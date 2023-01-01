替代项 - TicketLeap
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
Airmeet
airmeet.com
探索虚拟峰会、在线会议和混合活动的首选平台。旨在通过定制体验进行互动。免费试用！
JotForm
jotform.com
如果您需要在线表格来生成潜在客户、分发调查、收取付款等，JotForm 非常适合您。请访问 JotForm.com 了解更多有关我们如何提供帮助的信息。
Whova
whova.com
适用于现场、混合和虚拟活动的一体化活动管理软件
Greenvelope
greenvelope.com
优雅、环保的数字邀请函 + 适合现代主人的 RSVP 跟踪。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受欢迎的活动软件。我们的平台使每个组织者、营销人员、参展商和与会者能够释放活动的力量。
BigMarker
bigmarker.com
举办您的观众会喜欢的网络研讨会。如果您已准备好使用简单、可定制的网络研讨会软件，无需下载或麻烦，欢迎回家。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可帮助您举办虚拟会议、演讲和欢乐时光。创建引人入胜的在线活动来教学、建立网络和建立社区。免费开始！
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor 是一款简单、免费的活动票务解决方案，适用于各种形式和规模的活动。免费注册，举办您的第一个活动，并在线出售门票。
Evite
evite.com
Evite 让人们轻松聚集在一起！通过电子邮件或短信发送带有免费 RSVP 跟踪和卡片的在线邀请。还可获得精美的礼物和派对创意！
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 是一个易于使用、免费的在线票务系统，适用于任何类型的场地或活动。在线推广、管理和销售您的活动门票 - 全部免费！
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一个量身定制的 B2B 活动平台，可通过轻松举办引人入胜的数字和现场活动来改变营销方式。来自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的数千名企业 B2B 营销人员利用 Goldcast 来提高出席率、创造引人入胜的体验、重新调整活动内容的用途并利用意图数据。通过 Goldcast 提升您的活动，实现真正的观众参与、品牌发展和收入增长；从网络研讨会和产品演示到思想领导力小组和现场晚宴，从基本活动转向收入驱动的参与。
Swapcard
swapcard.com
轻松举办更智能的展览和会议 Swapcard 是一个易于使用的注册和参与活动平台，旨在为您的活动带来更高的收入。
Regpack
regpack.com
注册、收费和管理您的客户。 Regpack 是一种入职解决方案，允许组织在线注册并为其服务收费。
AnyRoad
anyroad.com
领先的体验式营销平台，用于运营和优化活动和体验、提高品牌忠诚度并提高投资回报率。
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Townscript
townscript.com
想在印度找点事做吗？发现最好的事件和活动。探索并购买印度的娱乐、教育与学习、科技、商业与网络、体育与健身、旅行与冒险、社会事业、其他以及更多活动的门票
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可让您在一处设置自定义注册表单、发送电子邮件邀请并管理取消。活动参加者可以在线注册并进行安全的在线付款。
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud is the easiest platform to manage, promote and sell tickets to your event. Ticketbud's event registration software allows you to get set up and selling tickets in less than 5 minutes. Our internal processor gives you daily payouts, meaning that you no longer have to wait until after you ev...
