替代项 - Textr Team
Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications开发的一款可视电话软件程序。免费版本提供视频聊天服务，最多允许 100 台设备同时进行，免费帐户的会议时间限制为 40 分钟，会议人数为 3 人或更多。用户可以选择通过订阅其中一项计划进行升级，最高允许同时支持 1,000 人，且没有时间限制。在 COVID-19 大流行期间，Zoom 和类似产品的使用量大幅增加远程工作、远程教育和在线社交关系。
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
JustCall
justcall.io
JustCall 是一个基于云的电话系统，适用于您的远程销售和支持团队。与 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/帮助台工具集成。
OpenPhone
openphone.co
适合初创公司和小型企业的电话
Twilio
twilio.com
Twilio 是一家美国云通信平台即服务 (CPaaS) 公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。 Twilio 允许软件开发人员以编程方式拨打和接听电话、发送和接收短信以及使用其 Web 服务 API 执行其他通信功能。
MightyCall
mightycall.com
小企业的声音。快速、简单、安全。专为小型企业设计的虚拟电话系统。
Nextiva
nextiva.com
Nextiva 是一家位于亚利桑那州斯科茨代尔的互联网语音协议 (VoIP) 公司。 Nextiva专注于基于云的通信领域 Nextiva表示其电话和其他技术服务目前被15万家企业使用。
CallHippo
callhippo.com
适用于商业和企业的虚拟电话系统可在 3 分钟内提供 50 多个国家/地区的本地和免费电话号码。
GoTo
goto.com
GoTo 是一个统一通信平台，以低廉的价格提供视频会议、网络研讨会和电话系统解决方案。今天了解更多。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名称 Vonage Holdings Corp.）是一家美国上市商业云通信提供商。该公司成立于 2001 年，总部位于新泽西州霍姆德尔镇，是一家基于互联网协议语音 (VoIP) 的住宅电信服务提供商。 截至 2020 年，Vonage 的综合收入为 12.5 亿美元。通过 2013 年开始的一系列收购，Vonage 以前是一家以消费者为中心的服务提供商，扩大了其在企业对企业市场的影响力。 Vonage 的产品包括统一通信、联络中心应用程序和通信 API。
Ring4
ring4.com
经济实惠且简单的在线商务电话系统。 30 秒内设置您的商务电话号码，并在云端进行通话、短信和视频会议。告别昂贵的额外 SIM 卡、数据套餐和固定电话。
Aircall
aircall.io
Aircall 是一种易于使用、基于云的电话解决方案，其功能专为更好的对话而设计。只需几秒钟即可完成设置，并在当今世界任何地方开始对话。 没有硬件。没有头痛。 Aircall 通过简单的一键式集成融入您现有的工作流程，连接 CRM 系统、帮助台解决方案和其他基本应用程序。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者用自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 之前与共同小组成员排练整个演示上线 • 可容纳多达 100,000 名与会者 ...
Grasshopper
grasshopper.com
虚拟电话系统可以帮助您的企业在处理大量来电时保持井井有条。听起来很专业并保持联系。
8x8 Work
8x8.com
通过 8x8 Work，无论您身在何处，都可以与客户和同事保持联系。从打电话自然过渡到聊天再到屏幕共享。
KrispCall
krispcall.com
虚拟云电话系统，为企业提供可靠的电话服务。从单个应用程序向国际和本地号码发送/接收短信、VoIP 呼叫。
smrtPhone
smrtphone.io
最智能的云电话系统和电源拨号器。 smrtPhone 是一款面向销售驱动型企业的一体化通信平台。语音、文本、电源拨号、潜在客户管理 - 全部轻松同步到您的 CRM 系统。
Ooma Office
ooma.com
Ooma 是一家最先进的商业和家庭电话服务提供商，以及智能安全系统。
Ringover
ringover.com
建立与您的 CRM 集成的强大呼叫平台，可通过 PC 和智能手机访问并获取全球号码。
Telnyx
telnyx.com
与客户建立联系不应该很复杂。我们的通信 API 让一切变得简单。
Ringblaze
ringblaze.com
Ringblaze - 协作电话系统
Cloudtalk
cloudtalk.com
帮助企业与客户建立联系。 CloudTalk 的呼叫中心软件拥有超过 160 个国家/地区的电话号码，可帮助成长中的企业扩展到本地地区之外。
Sonetel
sonetel.com
在您选择的任何城市和国家/地区拥有自己的本地电话号码。随时随地接听电话。每月 1.79 美元起。
iPlum
iplum.com
iPlum 是面向商务专业人士的移动优先解决方案。它可以在您现有的智能手机上运行，无需更换运营商。您将获得一条具有通话、短信和电话系统功能的单独线路。它使用简单，并有企业安全控制支持。该平台为医疗保健专业人员提供 HIPAA 合规性，为金融和法律部门员工提供移动通信合规性。企业可以为其移动线路获得自动助理、分机、通话录音、转录、自动文本回复等高级功能。优势： • 具有语音网络模式的双呼叫可靠性 iPlum 可以使用您的语音网络以运营商级可靠性路由呼叫，而无需依赖 VoIP 互联网数据，并且仍然将您的 iPlum 号码显示为来电显示，或者您可以使用 Wi-Fi 切换到默认数据网络Fi/3G...
Truly
truly.co
了解排名第一的电话系统，供销售团队跟踪、分析和指导客户对话。
VoIPstudio
voipstudio.com
无障碍的商务 VoIP 电话服务。 VoIPstudio 是一项屡获殊荣的 VoIP 电话服务，可为您的企业提供所需的一切，每月仅需 4.99 美元。没有合同，没有麻烦，没有大惊小怪。
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基于云的联络中心软件，用于大批量销售和客户服务。客户范围从中小型企业到大型企业客户。其他主要客户行业包括：媒体、安全服务、能源、电信、金融服务、市场研究和筹款。我们的智能工具可帮助您最大限度地提高通话效率并帮助您销售更多产品。 LeadDesk 可以独立使用，也可以与 CRM 系统集成。我们的客户通过高效的呼叫处理、无缝的 VoIP/GSM/PBX 连接、集成的联系人列表、联系人数据管理以及高级监控和报告来提高座席工作效率。 LeadDesk 基于云且高度可扩展。销售组织选择 LeadDesk 是因为它们关闭次数更多、没有停机时间、没有启动成本并且运营成本更低。
Fuze
fuze.com
Fuze为企业提供统一的云通信软件，包括呼叫中心、电话系统和视频会议解决方案。
Zadarma
zadarma.com
Zadarma 在 100 多个国家/地区提供虚拟电话号码、免费云 PBX 和 CRM 系统。视频会议。呼叫跟踪。语音分析。现在试试！
Aloware
aloware.com
享受无限通话 + 短信，每位客服人员每月 50 美元起。与 HubSpot、Zoho 等集成！配有电源拨号器和自动化工具。