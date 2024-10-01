替代项 - Top Hat
Canvas Student
instructure.com
Canvas 旨在让每个人（从最小的学习者到大学教师再到商业领袖）都能更轻松地进行教学和学习。
GitHub
github.com
GitHub, Inc. 是一家美国跨国公司，使用 Git 提供软件开发和版本控制托管服务。它提供了 Git 的分布式版本控制和源代码管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它为每个项目提供访问控制和多种协作功能，例如错误跟踪、功能请求、任务管理和 wiki。总部位于加利福尼亚州，自 2018 年以来一直是微软的子公司。GitHub 免费提供其基本服务。其更先进的专业和企业服务是商业性的。免费的 GitHub 帐户通常用于托管开源项目。截至 2019 年 1 月，GitHub 为所有计划提供无限的私有存储库，包括免费帐户，但每个存储库最多只允许三个免费协作者。从 2020 年 4 月 15 ...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 通过强大的内容市场提供新鲜的、按需的学习内容，帮助公司在当今快速变化的工作场所中保持竞争力。我们的使命是帮助员工完成接下来要做的任何事情——无论是下一个要解决的项目、要学习的技能还是要掌握的角色。为此，我们精选了 15,000 多门 Udemy 顶级课程（仍然只占整个 Udemy 课程集合的一小部分）。我们的内容涵盖各种关键业务和技术主题，从开发和 IT 到领导力、营销、PM、设计和压力管理。 Udemy Business 致力于为全球所有员工提供真实的学习体验，并提供 10 种语言的热门主题，由主题专家用母语教授（超越内容配音和视频字幕的传统方法）。除了精选的内...
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
印度最全面的考试准备网站和应用程序，适用于银行、SSC、铁路、NRA CET、CTET、GATE、国防、UPSC、LAW、MBA、NET、BBA 和其他州 Sarkari 考试。在这里获取每日/每周/每月时事、试卷 PDF、测验、免费测试系列和考试特定学习材料。
Desmos Calculator
desmos.com
Desmos 提供一流的计算器、数字数学活动和课程，帮助每个学生热爱数学并热爱学习数学。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
ManageBac
managebac.com
ManageBac 专为忙碌的学生、家长、教师、管理员和协调员而打造！ 为完整的 IB Continuum（PYP、MYP、CP、DP）、IGCSE 提供多课程支持，并普遍采用自建 (BYO) 模型。
BYJU'S
byjus.com
欢迎来到 BYJU'S - 学习应用程序，印度最大的在线学习计划！该应用程序完美融合了引人入胜的视频课程和个性化学习，旨在帮助学生以深入且易于掌握的方式练习、学习和理解概念。
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
一款美观、免费的在线科学计算器，具有评估百分比、分数、指数函数、对数、三角函数、统计等的高级功能。
PowerSchool
powerschool.com
摆脱传统的技术孤岛，让您的教师能够利用屡获殊荣的 PowerSchool Unified Classroom™ 高效管理整个教学流程。通过连接教室和家庭的易于使用的技术关注每个学生。在统一的软件解决方案中使用 360 度的学生表现视图来提高学生的成功，该解决方案结合了 PowerSchool 成绩簿、表现问题评估、Schoology 和统一课堂特殊计划。而且，如果学校发生意外停课，您将拥有员工、学生和家长所需的工具，以成功提供虚拟学习体验。 PowerSchool 是领先的 K-12 教育技术平台，提供合规的在线解决方案，包括注册和择校、学生信息系统、学习管理和课堂协作、评估、分析和特殊教育管...
Genially
genial.ly
Genially 是交互式视觉传达领域的世界领先者。使用 Genially 作为一体化在线工具，创建令人惊叹的演示文稿、交互式图像、信息图表、档案、测验、简历等，并在几秒钟内通过交互性和动画效果丰富它们。您不再需要由设计师和程序员组成的团队即可通过引人注目的视觉传达瞬间产生影响。使用交互式和动画效果轻松地分层分发信息，供观看者探索和发现。抛弃过时的内容创建软件，用 Genially 震撼并吸引您的受众。只需点击几下即可获得令人惊叹的效果。从 1100 多个模板中进行选择，或者从头开始。加入由全球数百万用户组成的社区，其中包括商人、教师、营销人员、设计师以及 Hulu、达能、米其林和喜力等公司。...
