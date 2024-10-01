替代项 - Together Software
Pluralsight
pluralsight.com
什么是多元视野？随着您的行业和业务模式的发展，您需要一个学习解决方案来帮助您按时、按预算交付关键创新。借助我们的平台，您可以评估团队的技术能力，使学习与关键业务目标保持一致，并缩小人工智能、云、设计、安全、移动和数据等关键领域的技能差距。我们怎么做？企业可以通过技能评估和分析来评估其团队的技术能力，通过定制计划使学习与关键目标保持一致，并通过大型按需课程库缩小云、移动、安全、设计和数据等关键领域的技能差距来自世界上最大的技术专家网络。
iMocha
imocha.io
iMocha 为组织提供整体平台和解决方案，通过其下一代专利、人工智能驱动的技能评估和技能智能平台实施“技能第一”战略 - 用于人才招聘（全职员工和队伍）以及内部人才发展和人才管理。我们的全球客户包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、爱立信、阿斯顿·马丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡车、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 个不同的联合国机构。来自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亚太地区）的 500 多家客户，财富 500 强公司中有 30 家使用 iMocha 来交付他们的产品
Skillsoft
skillsoft.com
关于 Skillsoft Skillsoft（纽约证券交易所股票代码：SKIL）提供变革性的学习体验，推动组织和人员共同成长。该公司与企业组织合作，为全球学习者社区提供服务，帮助今天的员工为明天的经济做好准备。借助 Skillsoft，客户可以获得混合、多模式的学习体验，这些体验不仅仅是培养技能，还可以培养一支能力更强、适应性更强、敬业度更高的员工队伍。通过一流的内容组合、个性化且与客户需求相关的平台、世界一流的技术和广泛的合作伙伴生态系统，Skillsoft 通过克服关键技能差距和提升员工及其组织的持续增长和绩效。释放人类的潜力。了解更多信息，请访问 www.skillsoft.com
BetterUp
betterup.com
推动人才成果以转变业务成果。 通过唯一一个将辅导、科学和人工智能驱动的体验结合在一起的平台，用不确定性换取信心，以建立您的组织抵御任何风暴所需的敏捷性、弹性和适应性。
Valence
valence.co
Valence 是唯一面向管理者的团队合作平台，可加速当今工作场所所需的团队健康、连通性和绩效。 Valence 为每位经理提供了实时了解团队健康状况所需的工具和见解，通过强大的引导式对话进行干预，并制定和跟踪对团队改进的共同承诺。 Valence 易于使用、支持网络的团队体验模块消除了对昂贵的教练和人才团队干预的需要，使管理者能够掌控团队体验。管理从未如此困难，Valence 帮助管理者发展和支持团队，同时推动绩效和改进，从而减轻了他们的负担。
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor 是一个导师平台，将创始人、营销人员、增长从业者和产品专业人士与来自不同行业的经验丰富的导师联系起来。只需每月支付固定费用，用户就可以参加无限制的一对一课程，大多数导师无需额外付费即可提供他们的专业知识。该平台专注于单次会话参与，允许用户为他们的特定挑战选择最佳导师。 GrowthMentor 拥有近 1,000 名经过审核的导师，涵盖 34 个技能领域，包括营销、产品管理和团队建设，提供量身定制的实用建议，帮助用户解决问题并提升他们的职业生涯。其他功能包括支持性的 Slack 社区和人工智能匹配引擎，以简化导师选择。
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor 为组织和企业提供品牌可定制在线指导计划。我们先进且周到的指导技术与个性化的项目管理、咨询和支持相结合，打造出成功的指导解决方案。
Torch
torch.io
Torch 是一个人才发展平台，可以释放人员、团队和组织的潜力。借助 Torch，您可以提供包容性、综合性和有影响力的辅导和指导计划，推动您的员工和组织取得成功。领先品牌利用 Torch 来培养员工、培养更强大的领导者和管理者，并提高业务绩效。
Wilco
trywilco.com
Wilco 通过将学习体验转化为一系列引人入胜的实践挑战，提高了成功入职率并降低了客户流失率。借助 Wilco，新客户可以在模拟真实工作环境的虚拟实验室中完成栩栩如生的场景，从而探索您的产品、发现其价值并采用正确的工作流程。通过将 Wilco 集成到客户旅程的开始，您可以对他们体验的各个部分产生积极影响 - 提高满意度和 NPS、减少支持请求的数量以及增加订阅续订的可能性。
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach 是一个数字辅导平台，专为教练、顾问、治疗师和培训师等服务专业人士而设计。借助 Simply.Coach，您可以： 1. 数字化您的运营 节省高达 30% 的行政工作时间！ 2. 提升客户体验：通过高效协作、客户工作区等 3. 发展您的业务：通过可扩展的客户管理工具帮助您完成更多工作 受欢迎的功能包括： - 日程安排 - 记笔记 - 数字工具（调查和表格） - 教练匹配*新！* - 辅导计划*新！* - 目标设定和进度跟踪 - 资源共享 - 发票和收款等等！服务专业人员使用 Simply.Coach 来运行： 1. 1:1 和团体客户互动 2. 辅导计划 3. 他们的业...
