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THISDAY LIVE 涵盖了一系列问题，从突发新闻到政治、商业、市场、艺术、体育和社区，再到人与社会的十字路口。它是尼日利亚最权威的新闻媒体，在所有平台上为政治、商业、专业和外交精英以及更广泛的中产阶级提供服务，同时也是有抱负者和千禧一代的新思想、文化和技术的交汇点。
网站： thisdaylive.com
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