ClassDojo
classdojo.com
与家长和学生建立美好的课堂社区
Padlet
padlet.com
Padlet 是一个数字画布，可用于创建易于共享和协作的精美项目。它的工作原理就像一张纸。我们为您提供一个空白页面 - 一个小册子 - 您可以在上面放置任何您喜欢的内容。拖入视频、录制采访、自拍、撰写自己的文字帖子或上传一些文档，然后瞧！一个小板诞生了。通过选择自定义壁纸和主题使其更加美丽。 Padlet 与其他博客工具和灵感板不同，因为它很灵活。创建购物清单、维恩图、讨论板、团体贺卡、作品集或商业计划，全部在一个应用程序中完成。 padpad 可供世界各地的教师、学生、专业人士和各个年龄段的个人使用，可以在多个贡献者之间有选择地共享和编辑。
Clever
clever.com
Clever 的诞生源于联合创始人丹·卡罗尔 (Dan Carroll) 在丹佛担任学校技术总监时的挫败感。他计划利用技术来节省教师时间并实现个性化学习，但由于无数 CSV 文件和忘记的密码而受阻。 Dan 回忆道：“我想成为一名创新者，但我被困在人类 API 的行列中。”软件有潜力赋予教师权力并创造新的学习方式。但首先必须发生一件事。每个人都必须能够快速、安全地登录。为了解决 Dan 的问题，我们建立了一个单点登录门户，现在可以帮助 95,000 所美国 K-12 学校花更多时间学习，减少登录时间。Dan 和 Clever 的所有人都相信，技术是一个强大的杠杆，可以让教育更加公平、更具吸引力...
Remind
remind.com
Remind 是一个沟通平台，可以覆盖学生和家庭所在的位置。我们相信，关系推动教育的成功，我们正在构建一个平台，支持无论发生在哪里的学习。如今，Remind 平台是教育领域最大的免费服务之一、为数百万学生提供支持的学校通信业务以及在课堂外提供帮助的在线辅导解决方案的所在地。 Remind 成立于 2011 年，得到了 GSV Ventures、Kleiner Perkins、Owl Ventures 和 Social Capital 的支持。欲了解更多信息，请访问 Remind.com。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon 是领先的视觉传播平台，任何人都可以在几分钟内创建具有专业外观和吸引力的视频和演示文稿，而无需任何设计或技术技能。超过 3000 万人（包括 96% 的财富 500 强公司）使用 Powtoon 来吸引受众——无论是企业培训和学习发展、人力资源、内部沟通、营销、销售等。 Powtoon 成立于 2012 年，在伦敦、旧金山、特拉维夫、乌克兰和菲律宾设有办事处。借助 Powtoon，您可以轻松创建自己的免费（或付费）工作室品质的高清直播和动画视频，从而消除雇用视频制作团队的高昂成本。 Powtoon 提供了一个庞大的专业设计模板、场景、角色、道具、视频、配乐等库。上传您自己的媒体、...
Visme
visme.co
Visme 是一个一体化平台，使来自领先公司的非设计专业人士能够在更短的时间内改变他们创建、共享和发布引人入胜的演示文稿、文档、可视化报告、数据可视化和其他可视化格式的方式。来自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用户以及其他 1500 万用户利用 Visme 作为内容创建工具来讲述和展示他们的故事，并将无聊的数据转化为引人入胜的视觉效果。单独工作或作为团队进行协作。在线发布、嵌入到您的网站或下载以供离线使用。用户可以协作，在文件夹中组织项目数据，并向相关团队或个人提供基于角色的权限。此外，Visme 还配备了多种用于发布和显示的自动化功...
Socrative Student
socrative.com
学生通过回答各种形式的形成性评估问题来分享他们的理解：测验、快速问答、退出门票和太空竞赛。学生启动 Socrative Student 应用程序后，系统会提示他们通过教师的唯一代码加入教师的房间。无需学生帐户！ - 可视化学生和全班的理解 - 多项选择题和对/错题 - 开放式问题并对结果进行投票 - 课程结束退出门票 - 与我们的太空竞赛一起玩游戏！ - 班级、问题和学生水平报告
Showbie
showbie.com
Showbie 是教师首选的数字学习平台，使教育工作者能够在任何设备上快速轻松地向具有所有学习能力的学生提供个性化反馈和评估。在一个易于使用的平台中，Showbie 允许您创建一个协作和交互式教室，以便学习可以在任何环境中进行 - 课堂上、远程中或两者之间的任何地方。 Showbie 专为教师的工作方式而设计，可以轻松管理课堂工作流程，为最重要的事情（教学和学习）节省时间。创建和分发作业、上传任何文件类型、发起协作学生小组和讨论、管理您的所有反馈并让家长随时了解情况 - 所有这些都在一个应用程序中完成。借助可放置在任何文件类型上的各种内置注释工具，学生可以以最适合他们的方式展示他们的学习成果。...