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell 提供基于云的活动和具有点对点功能的在线筹款平台。借助 Swell，可以通过我们的集成直播模块立即以虚拟方式启动活动。它由非营利专业人士设计，拥有优雅的售票流程，可用于购买门票，也可提供免费/免费/餐桌宾客门票。在线点对点活动和捐赠页面可以轻松启动，并与我们的文本捐赠功能配对。使用 Swell 可以增加活动收入、节省时间、提供虚拟备份计划并使非营利组织能够有效地获得新的捐助者。我们致力于非营利组织，我们的客户服务也体现了这一承诺。
Eventbee
eventbee.com
易于使用的在线注册和活动票务软件。在线销售活动门票，并使用 Eventbee 平台立即收到资金。
zkipster
zkipster.com
zkipster 是世界上最好的活动的活动管理平台。我们提供强大的活动工具和独特的见解来建立、培养和掌握与宾客的关系。我们在定制电子邮件、短信和 WhatsApp 通信、宾客管理、线上和线下活动签到、实时会议和容量管理、动态座位表、二维码等方面受到全球品牌和世界知名组织的信赖。
Lyyti
lyyti.com
Lyyti 是领先的活动成功平台，可帮助您创建现场、在线和混合活动。那种能够促进有意义的相遇、建立牢固的关系并带来更好的业务的类型。 Lyyti 的注册、沟通、报告和反馈自动化功能确保每场活动对于参与者和组织者来说都是成功的。
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf 是由总部位于加利福尼亚州的 Jolly Technologies 创建的一款事件管理软件。它适用于各种规模的所有活动类型（会议、筹款活动、会议、贸易展览、培训、研讨会）。借助桌面平台和移动应用程序，活动组织者可以构建包含演讲者资料的活动网站并添加议程信息、注册与会者、进行调查、发送和跟踪邀请、打印活动徽章。
Expo Pass
expopass.com
在世博会，我们通过 Expo Pass 活动技术平台使各种活动变得轻松。我们面向未来的技术为组织者提供了规划、跟踪和举办任何类型活动（无论是现场活动还是虚拟活动）的工具。我们直观的产品旨在让组织者能够立即投入使用。但这并不意味着我们永远遥不可及。从第一天起，我们就为每位客户配备一名专门的活动成功经理。这实际上只是我们说的一种方式：“我们知道你明白了。但如果你需要任何东西，我们总是在这里。”我们知道事件不仅仅是技术。事件是关于人的。我们已经帮助数百万人建立联系、交谈、欢笑和思考……随时打招呼。可用功能： 活动注册 博览会通行证 虚拟体验 签到 徽章打印 活动应用程序 出勤跟踪 线索检索
KonfHub
konfhub.com
KonfHub 简介：参与和有效活动的一站式平台 您是否厌倦了在多个平台之间周旋并努力有效地管理您的活动？ KonfHub 就是您的最佳选择——这是一款一体化活动管理解决方案，旨在简化您从开始到结束的活动组织流程。 KonfHub 具有广泛的强大功能和优势，是您举办成功且令人难忘的活动的首选平台。以下是 KonfHub 提供的一些令人惊叹的功能： 自动推荐竞赛：通过我们的自动推荐竞赛轻松提高您的活动注册量。 KonfHub 允许您设置推荐计划，激励与会者邀请他们的朋友和同事，从而扩大活动的影响范围并增加注册人数。无限的电子邮件活动和有限的 SMS 和 WhatsApp 消息：通过有针对性的电子...
Momice
momice.com
Momice 为活动专业人士提供活动软件和知识。 Momice 软件使活动专业人士能够优化所有现场、在线和混合活动的活动网站、注册、活动邮件、票务、观众互动、现场注册和活动评估（调查）。使用 Momice 可以节省时间，并可以避免手动完成这一切时发生的错误。植根于会展行业，莫米斯在过去的10年里积累了丰富的经验。这些知识在网络研讨会、白皮书、寻呼机、信息图表和现场培训课程中共享。 Momice 的功能包括： - 邮件（邀请、确认、提醒） - 注册（研讨会、额外嘉宾、受邀者名单） - 网站（定制设计、模板、白色标签） - 互动（聊天、投票、观众问题） - 门票（票务、电子门票、营销） - 签到和...
