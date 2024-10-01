替代项 - TouchBistro
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款移动优先的劳动力管理应用程序，具有一套强大的工具，旨在帮助拥有无办公桌团队的组织改善沟通、留住员工并提高运营效率。 Connecteam 允许管理人员将业务流程置于自动驾驶状态并专注于业务增长，同时也让员工解放出来，提高工作效率、专业性和满意度。通过移动优先的自定义清单、表格和报告节省时间并提高工作效率；使用 GPS 时钟安排轮班并跟踪工作时间；简化员工沟通、提高专业技能、管理日常任务等等，一切尽在一个应用程序中。通过 Active Directory 单点登录 (SSO) 确保系统管理员安全、轻松地登录。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
SevenRooms
sevenrooms.com
SevenRooms 通过免佣金预订、虚拟候补名单、餐桌管理、宾客档案、电子邮件营销等帮助酒店运营商提高利润。该公司通过一体化系统支持直接预订，让餐厅拥有整个宾客旅程，创造卓越的体验，推动收入和回头客。 SevenRooms 成立于 2011 年，由亚马逊、Comcast Ventures、PSG 和 Highgate Ventures 提供风险投资支持，在全球拥有餐饮、酒店餐饮、夜生活和娱乐客户。全套产品包括预订、候补名单和餐桌管理、在线订购、移动订购和支付、评论聚合和营销自动化。
OpenTable
opentable.com
OpenTable 帮助餐厅更好地做他们最擅长的事情。无论餐厅老板想要增加座位、更顺畅地轮班、建立顾客关系还是赚取更多收入，OpenTable 都能提供易于使用的解决方案。客户每年连接到由 16 亿就餐者组成的全球网络，以及遍布 105 个国家/地区的 55,000 多家餐厅、酒吧、酒庄和其他场所。借助免费的 POS 集成、两键式电子邮件活动等，餐厅可以在一个地方管理所有最重要的数据，以扩大其成功。
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast 是一个餐厅销售点和管理系统，可帮助餐厅改善运营、增加销售额并创造更好的宾客体验。
7shifts
7shifts.com
7shifts 是一款一体化餐厅团队管理平台，可帮助经营者： 1) 做出更有利可图的决策。您每天都会获得做出最佳团队和运营决策所需的见解。通过计划执行、最佳劳动力跟踪和实时报告来实现您的劳动力目标。 2）提高运行效率。我们将帮助您井然有序地运营并减少容易避免的错误。主动管理合规性，轻松运行工资单，并使用数字清单跟踪任务。 3）争取时间。随着效率的提高，您将有更多的空闲时间来创造出色的宾客体验。更轻松的调度、集中通信和自动小费计算触手可及。 4）提高团队保留率。您将获得帮助建立强大团队所需的工具。密切关注团队敬业度、情绪和满意度，将人员流动率降低 13%。以下是您的餐厅如何从 7 班制中受益： ...
Clover
clover.com
Clover 用一套集成的产品取代了您的收银机、支付终端、收据打印机和条形码扫描仪。接受信用卡、EMV 和 Apple Pay。
Lightspeed
lightspeedhq.com
Lightspeed Restaurant POS 是一站式餐厅平台，可帮助酒店企业简化、扩展并提供卓越的客户体验。餐厅老板可以在几分钟内通过详细报告了解他们的业务，确定最畅销的菜单项，并使用在线订购和送货服务来接触无论顾客身在何处。统一的系统可以扩展到新的地点、获得新的收入来源和全球支付。借助会计、忠诚度和深入分析等工具，Lightspeed Restaurant POS 旨在帮助餐厅提供无缝客户服务并发展业务。
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS 是您的移动收银机或复杂的销售点系统，专为满足您的特定要求而定制。只需一个合理的价格，您就可以获得无数旨在简化和加速业务流程的功能，以及无限数量的用户和连接设备。借助 Elementary POS，您可以访问灵活的销售模块和虚拟办公室，让您可以随时随地访问销售统计数据、库存管理等。 Elementary POS 非常适合中小型公司、自由职业者以及开办新业务的人。它是一个用户友好的综合系统，旨在与您的公司一起成长。无论您需要单个移动收银机还是更复杂的系统，Elementary POS 都可以根据您的需求进行精确定制。您可以将其想象为一款建筑游戏，您可以根据您的业务模型的...
