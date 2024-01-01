The Infinite Conversation

Infinite Conversation 是一款人工智能工具，它利用机器学习技术在 Werner Herzog 和 Slavojiek 之间创建无尽的对话。它自动生成对话，模拟这两个人物之间的智力讨论。 内容完全由人工智能合成，而不是反映任何人的实际意见。该工具将娱乐与科技结合起来，再现了两位思想家独特的言语模式和哲学倾向，为用户带来身临其境的独特体验。 用户可以通过平台中嵌入的播放器收听对话，从而可以播放、暂停和浏览讨论。 该工具的目的是展示人工智能生成类人语言和思维的能力，并不旨在贡献或影响任何现实世界的概念或想法。 它主要提供了一个引人入胜的机会，让您享受机器的“幻觉”，它根据离散和不同的思想流派重新创建对话。

网站： infiniteconversation.com

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