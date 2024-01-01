替代项 - ThriveCart

Storbie

storbie.com

Storbie 是独立零售商的电子商务平台。我们的存在是为了帮助小型企业在网上取得成功，我们专注于为药房和兽医诊所提供行业定制的网络解决方案。 Storbie 平台易于使用，无需任何编码知识。我们负责技术方面的工作，以便您可以专注于运营最佳的在线业务版本。 Storbie 适合所有独立零售商，但我们真正凭借专注的行业解决方案而大放异彩。我们与供应商和 POS 系统等主要合作伙伴合作，创建致力于帮助零售商取得成功的一揽子解决方案。 Storbie 供应商网络将制药、宠物和兽医行业的供应商和零售商连接起来，我们的智能集成使订单处理、付款和库存管理变得轻而易举。 Storbie 也是一个市场平台，允...