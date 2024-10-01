替代项 - The Receptionist
Verkada
verkada.com
Verkada 是全球最大的基于云的 B2B 物理安全平台公司。只有 Verkada 提供六种产品线——视频安全摄像头、访问控制、环境传感器、警报器、工作场所和对讲机——与单一基于云的软件平台集成。 Verkada 的设计考虑到了简单性和可扩展性，为组织提供了实时洞察力，了解哪些因素可能会影响整个物理环境中人们的安全和舒适度，同时使他们能够立即采取行动，最大限度地减少安全风险、工作场所挫败感和代价高昂的低效率。 Verkada 成立于 2016 年，迄今为止筹集的资金超过 4.6 亿美元，发展迅速，在三大洲设有 16 个办事处，拥有 1,700 多名全职员工和遍布 70 多个国家/地区的 20...
Skedda
skedda.com
Skedda 是全球领先的办公桌管理和混合工作平台，为超过 12,000 家客户和近 200 万用户提供服务，其中包括 IBM、西门子、梅赛德斯-奔驰和哈佛大学。我们正在定义工作场所体验的未来，帮助企业在混合工作场所中设计有意义、无缝、完全集成的员工体验和互动。 Skedda 与 Microsoft365、Google Workspace 等集成，并荣获 G2、Capterra 和 SoftwareAdvice 的奖项。
Autonix
autonix.io
Autonix 是一个可跟踪的动态 QR 代码生成器前端，具有访客管理解决方案后端。我们使企业能够通过关于重要 KPI 的强大仪表板报告来收集和查看访问活动。我们通过 QR 码、自助服务终端或独特的 Web URL 提供访客签到选项，让访客在签到时可以做出选择。通过易于使用的访客签到系统获得见解并赢得信任。所有计划均包含无限次扫描。我们支持各种类型的 QR 码、样式，并导出为 PNG/SVG/EPS。企业客户受益于 Teams、SSO、API 访问、自定义域等。能够定制解决方案和功能，只需请求演示，然后我们就可以讨论您独特的用例。
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace 是唯一完全集成的解决方案，它汇集了管理和优化工作场所所需的一切，从办公桌和房间预订到交付管理和统一占用分析。通过设计解决常见工作场所问题的产品，Envoy 重新定义了公司如何欢迎访客、改善现场体验、预订柜台和会议室、管理交付以及访问全球 16,000 个地点的准确且统一的工作场所数据。依靠智能、自动化的解决方案来解决常见的工作场所问题，例如释放未使用的空间和消除重复性任务。这不仅可以让您最有效地利用空间和资源，还可以让您的团队腾出时间来专注于重要的工作。借助员工真正喜欢使用的 Envoy 直观技术，您可以通过让团队轻松协调现场工作来创造良好的工作场所体验，从而促...
Kisi
getkisi.com
www.getkisi.com Kisi 是行业领先的现代设施物理安全系统。为您的团队成员配备无钥匙进入系统不仅可以消除钥匙，还可以营造充满活力的办公文化。我们简单的网络仪表板和易于使用的应用程序可以节省管理员和员工的时间，减少干扰，并日复一日地带来积极的工作体验。 Kisi 是唯一提供面向未来的端到端解决方案的访问系统。云端更新实时发生，并通过第三方软件集成实现完全自动化。我们的无钥匙进入系统安装在全球数千个高流量设施中。越来越多的公司正在将其安全性转变为 Kisi 方式。
Robin
robinpowered.com
想要减少混乱并提高清晰度吗？自信地管理您的办公空间。 Robin 是一个工作场所管理平台，可简化办公室生产力流程。我们通过领先的办公桌和房间预订软件、自动化和分析帮助全球组织优化其空间。 RiotGames、Politico、TripAdvisor 等数千家公司依靠 Robin 的工作场所管理平台来最大限度地提高生产力并减少办公室摩擦。我们通过领先的办公桌和房间预订软件、自动化和分析帮助优化他们的空间。
Securly
securly.com
真云。所有设备。使用 Securly 标志性的基于云的 Web 过滤器确保您的学生在所有设备上的安全。通过最先进的人工智能引擎确保学生安全，全面了解在线活动、下载或电子邮件报告，并接收标记内容的通知。
deskbird
deskbird.com
deskbird 是一款将员工放在第一位的工作场所管理应用程序。该平台提供流畅且人性化的体验，使用户可以轻松查看办公室的占用情况并相应地调整其日程安排。只需点击 2 次，您就可以在移动设备、桌面设备、Slack 或 MS Teams 应用程序上预订办公桌。这就是为什么员工喜欢它！ - 让人们选择正确的上班日期，让他们回到办公室，避免通勤遗憾，并更有效地协作。员工可以看到他们的同事何时以及是否会在办公室或在家工作。 - 通过优先考虑面对面会议、创建办公室活动以及设置预订办公桌和会议室提醒，增强工作场所中的团队协作和参与度。只需点击两下，用户就可以预订资源，例如办公日的轮用办公桌、会议室和停车位。...
