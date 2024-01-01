替代项 - ThirdChannel
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 将您使用的所有工具的指标集中到您的口袋中。我们简化、通知并节省您的时间！
Creatio
creatio.com
Creatio（以前称为 bpm'online）是一种用于流程管理和 CRM（客户关系管理）的软件即服务 (SaaS) 低代码解决方案。截至 2020 年，Creatio 解决方案堆栈由 Studio Creatio（低代码平台）、Sales Creatio（销售人员自动化软件）、Marketing Creatio（营销自动化工具）和 Service Creatio（服务台软件）组成。
Pepperi
pepperi.com
辣椒|统一 B2B 商务平台和移动销售应用程序
Repsly
repsly.com
智能现场团队如何在零售业取胜。有关零售执行和销售业绩的实时见解。为您的现场团队提供更智能的推销、促销和销售执行工具。在货架上赢得胜利所需的一切。
smartscout
smartscout.com
创建客户和亚马逊算法喜爱的列表所需的一切。 借助人工智能，您可以像专家一样使用正确的关键字和正确的消息创建列表，但只需短短几分钟
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时帮助客户进行有利...
Zoined
zoined.com
将您的数据转化为可行的业务见解。随时随地，实时。 ZOINED® 是一款面向零售商、餐馆和批发商的基于云的即插即用分析解决方案。 24 小时内启动并运行。填写您的企业电子邮件以浏览演示。
Purple
purple.com
Purple 是 80 年来最好的床垫技术进步。我们的床垫和枕头提供免费送货、免费退货和 100 晚试用。
Promomash
promomash.com
Promomash 是唯一一款针对零售业不断成长的 CPG 品牌的一体化促销管理平台。在一个地方规划、执行、分析和优化您所有的零售贸易促销、现场销售和营销活动以及店内演示 - 并通过交钥匙端到端管理流程外包您最头痛的扣除工作。通过在 Promomash 中管理这一切，CPG 品牌拥有了一个事实来源，可以帮助他们更好地宣传零售业，并在有限的贸易支出中做出最佳选择。没有其他解决方案能够提供品牌管理其贸易营销和促销工作各个方面所需的全部工具。不再需要电子表格或多个系统！ • 在一处管理促销、演示、销售和扣除。 • 通过我们与 Crisp 的合作关系获取自动的每日销售数据源。 • 通过我们的端到端交钥...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics，位于所有数据的中心。 Sweet 连接您所了解和喜爱的所有营销平台，并将所有内容集中在一个屋檐下。帮助您了解客户保留和获取，以推动您的业务发展。我们做什么... 客户数据 要了解您的客户，您首先需要了解他们的所有互动。凭借对每位客户的深入了解，Sweet Analytics 可以帮助您通过我们独特的个性化工具更有效地接触到他们。单一客户视图 Sweet Analytics 的核心是市场上最先进的单一客户视图之一。使用所有可用的集成，我们为与您的品牌的所有互动建立了完整的客户档案，这些档案可以通过我们的仪表板轻松获得。 Sweet Tracker™ 我们的专有技术...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商务执行 SaaS 产品的全球领导者。我们的商务执行套件为品牌、零售商、经纪人和分销商提供在线和店内做出更好决策所需的情报。 Wiser 的平台支持各种用例，从市场意识和价格管理到货架智能和零售执行。为什么 Wiser 是全球 500 多个品牌和零售商值得信赖的零售分析提供商？更好的数据。我们的使命是构建能够从数百万个网站和数万家实体店捕获并呈现最准确、最可操作的信息的服务。 Wiser 的近实时情报提供多渠道可视性，以优化每日和每小时的收入、利润和营销相关策略。如需了解更多信息，请访问 www.wiser.com 并关注@wiserinc。
ChannelMix
channelmix.com
凭借端到端平台和全面的分析产品套件，ChannelMix 为领先品牌和代理商提供了衡量和提高营销投资回报率的清晰途径。 ChannelMix 通过第一方分析跟踪和数据模型开创了面向未来的营销衡量方式，提供更准确、可持续且对业务有影响力的见解。借助 ChannelMix，您将实现对营销支出、目标、投资回报率等的完全可见性和控制 - 无需学习如何查询或编码。 - ChannelMix 不需要 SQL 或编码知识 - 我们的团队为您管理和修复数据连接。客户发现使用 ChannelMix 准备数据进行分析的时间缩短了 90%。 - 所有数据都存储在由 ChannelMix 团队为您管理的专用数据仓库（...
