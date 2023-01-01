Trek Medics International
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Trek Medics 的使命是让全球每个社区都能获得拯救生命的技术。 Trek Medics International 开发创新的移动技术，以确保社区能够在正确的时间将正确的急救人员派往正确的地点。我们主要通过 Beacon 来做到这一点，Beacon 是为响应者组织提供的可靠且经济高效的调度解决方案。
网站： trekmedics.org
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