替代项 - TimeCamp
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects 是一款基于云的项目管理软件，在全球拥有超过 200,000 名客户。它可以帮助您规划项目并完美执行它们。通过项目，您可以轻松分配任务，与团队和客户进行有效沟通，了解所有项目更新，获得有关工作进度的详细报告，并每次都按时交付项目。 Zoho Projects 拥有大量的定制功能和特性，例如甘特图、蓝图和时间表，是一款成熟的项目管理工具，可满足各种规模和行业的公司的业务需求。 Projects 具有广泛的内部和第三方集成功能，是现有集成度最高的项目管理工具之一，非常适合您的工作生态系统。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款移动优先的劳动力管理应用程序，具有一套强大的工具，旨在帮助拥有无办公桌团队的组织改善沟通、留住员工并提高运营效率。 Connecteam 允许管理人员将业务流程置于自动驾驶状态并专注于业务增长，同时也让员工解放出来，提高工作效率、专业性和满意度。通过移动优先的自定义清单、表格和报告节省时间并提高工作效率；使用 GPS 时钟安排轮班并跟踪工作时间；简化员工沟通、提高专业技能、管理日常任务等等，一切尽在一个应用程序中。通过 Active Directory 单点登录 (SSO) 确保系统管理员安全、轻松地登录。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是现代劳动力的全球人才平台。作为企业 HCM 解决方案，Dayforce 将薪资、人力资源、福利、人才管理、劳动力管理等整合到一个云应用程序中，为当今无限的劳动力提供支持。 Dayforce 帮助提供体验，帮助组织释放其全部员工潜力并自信地运营，无论其在世界何处运营。 Dayforce 总部位于安大略省多伦多和明尼苏达州明尼阿波利斯，业务遍及全球。该公司“让工作生活更美好”的品牌承诺不仅是对客户的承诺，也是对 Dayforce 员工和 Dayforce 所在社区的承诺。 主要产品领域： · HRIS · 全球薪资、按需支付 · 福利 · 劳动力管理，包括考勤和任务管理 · 人...
Zoho People
zoho.com
精心制作的是建立更幸福的员工队伍。 当您照顾员工时，我们会照顾您的人力资源流程。从招聘，入职和出勤管理到时间跟踪和评估，我们都涵盖了所有内容。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能够适应您工作方式的基于云的一体化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基于单一数据库构建，具有人力资源管理、薪资、福利、人才管理、时间和劳动力管理、学习和分析以及重返办公室功能。管理您的员工从未如此简单。 ADP Workforce Now 为您提供的工具不仅可以跟踪人力资源信息，还可以帮助您管理员工队伍并做出数据驱动的决策。而且，随着您的成长，您可以添加您需要的功能。使用专门设计的工具和功能为组织的各个级别提供支持，为业务领导者、经理和员工提供引人入胜的体验。 • 一体化：一个可配置的人力资源平台，可在单个数据库中高效管理所有人员...
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Clockify
clockify.me
最受团队欢迎的空闲时间跟踪器 Clockify 可帮助各种规模的企业、数字机构、非政府组织和教育机构跟踪各个项目的生产力和计费工作时间。该平台使管理人员能够指定每个项目的持续时间、跟踪员工的小时费率、查看正在进行的活动以及可视化各种任务的时间细分。 Clockify 还允许管理员生成、共享和导出 PDF、Excel 和 CSV 格式的可定制报告。跨平台可用：Web、Android、iOS、Mac、Windows 和 Linux
Keka
keka.com
招聘不仅仅是一步完成的事情，因为它涉及整个过程中的各个复杂阶段。找到合适的人才是构建成功商业环境的基石。因此，Keka 将为您提供出色的功能，例如多平台候选人搜寻、技术评估、记分卡等，这将帮助您通过 Keka 的申请人跟踪系统提供面向未来的招聘体验。
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务...