Cinode
cinode.com
谁知道什么，谁有空，我可以卖什么？我们提供有关您目前缺少的销售、交付和技能的重要见解。 Cinode 是一款促进咨询公司发展的一体化平台。我们是北欧地区的首选是有原因的。
Qooper
qooper.io
Qooper 辅导和学习软件通过辅导计划设计模板、匹配、跟踪、培训、指导、报告解决方案以及强大的集成，帮助公司大规模运行辅导和学习计划。 Qooper 为 Google、美国空军、默克、美国航空、赫尔曼米勒、康奈尔大学、斯巴鲁、芭芭拉布什基金会等数百家顶级客户提供服务，在员工发展计划方面成为新的领导者。
Draup
draup.com
Draup 是一个人工智能驱动的平台，专为人力资源和销售领导者设计。它提供深入的见解和数据来支持人力资源领导者的劳动力规划、人才招聘和技能发展。 借助实时人才数据，人力资源领导者可以了解行业趋势、开发人才渠道并制定再培训策略。 Draup 还提供有关新兴角色、人才热点和紧缺技能的见解，以帮助规划未来的劳动力需求。对于销售领导者，Draup 提供的销售智能工具超出了基本的买家信息。 它可以根据兴趣、技术需求和外包关系对潜在客户进行微观定位。 Draup 提供详细的客户报告、利益相关者分布图，并帮助确定正确的决策者以制定有针对性的销售策略。 它还帮助销售团队探索各个行业的新服务提供商机会。D...
Kahuna
joinkahuna.com
在人工智能的帮助下销售您的专业知识的订阅。 根据您独特的知识库，定制人工智能助手，增强您提供建议的能力。
CoachHub
coachhub.io
CoachHub 是全球领先的人才发展平台，使组织能够为全体员工（无论部门和资历级别）创建个性化、可衡量和可扩展的辅导计划。通过这样做，组织能够获得多种好处，包括提高员工敬业度、提高生产力水平、提高工作绩效和提高保留率。 CoachHub 的全球教练库由来自六大洲 70 个国家的 3,500 多名经过认证的商业教练组成，提供 60 多种语言的辅导课程，为 500 多名客户提供服务。我们的项目基于我们的教练实验室的先进研发，由乔纳森·帕斯莫尔教授和我们的科学委员会领导。 CoachHub 得到了领先的科技投资者的支持，包括 Draper Esprit、Holtzbrinck Ventures、P...
Lightcast
lightcast.io
Lightcast 正在构建全球领先的人才情报平台，帮助雇主领先于劳动力趋势，确保他们能够雇用和留住合适的人才。我们提供的见解可为整个候选人和员工的旅程提供信息 - 从需求技能和头衔标准化，到薪酬透明度和技能提升。提供最可靠、最相关的劳动力市场数据，以指导人才获取、人才管理和人才保留策略，从而支持整个劳动力规划流程。 Lightcast 与 44 家财富 50 强企业和 67 家财富 100 强企业合作，帮助这些公司做出数据驱动的决策，在不断变化的工作世界中取得成功。
Augmentir
augmentir.com
智能数字化推动卓越运营 Augmentir 的互联员工解决方案是一线运营技术领域公认的领导者。 更快地让员工入职，缩短提高生产力的时间，实现有针对性的再培训和技能提升，并根据个人需求为员工提供数字指导。
Progression
progression.co
使用排名第一的职业发展平台 Progression 定义和衡量您组织的职业发展。借助 Progression，您可以： - 使用模板和人工智能，在数小时（而不是数月）内构建和可视化职业框架 - 养成简单的习惯，以证明成长 - 通过丰富、实时的见解使您的团队取得进步 - 参与、激励和推动让您的员工拥有自己的职业生涯 - 在创纪录的时间内实现员工的卓越成长。通过 Progression 建立、部署和保持一流的技能和职业道路。立即加入数千个团队，推动员工真正成长并减少员工流失。
Mentornity
mentornity.com
Mentornity 是一款用于构建和管理有效的指导计划的指导软件。 Mentornity 是一个可定制的解决方案，可用于员工指导、社区指导、反向指导、校友网络指导和企业家指导。 Mentornity 管理门户具有匹配、入职、报告、批量邮件和跟踪功能。 Mentornity 导师-学员门户具有日程安排、日历同步、会议记录、反馈、私信和视频通话等功能。
Bravely
workbravely.com
Bravely 是一种下一代学习解决方案，它将团体培训、个人按需辅导和数字微学习集中在一个平台上，为员工提供体验个人转型和在工作中蓬勃发展所需的技能。接触勇敢的经过审查的专业教练网络可以促进福祉和发展，从而提高员工和组织的绩效。当领先的组织向员工提供 Bravely 服务时，他们会扩大人员团队和经理提供的支持，并在不断发展的工作世界中转变他们的文化。我们经过严格审查的辅导员和教练的全球网络提供由领先的工作场所学习专家设计的内容，这些内容不仅得到最新研究的支持，而且还得到数十万次辅导课程的专有见解的支持。我们很自豪能够为 Zillow、Pinterest 和 Autodesk 等世界一流组织的员...
