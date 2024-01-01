TransLinguist 是一个先进的平台，可以为各种活动（包括网络研讨会、会议、培训、市政厅和研讨会）进行远程和混合多语言通信。 它主要因其多语言实时翻译功能而脱颖而出，使其成为努力实现全球影响力和包容性的公司的理想工具。 TransLinguist 拥有视频远程口译、实时字幕和字幕、手语翻译以及其内部开发的 TransLinguist 语音人工智能等综合解决方案。 该平台还提供广泛的语言相关服务，包括翻译、创译、转录、字幕、编辑和校对，以及机器翻译后期编辑、配音、网络和应用程序本地化等。 TransLinguist 满足政府/非政府组织、金融、旅游和酒店、电子学习和教育、工程和 IT 等各种行业的需求。 该平台强调对数据安全的高度重视，承诺为其用户提供安全的环境。用户表示，改用 TransLinguist 后，受众参与度有所提高，成本也显着节省。 总体而言，TransLinguist 致力于以用户友好的方式弥合语言障碍，为有效的全球沟通铺平道路。

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