Kognity
kognity.com
与 Kognity 一起成为最好的老师。 Kognity 是一个屡获殊荣的数字平台，结合了技术和教学法的力量，创造了极大提升的教学和学习体验。
Toddle
toddleapp.com
您现在的人工智能教学伙伴。 在 Toddle，我们正在彻底改变教师的工作方式。借助 Toddle AI，我们在承诺为所有教师提供提供渐进式、面向未来的教育所需的工具方面向前迈出了一大步。
BlinkLearning
blinklearning.com
在 BlinkLearning，我们改编和分发来自 100 多家国内和国际出版商的数字教育内容。通过我们的学习平台，我们为学校提供课堂管理工具以及对 25,000 多本数字图书的在线/离线访问。
SplashLearn
splashlearn.com
SplashLearn 是一项屡获殊荣的学习计划，因其参与数学和 ELA 练习而受到超过 4000 万孩子的喜爱。与共同核心和各种国家标准保持一致。
ClassLink
classlink.com
ClassLink 是基于云的教育产品的领先提供商，以更丰富、更强大的方式将教育工作者和学生与其课堂、课程以及彼此连接起来。作为开放数据标准的主要倡导者，我们通过单点登录提供对应用程序和文件的即时访问、简化班级排班、自动化帐户配置并提供可操作的分析。 ClassLink 为 1,800 多个学校系统的 1400 万学生和教职员工提供支持。
Learning Studio AI
learningstudioai.com
使用 LearningStudioAI 将任何主题转变为令人惊叹的在线课程。 我们的人工智能创作工具使课程创建变得毫不费力，因此您可以专注于最重要的事情 - 构建引人入胜的内容。 享受跨所有设备的无缝扩展，以及让学习者感到愉悦的神奇功能。 LearningStudioAI 提供一流的学习分析服务质量，帮助您优化教学。
Pearson Online Classroom
pearson.com
了解我们是谁以及我们能提供什么。我们的使命很简单，帮助人们通过学习取得生活进步。
Nearpod
nearpod.com
Nearpod 提供了一个交互式教学平台，融合了实时形成性评估和动态媒体，可在课堂内外提供实时和自定进度的学习体验。 Nearpod 适用于任何课堂技术，从平板电脑和智能手机到笔记本电脑和 Chromebook。该平台帮助学生参与与 Common Sense Education 和史密森尼等领先组织合作创建的 15,000 多个随时可用的互动课程、视频和活动。 2019 年，Nearpod 收购了 Flocabulary，这是一个学习平台，让学生学习严格的 K-12 概念，同时通过嘻哈视频提高读写能力。 Nearpod 和 Flocabulary 共同服务于美国 100 个最大学区的教育工作者...
360Learning
360learning.com
360Learning 是用于协作学习的 LMS。我们通过将公司的专家转变为员工、客户和合作伙伴成长的支持者，帮助公司从内部提升技能。
Labster
labster.com
通过沉浸式 STEM 学习激励学生。 事实证明，Labster 的沉浸式虚拟实验室可以吸引学生、降低辍学率并推动公平的学习成果。
Socrative Teacher
socrative.com
使用 Socrative 参与、评估和个性化您的课堂！教育工作者可以通过 Socrative Teacher 应用程序通过测验、快速问题调查、退出门票和太空竞赛来启动形成性评估。 Socrative 将立即评分、汇总并提供结果的视觉效果，以帮助您确定进一步指导的机会。现在就节省时间并在重要的时候将学生的理解可视化！要开始使用 Socrative，只需注册 Socrative 教师帐户即可。您的 Socrative 帐户将与其他 Socrative 应用程序并通过所有浏览器一起使用。学生可以通过打开他们的应用程序或从任何设备在 Socrative 上加入您的房间来连接到您独特的房间。 - 可...