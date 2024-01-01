替代项 - Trinity Audio

AX Semantics

ax-semantics.com

AX Semantics 提供可扩展的电子商务文本自动化软件，可解决电子商务公司内容团队当今面临的挑战。由于该软件基于数据到文本，因此该技术可帮助电子商务公司在机器学习 (ML) 内容创建工具的世界中以多达 110 种语言大规模创建一致且准确的产品描述。 这是怎么来的： AX Semantics 曾经聘请作家以 150 欧元的价格制作一页内容。众包降低了成本，同时对内容的需求却猛增。公司还意识到他们必须在全球经济中竞争，而不仅仅是在地区经济中竞争。经过近十年的历程，我们清楚地认识到，我们需要一种方法来使内容生成更快、更好、更具成本效益。 因此，我们构建了一款可以轻松处理大量内容生成的产品。...