inwink
inwink.com
inwink 是 B2B 营销 SaaS 平台，使公司能够通过以下方式展示其品牌并吸引受众： - 面对面、在线和混合活动； - 专门网站上始终在线的在线社区； - 集中、高度安全的数据，按客户严格分区。 - 专用于您的活动或社区的本机移动应用程序。自 2015 年以来，inwink 一直是活动管理技术的先驱，如今已成为全面的 360° BtoB 营销解决方案，已被 180 多家企业、企业和组织采用。 inwink平台因其功能强大、灵活性、可扩展性和安全性而受到广泛认可。更多信息请访问 www.inwink.com/en/
Attendease
attendease.com
用于企业活动和会议策划管理的尖端软件。 Attenease 是策划者和会议组织者的终极活动管理解决方案。从面对面到混合和虚拟，我们的平台涵盖了您活动生活方式的各个方面。通过我们的网站构建器、电子邮件营销和与会者注册进行无缝推广。掌控活动细节，从演讲者和参展商到日程安排和票务。 attendease 使每个人都能轻松创建和管理活动，它简化了流程，确保在几分钟内取得成功。 attendease 非常适合寻求以下服务的组织： ✔ 合理且可预测的技术成本，无意外费用 ✔ 简化与会者沟通，以吸引、通知和参与以推动成果 ✔ 在整个与会者旅程中提供一致的品牌体验 ✔ 轻松实现✔ 推动注册体验，提高转化率并减...
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一体化活动管理系统，用于在单一平台上创建、组织和运行所有活动。无论您的活动是现场活动、虚拟活动还是混合活动，Eventene 都能提供最现代、灵活且可扩展的解决方案。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia 是一款一体化活动管理平台，可帮助大型企业创建独特的面对面、混合和虚拟活动。 Eventtia 的可定制功能和 API 集成使世界领先的公司能够有效管理与会者、创建引人入胜的电子邮件和短信活动并生成有价值的数据。迄今为止，Eventtia 已帮助 Pernod Ricard、Dior、Toyota、Richemont 集团和 Pierre Fabre 集团等 7,200 多家客户在全球创建和组织了 30,000 多场活动。
Edenkit
edenkit.com
Edenkit 可以帮助您： - 立即创建数字形象，在几分钟内启动活动网页、移动应用程序、注册和社区营销活动 - 一切都基于您的内容 - 建立忠诚的关系，让演讲者、赞助商和参展商能够讲述自己的故事- 管理资料和个性化社交媒体内容 - 吸引相关受众，通过为演讲者、赞助商和参展商定制的社交媒体内容吸引与会者，同时提供简单明了的定价，无隐藏费用，让您能够专注于组织活动，而无需担心隐藏费用成本
Eventcube
eventcube.io
Eventcube 使活动组织者能够通过精美的活动管理技术创建有意义的虚拟、现场和混合活动，该技术可以在每个接触点进行完全定制和白色标签。借助 Eventcube，您可以构建品牌广播舞台，同时使用我们的广播和场地功能在观众之间托管网络会议室和私人一对一通话。我们正在恢复虚拟会议的社交功能。为此，我们为您的受众提供与人群联系并建立持久关系的空间——类似于传统的面对面活动，但带有社交网络的气息。自推出以来，Eventcube 已为全球超过 100,000 场活动提供支持，并为 TedX、TikTok、TK Maxx 和 Red Bull 等顶级品牌以及目标驱动的组织和节日提供服务。我们被 2021...
