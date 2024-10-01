替代项 - The Org

SmartDraw

smartdraw.com

SmartDraw 是一款统一的可视化应用程序，它将图表绘制、白板和数据可视化结合到一个企业友好的解决方案中。作为一个团队实时计划、执行和审查在无缝工作空间中与您的团队协作，让您将自由形式的头脑风暴与其他视觉效果结合起来。创建演示质量文档 使用直观的工具和模板构建从流程图到平面图的各种图表。可视化数据从数据生成图表并将数据添加到形状中以增强现有的视觉效果。您可以连接到 AWS 或 Azure 配置，从 Active Directory 生成组织结构图，或导入 Jira 数据以启动头脑风暴会议。 SMARTDRAW 是企业的简单选择 - 轻松许可：SmartDraw 的站点许可证让您可以以低廉的...