Tock
exploretock.com
Tock 的综合预订平台为酒店提供商提供了建立成功业务和提供卓越体验所需的工具。凭借强大的餐桌管理功能和一流的支持，Tock 让企业完全掌控。餐厅、酒吧、酒庄、酒店等都使用 Tock 与客人联系、发展业务并在不断变化的行业中蓬勃发展。
ResDiary
resdiary.com
esDiary 是全球领先的在线餐厅预订提供商之一，每月在 59 个国家/地区的 9000 多家餐厅为超过 1,390 万名食客提供座位。 ResDiary 是一款作为软件即服务出售的网络应用程序，可通过互联网访问。我们的总部位于英国，在英国、意大利、法国、韩国、南非、加拿大、丹麦、挪威、瑞典、印度尼西亚、菲律宾、迪拜、新加坡、香港、澳大利亚和新西兰拥有团队成员和被许可人。
Epos Now
eposnow.com
Epos Now 适用于几乎所有 POS 硬件。 Epos Now 的软件非常适合零售和酒店业，可从一台设备扩展到多台设备。
Restora POS
restorapos.com
Restora POS 是面向餐饮企业企业家的下一代自动化解决方案。一款出色的餐厅 POS 计费软件解决方案，可以单独处理您餐厅的所有操作。 Restora POS 提出了先进的管理数字解决方案、无忧技术、响应灵敏的在线/离线系统以及熟练的备份支持团队。 Restora POS 的重要功能： => 响应式支持 => 强大的网站和应用程序集成 => 云 POS 计费系统 => 月度和半年订阅设施 Restora POS 的核心产品： => 餐厅管理软件 => 餐厅库存管理软件 = > 餐厅 POS 软件 => 在线订餐系统 => 云厨房软件 Restora POS 提供的重要业务类型： => 酒...
SpotOn
spoton.com
SpotOn 是发展最快的软件和支付公司之一，提供技术和支持，帮助当地企业及其经营者按照自己的方式取得成功。 SpotOn 以其灵活的云技术和个性化支持而闻名，提供端到端平台来接受付款、增加收入、简化运营并创造卓越的宾客体验。从无缝高效的销售点系统到为快速发展的企业构建的集成管理解决方案，SpotOn 构建的技术能够
Zenput
zenput.com
Zenput 现已成为 Crunchtime 的一部分，Crunchtime 是面向多部门餐厅品牌和餐饮服务运营商的领先运营管理软件。 Zenput 是一个运营执行平台，Chipotle、Domino's、Sweetgreen 等品牌都使用它来自动化操作程序、公共卫生和食品安全协议以及其他关键举措的推出和执行。
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS 是一款免费的 POS（销售点）软件，由 Intuition Systems 专为您的餐厅、零售店、咖啡馆、酒吧、面包店、咖啡店、杂货店、沙龙和水疗中心、洗车店、餐车和比萨店而设计。使用 IVEPOS 销售点系统代替收银机，实时跟踪销售和库存、管理员工和商店、与客户互动并增加收入。移动 POS 系统 - 通过智能手机、平板电脑或 POS 系统进行销售 - 发出打印或电子收据 - 接受多次付款 - 应用折扣和退款 - 跟踪现金动向 - 使用内置摄像头扫描条形码 - 即使离线也能记录销售情况 -连接收据打印机、条形码扫描仪和现金抽屉 - 为员工设置权限 - 从单个帐户管理多个商店和 P...