Toggl Track
toggl.com
Toggl Track（以前称为 Toggl）是一款时间跟踪应用程序，由总部位于爱沙尼亚塔林的 Toggl OÜ 运营，通过其网站以及移动和桌面应用程序提供在线时间跟踪和报告服务。 Toggl Track 跟踪可选择标记有任务、项目和标签的时间块。可以通过开始/停止按钮、手动输入或在日历视图中拖动时间块并调整其大小来跟踪时间。通过浏览器扩展，Toggl Track 可以与 100 多个网站进行时间跟踪集成。
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和...
Homebase
joinhomebase.com
超过 100,000 家小型（但实力雄厚）企业使用 Homebase 来管理其计时团队，包括员工日程安排、时钟等。
Jibble
jibble.io
团队的简单时间和出勤管理。员工可以通过网络浏览器、手机或使用 iPad 或 Android 平板电脑的专用时钟来上下班。 Slack 和 Microsoft Teams 中甚至还提供了智能机器人。准确捕捉工作时间，包括活动、笔记、照片（用于面部识别）和 GPS 位置（如果启用）。经理可以直接在线或通过手机访问所有数据。所以它们总是最新的。您将能够查看、管理和下载薪资和项目计算的自动化时间表。不再有伙伴打拳！通过使用移动设备，您可以强制用户共享其 GPS 位置和照片以进行面部识别验证。您将始终知道谁在哪个位置打卡 地理围栏 如果您的员工在旅途中（现场），您希望确保他们在应该打卡的地方打卡。您可以...
JustCall
justcall.io
JustCall：一体化业务通信平台通过语音、短信、电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户和现有客户联系。通过 100 多个集成和 AI 魔法实现工作流程自动化，并观察您的业务在自动驾驶仪上成长。 JustCall 受到全球 6,000 多家企业的信赖，使面向客户的团队能够在实时和呼叫后人工智能见解的推动下提供完美的客户交互。需要注意的 JustCall 顶级功能： ✅ 呼入和呼出呼叫 ✅ 发送和接收短信和彩信 ✅ 销售拨号器（自动、预测和强力拨号器） ✅ 短信工作流程 ✅ 短信机器人 ✅ 多级 IVR ✅ 实时客服协助 ✅ 人工智能- 支持 SMS Copilot ✅ AI 辅导 ✅ 情绪...
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是一个在线会计和发票平台，可以节省您的时间，实现管理自动化，并使您的书籍井井有条，让您的业务看起来专业。 FreshBooks 认为财务记录保存应该简单快捷，但仍足够详细以满足您的会计师的要求。免费试用 FreshBooks 30 天。
Harvest
getharvest.com
Harvest 让您可以轻松跟踪时间、从过去的项目中获得见解并获得工作报酬。专用应用程序以及与 Asana 和 Slack 等流行工具的集成使 Harvest 能够融入您团队的工作流程。多种可视化报告可供选择，确保项目顺利运行并为您的团队提供支持。将团队跟踪的时间和费用转化为发票，并通过集成的在线支付快速收款。 Harvest 帮助您的团队明智地度过时间。
Insightful
insightful.io
Insightful 是劳动力分析和生产力软件，可帮助您通过可操作的数据洞察以更明智的方式工作。了解您的团队如何最好地工作并通过员工生产力监控、自动时间跟踪、远程团队管理等提高生产力。 Insightful 提供的见解使您能够创建更高效的流程、改进工作流程并平衡工作负载，以便您的团队能够尽力而为。一切都在一个轻量级、易于使用的平台内。 Insightful 可在云端或本地使用，采用企业级安全性和隐私性构建，可保护您的数据并简化合规性。无论您拥有 10 台还是 10,000 台设备，Insightful 都能满足您的远大抱负。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一个人员管理平台，可帮助充满活力的公司发挥员工的最佳水平。我们的 HR 软件独特、直观且智能
Nifty
nifty.pm
Nifty 是一款一体化工作空间，可让整个组织的人员、项目和职能保持一致。通过将聊天、任务、目标、文档和文件集中到一处 — Nifty 可让您专注于工作，而不是摆弄各种工具。 Nifty 将项目管理的所有重要功能整合到一款软件中，有助于缩短项目开发周期并提高团队生产力。最终结果是里程碑驱动的进度自动化，使每个利益相关者保持一致，确保组织目标按计划进行。 Nifty 的软件允许您通过看板、列表和时间线视图来管理任务。在 Nifty 上进行合作是很自然的，因为每个项目都有一个单独的讨论线程，鼓励项目有一个专门的知识中心。 Nifty 旨在鼓励跨部门协作，这是独一无二的。凭借内置日历，Nifty 可...
