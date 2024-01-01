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TLDR 这是一个免费的在线文本摘要工具，它使用最先进的人工智能自动将长文章、文档、论文或论文压缩成关键摘要段落。 任何被信息超载淹没的人都可以使用该工具，例如准备考试的学生、希望快速总结文章的作家、需要为学生总结长文档或章节的教师，或者需要总结文章的记者。他们的报纸或杂志的长文章。 TLDR 这消除了广告、弹出窗口、图形和其他在线干扰，为您提供干净、专注的阅读体验，同时从文本中选择最相关的观点，过滤掉薄弱的论点、毫无根据的猜测、华而不实的短语和浪费注意力的内容。 此外，该工具还会自动从新闻文章和博客文章中提取作者和日期信息、相关图像、标题和阅读时间。它还与浏览器扩展集成，因此只需单击一下即可总结文章。

网站： tldrthis.com

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