Foodics
foodics.com
Foodics 是一款一体化餐厅管理和销售点解决方案，可帮助各种规模和类型的企业主顺利、精确地运营运营。我们是餐厅业主通往生态系统的大门，使他们能够从许多第三方服务集成中受益，例如配送聚合商、会计、财务、忠诚度、商业智能、配送管理等。我们致力于为餐饮界提供技术支持，以促进他们的发展。我们推出了 2 种金融产品，将社区支持举措提升到了新的水平。 1. 与 Foodics RMS 和 POS 集成的支付解决方案，可提供更轻松的结账体验以及无缝的日终和对账操作。 2. 为小型企业提供小额贷款计划，为其运营提供资金并推动其增长计划。
BentoBox
getbento.com
了解让餐厅魔法发生的技术。 从网站设计到在线订购和支付解决方案，BentoBox 帮助世界各地的餐厅为其顾客和员工创造更好的体验。
Rezku POS
rezku.com
Rezku 是当今最强大的餐厅销售点系统等等。 Rezku 配备了发展业务所需的一切餐饮服务概念，包括白标在线订购、高级报告、库存管理、第 3 方在线集成和集中订单管理。 Rezku 功能丰富，包括经证明可以提高您利润的促销工具。提供高级优惠券、忠诚度福利和奖励积分、礼品卡计划以及可选的智能手机定制订购应用程序。 Rezku 是经验丰富的餐厅老板的秘密武器，旨在应对经营任何类型的酒吧和餐厅概念的实际挑战。 Rezku 为您提供前所未有的力量和控制力，您只需亲眼目睹和体验即可。
POSApt
posapt.au
POSApt 是一款适用于酒店和零售行业的销售点 (POS) 软件解决方案。 POSApt 的业务遍及澳大利亚各地，是澳大利亚最好的 POS 系统提供商之一。
orderbird
orderbird.com
让您的热情好客飙升！使用我们的 POS 系统，您将更加成功，节省时间和金钱，并减轻压力。在德国、奥地利、瑞士、英国、爱尔兰和法国体验 orderbird。
Owner.com
owner.com
Owner.com 是独立餐厅用来增强其数字形象的一体化平台。它为独立餐厅提供了达美乐 (Domino's)、福来鸡 (Chick Fil-A) 和 SweetGreen 等主要品牌的技术和营销超能力。该平台可以为每家餐厅提供从网站到在线订购、电子邮件营销、文本营销、招聘到品牌移动应用程序等一切服务，集成到 PoS 中。
Lavu
lavu.com
Lavu 是一种销售点解决方案，专为全方位服务、快速服务和特许经营餐厅（从酒吧、夜总会和休息室，到餐车和咖啡店）使用而设计。 Lavu 的餐厅管理系统不仅仅是下订单和接受付款。 Lavu 具有员工管理功能，包括排班、轮班交易和工资报告、广泛的销售和库存报告、库存管理、在线订购等，是一个功能齐全的系统，可满足您所有的餐厅管理需求。可以在工作场所、家里或任何有互联网连接的地方通过控制面板访问报告，非常适合多地点餐厅或忙碌的业主。 Lavu 提供忠诚度应用程序、送货路线、欢乐时光定价、布局定制、菜单定制等。您可以自由选择付款处理商，无论您选择谁，您都可以通过 Lavu POS 轻松分割支票并接受多种...
Grubtech
grubtech.com
Grubtech 为餐厅和餐饮企业提供集成解决方案，简化和集中从订单处理、食品准备到送货的一切。他们的旗舰产品 gOnline 将分散的系统和第三方应用程序无缝集成到统一的餐厅管理生态系统中。通过与全球配送领导者的合作以及与顶级 POS、第三方物流和 ERP 系统的集成，Grubtech 不仅使企业能够管理和跟踪在线订单、同步菜单和管理库存，还提供厨房显示系统、厨房管理软件、调度系统以及全面的数据和报告。 Grubtech 专注于最大限度地提高运营效率和收入，提供专门的支持，以确保餐厅能够快速有效地优化其运营。我们做什么？在线订单管理：我们提供集中式端到端订单管理系统，帮助企业提高运营效率并改...
Apicbase
apicbase.com
充分了解您的后勤情况 使用行业领先的餐厅管理软件缩小餐厅、黑暗厨房和中央厨房的理论和实际食品成本之间的差距。
SALIDO
salido.com
SALIDO 是餐厅操作系统，是一个单一平台，可在一次登录下统一您的餐厅运营。无论您是单一运营商还是多单位运营商，我们都会采用企业级方法来简化您的所有运营。 SALIDO 的创建充分考虑了餐厅经营者的最大利益。我们希望您专注于对您（即您的客户）最重要的事情。剩下的就交给我们吧。
Faturah POS
faturah.com
Cloud POS 利用 Faturah 解决方案加速您的餐厅运营！您一站式的无压力、超高效的餐厅业务。
Parrot
pos.parrotsoftware.io
完全控制您的餐厅 我们的终端在所有交易中提供 100% 的准确性。与 Parrot 一起，消除卡上现金削减的差异，让您的财务重获安心。
BeyondMenu
beyondmenu.com
即使在高峰时段，也能无缝处理任何类型的订单。识别最有价值的食客并明智地规划营销活动。 BeyondMenu POS 提供有关您业务的富有洞察力的数据。现在轮到您采取数据驱动的行动了。
Yelli
yelliapp.com
Yelli 是一款专为餐厅及其员工设计的新应用程序。 Yelli 由一名女服务员创建，为您的团队提供了一个简化的沟通和培训平台，以简化日常服务操作。用户数量不受限制，无需签订合同，每月只需 99 美元。立即开始在 YelliApp.com 简化您的餐厅。