Wrike
wrike.com
Wrike 是最强大的工作管理平台。 Wrike 专为希望每天进行协作、创造和超越的团队和组织而打造，将所有人和所有工作集中到一个地方，以消除复杂性、提高生产力，让人们能够专注于最有意义的工作。凭借无与伦比的功能、多功能性和直观性，Wrike 是组织在竞争激烈的世界中扩展、优化和快速发展所需的唯一工作管理解决方案。超过 20,000 名满意的客户齐聚 Wrike，助力他们的未来，其中包括雅诗兰黛、Hootsuite、尼尔森、奥美、西门子和蒂芙尼公司。如需了解更多信息，请访问 www.wrike.com。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一个拥有一流的客户运营以及团队喜爱的易于使用的项目管理的平台。在一个平台上按时按预算交付工作、消除客户混乱并了解盈利能力。 Teamwork.com 总部位于爱尔兰科克，由之前经营过代理机构的团队创立，在全球拥有超过 20,000 名客户，全球团队由 350 多名员工组成。请访问 teamwork.com 了解更多信息。
Deputy
deputy.com
Vice 是终极劳动力经理，为您提供基于网络和移动应用程序的解决方案中的最佳技术。简化您的日程安排、时间表、任务分配、员工沟通和管理任务。凭借出色的应用程序和一键式薪资集成，我们让您的生活更轻松。让 Vice 为您提供对业务和劳动力管理的可见性和控制力。
When I Work
wheniwork.com
When I Work 是企业安排、跟踪时间和出勤以及与小时工沟通的一种简单方法。通过免费的 iOS 和 Android 应用程序，将日程安排和时钟放入每位员工的口袋中。只需点击几下即可跟踪休假时间、员工可用性并管理轮班调换。与您的薪资提供商集成以简化流程并避免人为错误。立即开始 14 天免费试用。
Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
Legion
legion.co
Legion Technologies 提供业界最具创新性的劳动力管理平台。它使企业能够同时最大限度地提高劳动效率和员工敬业度。 Legion WFM 平台是智能、自动化且以员工为中心的。事实证明，它可以通过计划优化、减少人员流失、提高生产力和运营效率实现 13 倍的投资回报率。 Legion 通过员工喜爱的易于使用的平台和移动应用程序提供尖端技术。改进规划： - 战略洞察 - 劳动力预算 - 需求预测 优化执行： - 劳动力优化 - 自动排班 - 考勤员工授权： - 一线沟通 - Legion InstantPay - 员工绩效和奖励
Paycor
paycor.com
Paycor 帮助领导者实现人员管理各个方面的现代化，以便他们能够专注于真正重要的事情：打造致胜团队。统一的 HCM 解决方案可确保员工数据位于一处，因此您无需切换平台、访问多个系统或重新输入信息。自动执行繁琐的工作，降低合规风险，提高效率，使员工能够控制自己的财务状况，并通过强大的分析和洞察更深入地了解您的业务。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力资源行业软件领域的全球领导者。超过 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的云平台来为其自始至终的人员配置流程提供支持。 Bullhorn 总部位于波士顿，在世界各地设有办事处，由创始人领导，在全球拥有 1,000 多名员工。