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD 是一家全球软件供应商，拥有八年经验，帮助数千家公司简化灵活和混合的工作场所管理。我们通过易于设置的方式帮助公司从传统办公环境过渡到混合办公环境，并使用完全集成的解决方案和分析来实现最有效的资源管理。
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell 是一个专为繁忙服务地点设计的排队和预订平台，确保访客在正确的时间到达正确的地点，并为服务做好充分准备。我们的主要用例包括： - 队列管理：用方便的虚拟队列取代物理队列。访客可以通过二维码、信息亭或网络加入您的队列。他们在移动设备上获取更新，让他们知道自己的排队位置和预计等待时间，这样他们就不必怀疑
Teamgo
teamgo.co
我们已经使用 Teamgo 15 个月了，发现它在协助我们进行访客管理方面非常有价值。”- S. Morris - Landmark Teamgo 将改变您对访客管理的看法。通过易于使用的触摸屏访客标志给客人留下深刻印象Teamgo 的解决方案看起来很专业，易于设置，使用起来很愉快，访客和员工使用起来很简单，高度可定制，并提供访客和员工登录、徽章打印、预注册和访客登记。通过麦当劳、Domain、Rackspace、Target、Officeworks、Domain、政府、学校、非营利组织和数千个其他工作场所信赖的领先登录体验来欢迎您的访客，每年安全高效地迎接数百万客人 -为人员和场所提供更好的...
Nibol
nibol.com
Nibol 是一款易于使用的应用程序，它将办公室管理系统与可预订的工作空间相结合。它让员工可以自由地在任何地方工作，无论是公司办公室、家庭还是联合办公空间。
Eden Workplace
eden.io
Eden 是一个综合性 SaaS 平台，旨在帮助工作场所、人员运营和 IT 团队创造奇迹。 Eden 提供用户友好的工作场所体验工具，其设计充分考虑了员工体验和新的工作世界。该产品套件包括办公桌预订、访客管理、内部票务、房间安排和送货。 Eden 的工具允许团队将所有工作场所体验需求整合到一个集成平台中，从而创造一种令人愉快、简化的员工体验。 Eden 总部位于旧金山，投资者包括 Y Combinator、Bessemer Venture Partners、Fifth Wall、S28 Capital、Reshape 和 JLL。 Eden 的使命是为每个人创造一个更好的工作场所。
Zynq
zynq.io
一个一体化平台，可帮助办公室及其人员使用、管理和优化其空间。 Zynq 正在帮助世界各地的公司通过智能办公桌和房间预订、访客管理、健康和疫苗筛查、协作工具等实现混合工作。环绕式企业分析为企业提供了采用数据优先方法进行重要决策所需的见解。受到各行业最优秀人士的信赖：Ferragamo、Shipbob 和 LA Dodgers。
Joan
getjoan.com
Joan 是一个全面的工作场所管理系统，旨在优化工作空间利用率、提高员工生产力并简化办公室管理的各个方面。为什么选择 Joan： - 全面的解决方案：轻松管理房间、办公桌、资产和访客。 - 轻松安装：安装简单，无需电缆、电线或施工。 - 无缝集成：与现有日历和系统顺利集成。 - 数据驱动的见解：获得有关工作空间利用率的宝贵见解。 - 用户友好的设计：易于上手、直观的界面，无需丰富的 IT 知识或培训。 - 可持续选择：节能的 E Ink® 显示器可降低能耗。
Qminder
qminder.com
所有 Qless 客户均可享受 Qminder 20% 折扣！ >>> Qminder 使您的组织能够提供卓越的等待体验，并允许管理人员提高服务质量。我们通过对您的员工和访客都友好的解决方案简化客户服务流程。提供自助登记或远程登录以摆脱物理线路，并自动化前台任务以提高服务速度。使用双向短信让访客了解情况并接收回复以改善沟通。跟踪每次访问并收集有关平均等待时间、服务时间、访客量和高峰时间的统计数据。导出任何时间段的报告，并节省内部任务的时间。立即注册 Qminder 免费试用版，几分钟内即可启动并运行！
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Booking Ltd 支持组织有效管理和释放其轮用办公桌、会议室和其他可预订资源的潜力。 Matrix Booking的办公室预订系统提供世界领先的软件即服务（SaaS）资源预订和工作场所协作软件。其设计和先进的功能使组织能够优化办公桌、资源、房间和场地的使用。
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce 是一款基于云的集成工作场所管理软件，可帮助企业管理工作场所和混合劳动力。它通过驱动端到端运营的技术简化了员工、访客和供应商的生活。 UrSpayce 正在利用未来的技术改变当今的工作场所。在 UrSpayce.com 免费注册并有效管理您的工作。
Dibsido
dibsido.com
用于办公室日常运行的应用程序。在易于使用的应用程序中管理您的办公室和书台、公司车辆和停车位。
Archie
archieapp.co
Archie 为全球数千个现代办公室和共享工作空间提供支持，提供集成解决方案，包括会议室和办公桌预订、访客管理、工作空间分析和联合办公软件。现代的用户界面、强大的管理功能和无与伦比的用户体验使 Archie 与其他解决方案区分开来。中小型企业和企业都喜欢 Archie 的广泛功能，其中包括可视化楼层平面图、访客日志、签到和签出跟踪、会议室安排、座位分配、多位置管理、智能自动化、实时通知、白标签移动应用程序、SSO 和 SCIM、开放 API 等等。 Archie 还与生产力工具（Slack、Teams、Google Calendar 等）、物理访问系统（Kisi、Brivo、Salto 等）、...