Canapii
canapii.com
Canapii 屡获殊荣的活动管理平台专为各种规模的组织而设计，旨在提供独特且引人入胜的面对面、混合和虚拟活动。从在线票务到现场签到，再到活动后分析，我们的数字工具和解决方案可让您简化整个活动组织——全部集中在一处。 Canapii 由充满激情的活动专业人士组成的全球团队组成，他们有着共同的价值观。我们关心在世界各地的客户和团队成员之间创造创新的活动体验、持久的关系和有意义的联系。
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi 的端到端活动管理平台使活动组织者可以轻松规划、推广、货币化和提供引人入胜的虚拟、混合和现场活动体验。从网站、注册和屡获殊荣的活动应用程序，到虚拟空间和完全管理的在线活动制作，自 2009 年以来，EventMobi 平台已被 72 个国家/地区的 10,000 多名活动策划者使用。无论您举办一场活动还是数百场活动，我们的活动管理平台简化了您的工作流程，让您花更少的时间管理技术，而将更多的时间用于为与会者创造引人入胜的活动体验。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus 是一个从头开始构建的下一代活动营销平台，用于捕获、分析和利用前所未有的数据量，以显着改善活动和会议。作为真正的 SaaS 平台，RainFocus 通过单个仪表板简化了活动注册、内容管理、参展商激活和现场体验。节省时间、提高参与度并最大限度地提高每次活动的活动价值。
EventX
eventx.io
“随时随地为任何人举办活动。”活动是有意义的联系和知识共享发生的地方。我们致力于让活动变得简单而富有影响力。 EventX是一个屡获殊荣的虚拟活动SaaS平台，也是一家一体化智能活动管理解决方案提供商。我们为亚洲和中国的公司、组织者和领先贸易机构提供虚拟和混合活动解决方案，包括亚马逊、苹果、香港贸发局、阿里巴巴、励展博览等。凭借互动展厅、动态参展商展位、在线注册表、网络研讨会和互动会议舞台等功能，我们是希望将受众扩大到亚太地区的组织的首选服务。 EventX 以前称为 EventXtra。
AllEvents
allevents.in
AllEvents 是一个快速扩展的活动管理平台，提供全面的 360° 功能来协助活动组织者。该平台帮助活动创建者创建活动页面、简化门票销售并接收即时付款。 AllEvents 受到超过 30 万活动专业人士的信赖，可适应所有活动类型，并能够向广大受众推广活动。凭借超过 12 年的行业经验，AllEvents 已成为每月超过 2000 万活动搜索者的首选平台，他们依靠它来发现一系列活动。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 强调简单性、功能性和真正的 DIY 精神，是一个用户友好的活动管理平台，可帮助将来自任何地方的人们聚集在一起。 Swoogo 的超级功能是简化各类活动的组织方面，从注册和会议安排到活动后数据报告。 Swoogo 帮助活动营销人员直观地构建一个具有嵌入式注册、电子邮件自动化、赞助商门户和演讲者资源的网站。 Swoogo 是市场中不断增长的力量，是活动中的下一个大事件。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前称为 Socio）是一个端到端活动管理平台，支持沉浸式、直观且包容性的虚拟、混合和现场活动。通过活动应用程序、灵活的注册、签到和徽章打印、潜在客户检索和直播技术来提高标准。 Webex Events 将灵活性与易用性融为一体，因此组织者可以举办支持其目标的引人入胜的活动，无论活动或组织的类型如何。在socio.events 上了解更多信息
Eventix
eventix.io
为转换而创建的在线票务软件 (SaaS)。我们帮助各种规模的活动组织者快速、无缝地售完他们的活动。受到全球超过 16,000 家客户的信赖。 https://eventix.io
Yapsody
yapsody.com
Yapsody 是一个高效的活动票务平台，可为活动主持人和与会者创造无缝体验。借助 Yapsody，活动组织者可以制作可定制的门票、跟踪门票销售情况，并通过社交媒体集成和电子邮件营销等功能来宣传他们的活动。演示者可以通过 14 多个支付网关接受付款，并通过电子邮件、打印件甚至上门签到来交付门票，打造无忧无虑的体验。 Yapsody 具有具有竞争力的价格、卓越的客户服务和一系列功能，使其成为各类活动组织者的首选，是打造成功活动的一站式商店。
Showpass
showpass.com