Footmarks
footmarks.com
Footmarks 帮助全球最大的 CPG 品牌获得前所未有的零售执行和合规率可见性。从设施和仓库一直到零售楼层，Footmarks 提供可操作的数据，以提高执行率、增加销售额并减少浪费。
VisitBasis
visitbasis.com
VisitBasis 移动应用程序可帮助跟单员、零售审核员和现场营销团队轻松制作专业的零售执行报告。 Android 版 VisitBasis 免费供 10 名或以下用户的团队进行零售审核和产品调查、收集市场数据、创建电子表格、管理任务以及获取 PDF 报告和照片报告。收集市场数据： 1. 使用我们的可视化拖放表单生成器更快地创建表单和基于产品的调查。 2. 通过多个工作流程选项和通知节省分配任务的时间。 3. 通过我们易于使用的移动应用程序为您的团队提供支持。优化他们的路线并增加每天的访问次数。 4. 通过我们的访问验证系统降低人为错误的风险并防止欺诈。 5. 通过启用自动产品图像识别来获取...
Bindy
bindy.com
Bindy 零售执行软件帮助零售和酒店品牌在每个地点按时、完整地执行标准和计划。通过定制清单、照片和签名以及闭环纠正工作流程提高绩效。更快的网站执行：构建自定义表单来推出促销、检查品牌标准或操作程序。提高生产力：通过消除纸质表格、Excel 和延迟来简化您的检查工作流程。解决问题：执行品牌标准并主动识别质量问题。分配纠正措施以解决问题。构建可自定义的表单：在线创建和配置多语言清单、克隆它们或从 Excel 轻松上传。可选择通过检查、部分和标签进行精细评分。用于可见性、通知和批准的特定于表单的工作流程。深入探究根本原因：条件问题和精选问题类型可帮助您深入探究并确定根本原因。让每个人都参与进来：为...
BeMyEye
bemyeye.com
BeMyEye 为消费品牌提供完整的解决方案来跟踪、分析和提高其店内绩效，利用 AI、IR 和众包技术帮助他们实现完美的店面执行 为您的销售人员配备我们的“Compass”应用程序，以快速、准确地执行店内绩效使用 IR 进行审核，或从我们超过 300 万的按需审核员社区订购访问。照片和收集的数据会自动处理，以生成您的所有零售 KPI – 产品可用性、促销合规性、货架份额、竞争对手数据等。我们的“零售执行驾驶舱”为您提供的不仅仅是商店 KPI 的直观视图。我们设计的平台可以帮助您识别趋势和问题，分析每个 KPI 的影响（您可以将其连接到外部数据源，例如销售数据），并直接向您的代表传达优先级。选择...
Progress Retail
progressretail.com
由零售商打造 - 为零售商服务。真正的零售运营和学习一站式商店：提供动态学习、任务管理和公司沟通。员工体验平台 (EXP) 与销售培训、领导力发展、个人发展等领域的知名零售教育捆绑在一起。
i2o Retail
i2oretail.com
i2o 在一个软件平台中提供可行的零售见解，品牌可以利用该平台来推动其电子商务业务
Retail Report
retailreport.com
Retail Report 是一款功能丰富的购物中心管理和零售分析软件解决方案，它彻底改变了您管理资产的方式。我们的创新功能旨在解决零售行业的独特挑战，确保在当今竞争激烈的环境中实现盈利增长。通过一种强大的解决方案提高购物中心的绩效、提高运营效率并提高租户满意度。
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix 是一个面向零售商的完整数据分析平台，其使命是让零售商从数据中获取价值。我们使用最先进的数据仓库技术处理和存储销售、劳动力和客户数据。我们的仪表板和报告使零售商能够轻松找到对他们重要的数据，从而节省他们的时间并使他们能够做出更好的数据驱动决策。
Skupos
skupos.com
连接便利零售行业——Skupos 通过在一个平台上连接独立商店、品牌和分销商，推动更智能、更有利可图的零售业。