Nexudus
nexudus.com
Nexudus 是领先的白标平台，旨在帮助您管理和推广灵活的工作和联合办公空间、扩大您的客户网络并围绕您的空间建立专业社区。 Nexudus 可自动执行管理灵活工作空间中涉及的大部分任务，为您和您的成员节省时间。 Nexudus 结合了一系列工具，为计费、会计、潜在客户跟踪、会员入职、社区管理、活动票务、管理交付、安全和访问系统等提供智能解决方案，所有这些都在一个平台上进行。 Nexudus 总部位于英国伦敦，客户遍布全球，自 2012 年以来，Nexudus 已帮助 90 多个国家/地区的 2000 多个联合办公空间和灵活工作空间扩大规模，并为会员提供无缝体验。
Tactic
gettactic.com
Tactic 是排名第一的混合工作场所管理平台，原因很简单——我们的客户喜欢我们。 Microsoft、联合国、Grammarly 和西北大学等客户都在使用 Tactic，让办公室之旅成为一种乐趣。通过与 Google、Microsoft 365、Slack 和 Zoom 的集成，我们的一体化解决方案可以优雅地融入您的日常工作流程。
Wayleadr
wayleadr.com
在 Wayleadr，我们相信您的员工上班的方式可以改变您的心情和企业的价值。作为世界第一的到达平台，Wayleadr 正在帮助更多的人更轻松、更快、更轻松地到达。 Wayleadr 将停车场、办公桌和会议室等物理空间转变为智能、地图化且可即时访问的空间，创造了无摩擦的到达体验，使所有类型的企业能够提高效率，创造和谐并提高生产力。立即访问 wayleadr.com，了解为什么 OpenAI、Uber 和赛诺菲等当今 21 世纪的公司选择 Wayleadr 来帮助其员工更轻松地到达目的地。
Appspace
appspace.com
使用简单的通信和空间管理工具打造卓越的协作工作场所体验，让您的团队保持联系，无论他们是在工作、在家还是在旅途中。 Appspace 为成千上万的客户提供全球解决方案和支持，这些客户相信我们可以帮助他们与团队沟通并实现混合工作场所体验的现代化。我们很自豪能够帮助客户提供现代化的工作场所体验、统一品牌文化并加强沟通。
Raydiant
raydiant.com
我们的即插即用硬件和基于云的直观企业级平台界面（市场上有超过 100 个应用程序）可以从任何地方访问，安全软件拥有 99.9% 的正常运行时间并可防范网络安全风险。直接在沙发上控制和管理 10 到 10,000 个位置的屏幕上播放的内容。从动态销售点集成数字菜单板到令人垂涎的视频显示器、自助服务亭、激励团队的销售游戏化和奖励，以及通过人工智能屏幕显示的个性化内容，Raydiant 与业界最优秀的公司合作业务创造令人惊叹的体验。立即预订演示并享受 30 天无风险试用：https://www.raydiant.com/book-a-demo
Happy Visitor
happy-visitor.com
使用我们的最佳访客管理系统简化访客入住和退房流程。跟踪和管理访客、快递员、登记册、材料、工作许可证、消耗品、座位预订、送货车辆和员工外出活动。
Opti Signs
optisigns.com
OptiSigns 致力于让您轻松与受众建立联系。我们在我们所做的事情上是一流的——提供吸引人们注意力的数字标牌。每个屏幕每月只需 10 美元，即可使用任何显示器来吸引观众的注意力！从一个中央门户远程管理这一切。尽情享受功能、图像、视频、播放列表和时间表。使用 Google 幻灯片、天气、Instagram、Facebook 等应用程序让一切变得活跃起来。哦，我们提到过吗？我们与市场上大多数硬件和操作系统兼容，例如 Fire TV Stick、Android、Chrome、Raspberry Pi、Roku、Windows、Linux 和 MacOS。是时候释放您的商业潜力了！
Swiftlane
swiftlane.com
Swiftlane 基于云的门禁控制适用于多户住宅、办公室和商业建筑。可视对讲、手机和人脸门禁、刷卡门禁。
Gfacility
gfacility.com
Gfacility 总部位于比利时，旨在通过创建简单、技术精湛的设施管理系统，帮助各种规模和地点的公司发挥其业务潜力。我们的解决方案是一个一体化平台，集成了广泛的功能并优化了所有业务流程。我们 Gfacility 已着手确保改善工作空间、增强接待能力和有效的财务管理。
Visitdesk
visitdesk.io
Visitdesk 是一个智能访客管理系统，它有助于在处理访客数据时提供愉快的体验。