dv。 探索基于 GPT 的会议软件来视频录制、转录、突出显示和共享您的在线会议。免费试用 tldv！
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智能会议助手，可以自动视频记录、转录、总结并提供每次会议的关键见解。
Grain
grain.com
通过 Zoom 实时录制、转录、剪辑和分享视频。现代团队的必备工具。
Sonix
sonix.ai
Sonix 是世界上最先进的自动化转录、翻译和字幕平台。快速、准确且经济实惠。
Vowel
vowel.com
召开富有成效的会议的最简单方法。 视频会议、实时会议转录、即时录音以及协作议程 + 笔记 — 全部集中在一处。
Fathom
fathom.video
记录、转录并突出显示您通话中的重要时刻。将自动生成的通话记录发送到您的 CRM。
Exemplary AI
exemplary.ai
将视频和音频转换为引人入胜的内容。 通过简单的提示生成摘要、视频片段、文字记录、字幕、翻译等
Claap
claap.io
减少会议。多做事。 录制屏幕的快速视频，获取上下文反馈并做出决定。协调混合团队的现代方式。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一个也是唯一一个为客户成功经理构建的数字助理。通过集成到 Zoom，我们可以自动记笔记、捕获和分配行动项目、识别风险并提供产品反馈。更好的是，我们可以帮助您起草后续电子邮件并为明天的电话做好准备。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 减轻了压力，并发现他们第一次赢得了行政工作的战争。
Amberscript
amberscript.com
效率与准确性：满足您所有转录和字幕需求的一站式中心 我们的尖端人工智能与顶级语言专家相结合，共同提供根据您的业务需求量身定制的高度准确的解决方案。
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics 是全球领先的语音智能专家，结合人工智能和机器学习的最新突破，释放人类语音的商业价值。全球范围内的企业都在使用 Speechmatics 来准确理解人类级别的语音并将其转录为文本，无论人口统计、年龄、性别、口音、方言或位置如何，都可以实时在录制媒体上进行。 将这些文字记录与最新的人工智能驱动的语音功能相结合，企业可以构建利用摘要、主题、情绪、章节、翻译等的产品。 Speechmatics 每个月都会处理全球 300 多年来 50 种语言的转录。其神经网络在语音识别领域开创了机器学习的先河，考虑了声学、语言、方言、多个说话者、标点符号、大写、上下文和隐含含义。 Spe...
Beey
beey.io
为您的音频或视频内容自动转录和字幕 在线工具，以实惠的价格实现快速、准确的语音识别。 几分钟内即可在高级编辑器中制作高质量的字幕和副标题。
Laxis
laxis.com
从每次客户对话中获取最大价值 Laaxis AI 会议助手通过以最小的努力自动捕获和提取每次客户交互中的关键见解，为收入团队提供支持。
Maestra
maestra.ai
字幕、画外音和文字记录。只需几分钟即可自动创建。 领先的人工智能技术和先进的编辑。翻译成 100 多种语言。
Verbit
verbit.co
轻松为您的内容添加字幕和转录 快速准确地将您的音频和视频内容转换为文本。我们提供有保证的周转时间，目标准确率为 99%，起价仅为每分钟 0.15 美元。