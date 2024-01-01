替代项 - Tixio
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint 是一个基于 Web 的协作平台，与 Microsoft Office 集成。 SharePoint 于 2001 年推出，主要作为文档管理和存储系统出售，但该产品具有高度可配置性，并且其使用情况在不同组织之间存在很大差异。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美国网络软件公司，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 于 1999 年共同创立，是一家名为 37signals 的网页设计公司。自 2004 年中期以来，该公司的重点已从网页设计转向网页应用程序开发。它的第一个商业应用程序是 Basecamp，随后是 Backpack、Campfire 和 Highrise。开源 Web 应用程序框架 Ruby on Rails 最初是为 37signals 内部使用而创建的，后来于 2004 年公开发布。2014 年 2 月，该公司采取了新战略，完全专注于其...
Blink
joinblink.com
Blink 是一款面向一线和关键员工的员工应用程序，将内联网、企业社交网络和安全信使集成在一个精简的软件包中。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代团队工作空间。工作的未来就在这里，而且是免费的。
Workvivo
workvivo.com
通过 Workvivo™ 激发、吸引并无缝连接您的公司。旨在培养丰富的公司文化的员工敬业度软件。在这里预订您的演示！
Softr Studio
softr.io
Softr 将您的 Airtable 数据转变为美观且功能强大的网站、网络应用程序或客户端门户。选择一个模板或从头开始。
Speakap
speakap.com
您的集中式内部通信中心，用于在最重要的时候连接、培训和吸引分散的员工。
Happeo
happeo.com
供 Google Workspace (G Suite) 用户使用的内联网，可促进工作中的沟通、协作和生产力。立即促进知识共享并让您的团队参与其中！
Jostle
jostle.us
Jostle基于云的简单内联网解决方案；提高员工敬业度和内部沟通的下一代内部网。
Process Street
process.st
适合企业的清单和工作流程软件。在几秒钟内创建重复流程和标准操作程序。免费开始。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一个员工敬业度、协调性和生产力提升平台。通过 Assembly，您的团队和/或公司将提高认可度，这有助于吸引、留住和激励团队成员。
Motivosity
motivosity.com
有史以来最灵活的定价结构。中小型企业负担得起，适合任何规模的公司。受到成千上万用户的信赖。立即获取免费演示！
LumApps
lumapps.com
LumApps 是一个员工体验平台，让每位员工无论身在何处或语言如何，都可以进行个性化沟通，并让他们能够做到最好的工作。
Haiilo
haiilo.com
让您的变革和您的员工参与进来。每周 10 分钟，在团队中找到并激活员工敬业度触发器，以实现成功转型。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 将内联网、通信和培训集成到一个统一的平台中，弥合了办公桌员工和无办公桌员工之间的差距。
Convo
convo.com
Convo 是一款一体化团队协作和沟通工具。它很简单，并提供协作快节奏团队吞吐量所需的一切。
Talkspirit
talkspirit.com
工作方式不同。很简单。 Talkspirit 通过一体化协作平台简化信息共享、促进交流并简化工作。
Simpplr
simpplr.com
使用内联网软件转变内部通信。了解 Simplrr 如何联系员工并吸引员工参与，以提高生产力和保留率。
Brightspot
brightspot.com
快速地。无头。模块化的。 Brightspot® CMS 通过以惊人的速度大规模创建数字体验，帮助全球知名公司转变业务内容和数字体验。
Samepage
samepage.io
登录 Samepage 并与您的团队实时协作。聊天、共享文件、分配任务、管理项目等等。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 为内部沟通、员工宣传和员工敬业度提供顶级的移动优先企业解决方案。作为一种软件即服务 (SaaS)，我们的平台聚合了来自官方公司渠道（社交网络、公司网站等）和策展平台的内容，以及平台用户 (UGC) 和管理员建议的内容。内容是个性化的，并组织成主题频道，可以在移动设备、台式机、内联网、企业社交网络和显示屏上查看。授权内容可以一键分享到用户的社交媒体资料中。除了内容消费之外，员工还可以参与内置的测验和调查。 Sociabble 在不同级别的用户体验中使用用户激活、奖励和认可来最大限度地提高参与度。 Sociabble 独特的员工沟通和倡导平台使沟通变得简单、快速且有吸引力。员工...
Clinked
clinked.com
Clinked 客户端门户是领先的在线协作软件。安全、移动且高度可定制。轻松共享文件、沟通、管理项目。
Octonius
octonius.com
告别电子邮件标签的混乱和头痛。 Octonius 是您的团队需要更快地协作、执行和交付结果的一体化工作管理平台。 一起更聪明地工作，而不是更努力地工作。
Groupsite
groupsite.com
以正确的方式建立您的社区。群组网站使您的团队能够进行沟通、协作和建立联系，以推动您的使命、组织、事业或公司。群组网站具有模块化、可定制性、移动性和吸引力。群组站点包括： - 讨论 - 使用类似列表服务的功能进行交流 - 日历 - 收集回复或共享重要日期 - 文件存储 - 存储和评论文件和文档 - 媒体共享 - 在图库中共享照片和视频 - 博客 - 撰写文章，为您提供信息群组 - 成员个人资料 - 让成员网络变得轻松 - 子群组 - 使用您的群组网站创建迷你群组网站 - 分析 - 利用使用数据来跟踪和推动参与 为了推动您的使命，您必须拥有自己的社区。创建了超过 60,000 个 Groupsit...
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 是 SharePoint 的扩展，具有自定义构建的 Web 部件库和即用型工具。它简化了开发数字工作场所的过程，消除了复杂编码和漫长的开发过程，从而节省了用户时间。 Sprocket 365 专为 SharePoint 设计，通过用户友好、省时的工具、定期更新和可靠的支持增强数字工作场所，所有这些都针对 Microsoft 365 进行了优化。
The Lean Way
theleanway.net
精益之路提供了一个引人入胜的平台，使您和您的团队能够抓住更多改进机会，跟踪每次改进的进度并识别流程中的任何瓶颈。精益之道不仅能帮助您抓住更多机会，还能帮助您抓住更多机会。它还将帮助您实施更多改进，以确保产生最大影响。
Bisner
bisner.com
在一个灵活的平台上实现更强有力的协作、牢固的关系和充满活力的沟通。让每个人保持联系并建立一个充满活力的社区。
Workrede
workrede.com
事实证明，Red e App 可以与非办公桌员工建立有用、有意义且高效的联系。
Papyrs
papyrs.com
通过拖放或 Markdown 构建漂亮的 wiki/Intranet 站点。在您的团队或公司内轻松分享知识。
Engynn
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您会喜欢的内联网。正在寻找一款简单且社交的公司内联网软件？您的内网搜索到此结束！两分钟内即可开始免费试用，了解为什么全球各地的公司都信任 Engynn 内联网软件。