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai 是一个需求和库存控制塔，旨在帮助消费品品牌销售更多产品、节省时间并解决复杂的供应链挑战。 Alloy.ai 建立在一个由 850 多个预构建连接器提供支持的数据平台上，该连接器将每日 SKU 商店级 POS 和库存数据与供应链数据集成在一起，让品牌能够全面、即时地了解其网络中的需求和库存。我们的云平台是感知问题和机遇、立即响应并预测哪些销售和供应链问题可能变成重大问题的中心枢纽。 Alloy.ai 受到从财富 500 强到数字原生企业的信赖，包括费列罗 (Ferrero)、Bic、胜牌 (Valvoline)、博世 (Bosch) 和 Melissa & Doug。客户通常会...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics 为您提供单一销售数据来源，以便您可以为您的业务做出更快、更好的决策。精确预测、计划和执行，以增加销量、优化库存并与买家建立战略关系。借助 SPS Analytics，您可以访问最全面的销售数据和由零售行业专家设计的一套分析工具。我们的团队将帮助您从解决方案中立即获得价值，并随着您的成长最大化您的投资。
Numerator
numerator.com
Numerator Insights 为制造商和零售商提供了全渠道消费者行为的可见性，包括品牌和渠道转换、家庭渗透率以及用户友好平台内的购物者资料。 Numerator Insights 提供超过 35 种灵活的报告，可实时提供有关消费者行为的更快、更深入的答案，帮助品牌和零售商识别增长机会。 Numerator Insights 由来自美国最大、最多元化的消费者小组 Numerator OmniPanel 的数据提供支持。 Numerator OmniPanel 提供跨渠道消费者行为的整体视图，捕获超过 105,000 名静态小组成员的超过 10 亿次出行，以及 800 多个人口统计、心理和...
Style Arcade
stylearcade.com
对于想要更快增长的时尚和服装品牌来说，Style Arcade 是一个零售分析平台，可将商品推销转化为竞争优势。而不是依赖难以访问的系统；手动流程；和不可靠的预测——Style Arcade 解锁商品数据并主动指导零售商如何实现其未开发的收入潜力。
Crisp
gocrisp.com
Crisp 连接并分析整个供应链的零售数据，为 CPG 品牌提供实时、可操作的见解，以保持货架库存、减少浪费并大幅提升盈利能力。 Crisp 的开放数据平台将供应商与来自 40 多家零售商和分销商的数据连接起来，在他们需要的时间和地点准确提供销售和供应链见解。 Crisp 将统一的数据集（下至商店和产品级别）与 Excel、BI 工具和基于云的平台一起传输到本机仪表板中。
HitPay
hitpayapp.com
中小企业一站式支付平台。 HitPay 帮助东南亚和全球各地的 15,000 多家企业高效、安全地处理支付。我们将在线、销售点和 B2B 支付统一到一个集成的支付处理系统中。
Daasity
daasity.com
Daasity 使全渠道消费品牌能够实现数据驱动。 Daasity 平台由分析师和工程师构建，支持通过电子商务、亚马逊、零售和批发销售的消费品牌的各种数据架构、分析和报告需求。使用 Daasity，整个组织的团队可以获得所有数据的集中化和规范化视图，无论其技术堆栈中的工具如何以及未来数据需求如何变化。有关 Daasity、我们的 60 多个集成以及该平台如何为 1600 多个品牌推动更多利润增长的更多信息，请访问我们的 Daasity.com。
Peel Insights
peelinsights.com
Peel 对 Shopify 上的电子商务商店进行自动化数据分析，帮助品牌从客户那里获得更多关键的第二次和第三次购买。该平台提供了一整套以保留为重点的指标和报告，您组织中的每个利益相关者（从营销运营商一直到领导层）都可以轻松地以可视化格式获取这些指标和报告。 Peel Analytics 提供一系列收入和保留指标，包括群组分析、产品分析、订单分析、订阅分析、广告效果等。只需点击几下，这些分析中的任何一个都可以保存为报告，并添加到自定义分析仪表板中，该仪表板易于阅读并一目了然。用户可以在 Peel 中通过数十个易于使用的过滤器对这些分析进行细分，这些过滤器的维度直接从 Shopify 中提取，例...
RetailOps
retailops.com
RetailOps 是一种零售运营管理解决方案。我们的客户需要一种真正的 SaaS 解决方案，可以在一个易于使用的应用程序中处理多个销售渠道和产品。我们的解决方案涵盖从采购到报告的所有内容，甚至借助 RetailOps 移动应用程序实现移动化。