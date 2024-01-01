替代项 - Topia
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical 是完全可定制的移民和搬迁管理软件，使全球流动专家、移民专家和人力资源团队能够通过自动化任务并为参与流程的所有各方提供最佳的用户体验来无缝管理国际招聘案例。
WayLit
waylit.com
WayLit 简化了雇主的移民操作，同时增强了外籍雇员的经验。
Localyze
localyze.com
全球移动服务，尽在一个平台。无论范围如何，无论您的才能如何，我们都会为您解锁下一步行动。 从边界和官僚主义到开放和简单。通过 Localyze，我们将无缝技术、透明度和无与伦比的服务结合在一起，重新构想人们的工作方式。我们相信人才可以不受国界限制，因此我们正在为去中心化的世界构建一个中心化平台。在这个世界里，公司可以从任何地方招聘员工，人们可以在他们想要的地方工作和生活。
Envoy Global
envoyglobal.com
Envoy Global 在美国和海外赞助和管理工作签证的简单方法为您和员工带来最简单的申请体验。