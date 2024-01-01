文本生成器是一款基于人工智能的文本生成工具，速度快、价格实惠且私密。其先进的大型神经网络用于以具有竞争力的成本创建真实的文本生成。 该工具具有每月 100 个请求的免费套餐、平均响应时间为亚秒级的快速 API 端点以及准确、自然的本地文本生成功能。 此外，文本生成器提供灵活的提示工程，允许用户通过关键字和自然问题指导文本创建。它还提供行业领先的安全性，个人信息绝不会以任何形式保存在其服务器上。 该工具支持几乎任何语言的多语言文本生成，甚至提供从 OpenAI 文本生成的单行迁移。文本生成器还提供语音转文本 API，定价为每秒 0.00005 美元，并提供多种口语、图像和代码的共享嵌入。

网站： text-generator.io

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