替代项 - TilesView
Vectary
vectary.com
构建 3D 互动体验来传达您的想法。 Vectary 是一个在线平台，用于创建和管理交互式 3D 设计，以启发、教育和解决问题。 无需下载，无需代码 - 一切都在浏览器中。
Artflow
artflow.ai
人工智能。在您的浏览器中共同创建视频。 选择你的角色和场景，写下你的对话，并找到完美的声音。让 A.I.将您的故事变为现实。
KAEDIM
kaedim3d.com
在几分钟内神奇地生成自定义 3D 模型。 不再把时间浪费在建模工具上。只需一张图像即可生成令人惊叹的 3D 艺术作品。
Coohom
coohom.com
3D 渲染和产品可视化软件，具有强大的 AR 和 VR 功能，专用于室内设计、家居装饰、厨房和浴室、酒店、照明、家居装修、改造和建筑！将零售、制造和电子商务转变为令人难以置信的购买体验，并显着提高您的企业的销售增长和营销转化率，卓越的 3D 渲染和产品可视化一站式服务，提供令人惊叹的 CGI 解决方案和沉浸式增强现实来优化大规模的工作效率和设计质量！全球每天有超过 800 万设计师和 35,000 家企业在使用 Coohom，我们是一个值得信赖的社区！
Ready Player Me
readyplayer.me
使用自拍照创建全身 3D 头像并在虚拟宇宙中使用它。 将我们的头像平台集成到您的应用程序或游戏中。
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS 提供完整的 3D 软件工具，可让您创建、模拟、发布和管理数据。 SOLIDWORKS 产品易于学习和使用，可帮助您更好地设计产品。
Modsy
modsy.com
利用 Modsy 的在线室内设计服务改变您的空间。与经验丰富的室内设计师合作。无限修改。今天就开始吧。
SelfCAD
selfcad.com
问题：专业级 3D 软件很难学习，而入门级软件则滞后且有限。而且它们都需要多个程序才能完成 3D 打印工作。该解决方案 SelfCAD 提供专业级功能，易于学习、快速，并且不需要任何其他程序即可完成 3D 打印工作。 SelfCAD 正在为 3D CAD 行业做同样的事情，就像 Wix 为网页设计行业和 Canva 为图形设计行业所做的那样。目标市场 中级 3D 建模用户、B2C 和 B2B2C 创始人 Aaron Breuer- 创始人兼总裁 George Weinberger 首席执行官
VREE Labs
vree.ai
在 VREE Labs，我们的使命是通过我们的生成 3D 技术改变电子商务格局 - 通过开发由 AI 和技术支持的 3D 建模解决方案，将产品页面中的少量图像无缝转换为 AR/VR 商务的 3D 模型。深度学习方法使我们的合作伙伴和用户能够以更低的成本立即生成高保真 3D 模型，且无需技术投入。我们的方法可将成本和时间降低 99%，并最大限度地提高投资回报率。 我们的目标是： 1.节省您的时间和成本， 2.消除手动流程， 3. 为您省去后勤方面的麻烦， 4. 制作一个易于使用的 DIY 工具，而不是寻求第三方专业知识。
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab 是一款针对虚拟现实设备进行优化的高效 3D 雕刻应用程序。该软件利用 VR 技术提供身临其境的直观界面，使设计师能够在 3D 空间中进行雕刻，从而将控制力和创作自由度提升到新的水平。借助 Shapelab，用户可以轻松创建高质量的 3D 资产，用作道具、角色、应用程序、游戏和虚拟世界的概念，以及数字概念艺术和故事板。 Shapelab 使用多边形而不是体素，可以雕刻令人惊叹的、细节丰富且逼真的 3D 资源，并导入和编辑大型复杂的 3D 扫描。
Prontto
prontto.co
Prontto 让您可以在短短 24 小时内轻松交付专业设计。我们用即用即付的形式取代昂贵的内部团队和不可靠的自由职业者。只需花费一小部分价格即可享受所有便利。它是完全异步的，您可以邀请无限的团队成员来管理您的请求仪表板！我们的客户开展的活动需要丰富的经验、精确度、知识和培训；员工流动率和与适应时间相关的成本对其业务构成威胁。我们帮助他们减少与招聘、设备和办公空间相关的间接费用。
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX 是最强大的免费 3D 设计协作平台，100% 在线。与同事就 3D 项目进行远程合作，并轻松与客户分享您的工作成果。无需任何代码即可快速创建 Web3D、AR 和 VR 体验。
Quixel
quixel.com
Quixel Suite 是迄今为止最容易使用的纹理工具集，能够极大地加快管道和传统工作流程。
Imagine.io
imagine.io
借助 3D 的力量创建令人惊叹的视觉效果。通过 3D 让您的产品栩栩如生。全部来自您的浏览器。 Imagine.io 允许您为商店、社交媒体或任何地方创建高转化率的产品视觉效果。
Sibe
sibe.io
Sibe 是一个用于安全查看、共享和接收 3D 设计反馈的云平台。它被产品和项目经理、工程师、设计师、营销人员、自由职业者和客户使用；这是单一事实来源。借助 Sibe，用户可以与模型进行交互、对特定细节发表评论、从团队获取反馈、比较不同版本等等。它可以在任何地方的任何设备上访问，并且支持所有常见的 3D 文件格式。
cmBuilder.io
cmbuilder.io
新的行业标准建筑工地物流平台 cmBuilder 通过快速、简单的基于云的工作流程、强大的排序模拟功能和无与伦比的实时协作，使 4D 建筑工地物流民主化
Avataar
avataar.ai
3D 空间叙事正在彻底改变在线购物的格局；十分之六的购物者更喜欢从在数字商店中集成 3D 的零售商那里购买商品。 Avataar 为 3D 视频和交互式网络滚动提供高效、即插即用的解决方案，专为所有平台的电子商务商店量身定制，从而提高销售转化率。客户直接与产品互动，通过互动体验见证其功能的活跃。 Avataar 的 Creator 也是制作沉浸式广告活动的关键工具，可以吸引受众，显着提高参与度。 Avataar’s Creator 是一个用户友好的交互式 3D 讲故事平台，在为全球领先品牌策划体验方面发挥了重要作用。
Trendspek
trendspek.com
Trendspek 是一个基于云的资产建模和分析平台，可将数据（无人机图像、传感器、热、GPS、BIM、LiDAR）转换为可通过网络浏览器安全访问的交互式 3D 数字孪生。在您的办公桌上进行目视检查，以毫米级细节全面了解资产状况。无需实地考察即可获取详细见解。使用强大的工具来分析结构缺陷。并排查看模型以观察变化。通过密切监控趋势来增强预测性维护。资产所有者和工程师使用它来最大限度地降低风险并优化工作流程。 - 在数小时而不是数周内检查资产 - 减少现场人员 - 成本降低高达 90% - 覆盖 90% 以上的资产（而不是 20% 的代表性检查）