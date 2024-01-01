Tracksy 是一个生成式人工智能系统，旨在帮助音乐创作者将他们的想法变为现实，使他们能够在没有任何经验的情况下轻松创作独特且免版税的音乐。 该系统旨在用户友好且适合所有级别的专业知识，并为音乐创作者开始开发自己的歌曲提供免费平台。 Tracksy 提供多种风格和流派可供选择，包括电子和 EDM，并提供可用作音乐创作灵感的样本曲目。 每个样本曲目都标有其情绪、流派和持续时间，允许音乐创作者根据自己的需求选择正确的声音类型。 Tracksy 的独特之处在于它利用生成式人工智能技术来创作原创且免版税的音乐，这意味着音乐创作者可以将他们生成的曲目用于任何目的，而不必担心版权侵权。 总体而言，Tracksy 为想要通过人工智能音乐生成探索创造力的音乐创作者提供了创新的解决方案。该平台的易用性和丰富的选项为各个级别的音乐家提供了一个可访问的起点，其独特的音乐创作方法使其成为人工智能音乐工具领域的一个令人兴奋的补充。

网站： tracksy.ai

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