Showpass 是活动技术、主要票务和分销以及为数以万计的活动主办方提供混合体验（现场、虚拟和流媒体）的全球领导者。 Showpass 提供对全球发行和发现渠道的访问，包括 Facebook 的本地票务、Google Reserve 和专有的出版商网络。 Showpass 为复杂的活动、大型组织和大容量活动制作人创建解决方案，并很自豪能够为数百万客户提供服务。
Tessitura
tessitura.com
Tessitura 是一家非营利性科技公司，致力于帮助艺术和文化组织蓬勃发展。 CRM 是我们使命和技术平台的核心。票务与筹款、会员资格、营销、教育和前台工作密切相关。直观的工具有助于发现业务洞察并将数据转化为行动。定时入场、集成流媒体和非接触式扫描等功能有助于构建可持续的未来。 Tessitura 社区包括 10 个国家的 750 多个艺术组织和文化景点。我们的员工提供 24/7 支持并提供增加收入和建立终身参与的指导。欲了解更多信息，请访问 www.tessituranetwork.com 或联系 communications@tessituranetwork.com。
SimpleTix
simpletix.com
在线销售您的景点、节日、音乐会、博物馆等的门票。 SimpleTix 没有合同，提供即时付款，并且易于使用。
Afton Tickets
aftontickets.com
在价格、客户支持、现场设备、备用 Wifi、功能集、每日支付和提高活动盈利能力方面，雅富顿票务公司击败了所有其他票务公司。如何？雅富顿门票 (Afton Tickets) 就是以更少的成本做更多的事情。通过将我们的小额服务费转嫁给您的与会者，雅富顿为您所做的一切都可以真正以 0.00 美元的成本获得。
EventCreate
eventcreate.com
在几分钟内创建一个漂亮的活动网站。建立活动网站、收集注册、出售门票并在线宣传您的活动。可靠、安全。受到全球超过 1,000,000 人的信赖，包括 Nike、MIT 和 Refinery29 的规划者。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活动专业人士和 A/V 专家组成，他们致力于突破网络研讨会和活动技术的界限。我们的产品为企业公司提供卓越的体验，赋予他们白标解决方案，通过软件和硬件解决方案创建面对面、虚拟和混合活动。所有这些都由专门的 24/7 客户服务支持，100% 都是人类。 InEvent 集成平台包括酒店和住宿、旅行和物流、网络广播、实时参与、顺利注册、动态网络、强大的营销自动化、定制网站和移动应用程序、实时分析、高性能信标和 100 多个其他功能，提供互动和沉浸式体验。我们已成功为超过 50,000 场活动和网络研讨会提供服务，全球与会者超过 200 万，流媒体时长超过 60 多万分钟。无论您是举...
Accelevents
accelevents.com
探索唯一易于使用的企业级活动管理平台。了解我们如何帮助您举办下一次虚拟、混合或现场活动。 Accelevents 是用于管理虚拟、混合和现场活动的一站式解决方案，以独特的方式将企业级功能与易用性结合起来，以简化您的活动规划流程。我们的平台受到全球 12,500 个组织的信赖，通过 24/7 客户支持、先进的数据安全性和广泛的功能，将您的活动策略变为现实。借助 Accelevents，活动策划者可以： - 在几分钟内创建一个活动网站。 - 轻松构建自动集成演讲者和会议的活动议程。 - 根据其独特的活动需求定制注册和票务流程。 - 提供多种付款方式，包括信用卡和发票。 - 部署辅助和自助登记选项...
TicketSpice
ticketspice.com
排名第一的活动票务软件，供活动专业人士在线售票 在线销售节日、农场、集市、音乐会、博物馆等的门票。 TicketSpice 易于使用、高度可定制且价格实惠。
RegFox
regfox.com
RegFox 事件注册功能更多，成本更低。我们的活动管理平台受到超过 50,000 个活动的信赖。从今天开始免费。
Brushfire
brushfire.com
Brushfire 是领先的一体化活动管理平台，并拥有屡获殊荣的支持。用于拓展活动的强大解决方案。
Zuddle
zuddl.com
活动和网络研讨会的统一平台。 通过统一多种工具来简化您的活动工作流程，以获得卓越的与会者体验和见解。
Splash
splashthat.com
一个平台。一个过程。你所有的活动。了解世界上最简单的虚拟、现场和混合活动的活动营销解决方案。
Explara
explara.com
Explara 帮助创意企业家和小型企业通过活动、在线销售、社区和众筹获利。