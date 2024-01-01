替代项 - Transaction Cloud
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Pabbly
pabbly.com
强大的软件工具来运营您的业务。在一个软件包中即可访问表单创建、电子邮件营销、计费、自动化等业务关键应用程序。
Zoho Billing
zoho.com
订阅计费软件，专为成长型企业打造。 从头到尾处理您的客户订阅计费生命周期。自动定期计费、管理订阅、发送专业的税务合规发票，并每次都按时收到付款。
Sage Accounting
sage.com
圣人商业云。会计、财务和工资。小型企业。会计图标。会计。适用于小型企业的本机云会计软件。
Braintree
braintreepayments.com
通过处理 PayPal、Venmo、信用卡和借记卡、Apple Pay 和 Google Pay 的在线支付解决方案吸引更多买家并提高转化率。
Chargebee
chargebee.com
Chargebee 是领先的订阅计费软件，为 2000 多家 SaaS 企业提供端到端定期计费、订阅管理和自动发票。
2Checkout
2checkout.com
随时随地在线接受付款。 2Checkout.com 是一项在线支付处理服务，可帮助您接受信用卡、PayPal 和借记卡。
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net 通过帮助小型企业在线、亲自、通过移动设备等接受信用卡和电子支票付款来支持付款处理。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，为销售软件和其他在线数字产品的公司提供全方位服务的电子商务平台。
DealHub.io
dealhub.io
由领先的 CPQ 和 CLM 推动收入增长。一个统一的平台，用于生成报价和合同、吸引买家并获得实时买家洞察。
PaySimple
paysimple.com
登录您的 PaySimple 帐户。没有帐户？注册即可开始在线接受付款、自动计费和开具发票，并创建安全的客户数据库。
Marketing 360
marketing360.com
通过适用于小型企业的 #1 营销平台® 为您的品牌注入活力。
Invoiced
invoiced.com
更快获得付款、减少浪费时间并提供更好的支付体验。使用发票应收帐款云自动计费和收款。
PayKickstart
paykickstart.com
收入增长和联盟平台 PayKickstart 是市场上最完整的结帐、定期计费、联盟管理和保留解决方案，具有全球功能。它就像您的会计、产品/开发和营销团队的延伸。
Younium
younium.com
Younium 是一个用于运行可扩展订阅业务的一体化平台。它包括 B2B 公司的订阅管理、订阅计费、付款、财务和订阅仪表板。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌销售数字解决方案的最简单方法。 Vendasta 是一个白标平台，面向为中小型企业提供数字解决方案的公司。
Paddle
paddle.com
帮助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球转化率、减少客户流失、保持合规性并快速扩大规模。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是面向电子商务、B2B 和 SaaS 公司的在线支付解决方案，专门为在线业务提供全球支付处理和支付网关解决方案。
Recurly
recurly.com
Recurly 为全球数千家企业提供企业级订阅计费管理。
EQUP
equp.com
方便、实惠、有效 真正发挥作用的高级 CRM 软件！ 通过 EQUP 超越智能 CRM，通过自动化营销、销售和计费操作来增强您的业务能力 在一款一体化软件中。
Togai
togai.com
利用 Togai 可靠的计量和计费平台推出基于使用情况的定价模型。基于使用情况的计费基础设施旨在处理任何规模的规模。
Rainex
rainex.io
Rainex 是一个具有简单灵活功能的平台，用于创建订阅、开具发票和自动化所有日常计费流程。
Abowire
abowire.com
不要使用会计软件来管理您的订阅。使用 Abowire 以正确的方式做到这一点！ Abowire 是在欧洲销售订阅的德国 Abo 平台。增加经常性收入并将技术运营成本降低 4 倍 管理订阅者入职、付款和发票、多种计费和定价等。通过销售 B2B 和 B2C 客户的订阅，利用我们的多租户解决方案增强您的组织。我们的专家随时准备帮助您发展业务。
Digital River
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Digital River 是用于全球扩张、支付、税务、欺诈和合规性的后端解决方案。灵活的 API 使我们可以轻松地将我们的可定制结账与任何现有的商务平台集成。通过我们的记录商户业务模式消除风险和复杂性，我们代表您提供本地化的结账体验、自动化全球税务、打击欺诈并遵守法规。客户选择我们是为了： • 简化向 240 多个市场的国际扩张 • 加快创收速度 • 向 B2C 和 B2B 受众销售实物商品、数字下载以及基于订阅的软件和服务 • 增加收入 • 最小化风险 • 简化运营 • 互补他们的前端商务体验 • 释放资源，专注于他们最擅长的事情 优势包括： • 全球授权率提高 8-15% • 运营成本降...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global（成立于 2006 年）是一家为软件、SaaS 和数字商品公司设计的优质电子商务解决方案提供商。我们通过高效的内部工具实现在线销售管理和优化流程的完全自动化。我们的用户优化平台为我们的合作伙伴提供： ⦿ 真正的全球解决方案，支持 110 种货币和 70 多种支付方式，帮助您在全球范围内扩展业务； ⦿ 高性能且安全的在线处理系统，具有动态定价和计费方案，可最大限度地减少支付问题； ⦿ 完美的定期付款和订阅管理系统，可简化您的管理工作并巩固您的收入来源； ⦿ 客户开发和忠诚度功能以及顶级转换和优化工具，以创造愉快的客户体验并培育未来的收购； ⦿ 以及集成的客户支持，可专业...
PayWhirl
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地球上最灵活的订阅支付软件。 PayWhirl 提供强大的小部件和工具，帮助您像专业销售订阅、预购、付款计划等一样处理定期计费。
Vindicia
vindicia.com
Vindicia 是 Amdocs 旗下公司，是订阅管理和经常性收入领域的全球领先者。