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA 辅导通过企业范围内的大规模辅导，释放员工的无限潜力。 EZRA 是全球最大的教练服务提供商之一。他们为微软、星巴克、Netflix、雀巢、沃达丰、阿斯利康和宝洁等企业品牌的数千名员工提供指导。其母公司 The Adecco Group 是一家财富 500 强人力资源服务提供商，在高管培训领域拥有 50 多年的经验，为 EZRA 提供了全球 2000 多名教练的培训。 EZRA 教练提供个性化的学习和发展，他们的技术通过消除传统上与教练相关的行政负担、后勤挑战和成本来实现这一目标。该技术使领导者能够衡量对每个计划的影响，并在应用程序中提供见解和报告。管理员可以衡量已进行的辅导课程数量、...
secure
mentoringcomplete.com
Mentoring Complete 汇集了三十年来的指导专业知识。此外，该平台还提供了创建适合组织需求的指导计划的多功能性。它提供精确匹配，可自动建立高达 90% 的兼容匹配，使关系能够长久。此外，它还设有导师大学，为项目经理、导师和学员提供培训，以充分利用他们的导师关系。 Mentoring Complete 平台旨在为组织/协会提供完整的体验，从建立匹配到管理指导关系，没有任何限制。
Twiser
twiser.com
Twiser 是一套多功能人才管理工具，专为各种规模和行业的企业而设计。该平台包含全面的产品，包括： • OKR 目标设定 • 基于人工智能的 OKR 助手 • 能力管理 • 绩效监控和管理 • 继任者规划 • LMS Twiser 的独特之处在于它的适应性。每个功能都可以定制，以反映您组织的独特文化和流程，确保真正定制的人才管理体验。通过 Twiser 提升您的人才战略。
Mentessa
mentessa.com
您是否正在寻找一种解决方案来整合新员工，将他们聚集在一起，同时提高福祉和生产力——为每个人提供成功职业生涯的机会！ Mentessa 是一个协作学习平台，帮助员工基于技能共同学习和工作。它将工作场所转变为社区，在团队内部建立更牢固的联系，欢迎新人并帮助每个人感受到家庭的一部分。投资于员工学习和发展，以人工智能为动力，推动敬业度、创新和福祉。释放 Mentessa 的力量，通过人工智能驱动的技术体验员工学习的全新水平。将您的工作场所转变为一个繁荣的社区，庆祝协作，欢迎新人并支持每个人通过有意义的知识共享发挥最大潜力 - 所有这些都是为了最大限度地参与和创新而设计的！ Mentessa 邀请同事们...
Visual Workforce
visualworkforce.com
以全新的视角看待您的员工队伍。数据驱动的可视化可帮助您将合适的人员与合适的机会联系起来，从而为您的业务带来更好的成果。
agyleOS
agyleos.com
agyleOS 是一个面向技能型组织的人员和文化平台。我们提供您构建和可视化协作且以人为本的组织文化所需的所有工具。 重新定义工作！通过我们的交互式组织结构图、技能管理、敬业度调查、工藤墙、绩效评估等，释放您组织的全部潜力。
MuchSkills
muchskills.com
MuchSkills 是一种技能和优势可视化工具，可帮助个人和团队以新的方式了解他们的技能，通过为合适的项目匹配合适的人来提高生产力、敬业度和工作满意度。 MuchSkills 的核心是相信每个人都努力做自己喜欢做的事情。 MuchSkills 允许人们向世界展示这一点。
Napta
napta.io
Napta 是 SaaS 解决方案，旨在开展更多项目，同时提高员工的投入度。 Napta 为每个项目确定最佳员工（根据可用性、技能、地理位置...），并让您的人力资源 Excel 过时！ Napta 通过帮助您提高运营绩效： - 管理人员配置请求 - 实时确定每个项目最相关的员工 - 优化项目规划 - 绘制所有员工的技能和愿望 - 与您的团队进行 360° 反馈员工承诺：它是一种协作工具，可为员工带来项目和资源管理方面的更多透明度。员工可以通过该软件表达他们对未来项目的兴趣，并指定他们希望在未来几周内发展哪些技能。 Napta 是一个可定制且易于使用的解决方案，将与您现有的 IT 环境完美连接...
Skills Base
skills-base.com
Skills Base 是全球值得信赖的技能管理平台，可帮助团队和组织以有意义且直观的方式理解、衡量、评估、可视化技能数据并采取行动。它专为各种规模的企业和团队而设计，为劳动力规划、培训、学习和发展、人才管理等提供数据驱动的技能见解。
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman 平台支持员工在个人和职业方面的成长和适应人类状况的独特领域。我们通过福利辅导、领导力发展、销售绩效和指导来满足全体员工的需求，采取全面的方法来实现专业卓越。