替代项 - Top Hat

Showbie

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Showbie 是教师首选的数字学习平台，使教育工作者能够在任何设备上快速轻松地向具有所有学习能力的学生提供个性化反馈和评估。在一个易于使用的平台中，Showbie 允许您创建一个协作和交互式教室，以便学习可以在任何环境中进行 - 课堂上、远程中或两者之间的任何地方。 Showbie 专为教师的工作方式而设计，可以轻松管理课堂工作流程，为最重要的事情（教学和学习）节省时间。创建和分发作业、上传任何文件类型、发起协作学生小组和讨论、管理您的所有反馈并让家长随时了解情况 - 所有这些都在一个应用程序中完成。借助可放置在任何文件类型上的各种内置注释工具，学生可以以最适合他们的方式展示他们的学习成果。...